Это будет не просто гастропрогулка с дегустацией всех известных и неизвестных, но несомненно вкуснейших национальных блюд: супов, булочек, карривурста и лабскауса — для смелых гурманов. Если окажетесь в Гамбурге в воскресенье, мы отправимся на колоритный рыбный рынок. Познакомлю вас с местными знаменитостями — Дитером, который торгует угрём уже 60 лет, и раста-бариста Джесси.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы обязательно попробуете:

Булочки с рыбной начинкой (Fischbrötchen) . Традиционно их делают с селёдкой «Матиас» или маринованной сельдью «Бисмарк». Предложу вам этого прародителя гамбургера с разнообразными начинками из морепродуктов.

. Традиционно их делают с селёдкой «Матиас» или маринованной сельдью «Бисмарк». Предложу вам этого прародителя гамбургера с разнообразными начинками из морепродуктов. Гамбургский суп с угрём (Hamburger Aalsuppe) . Блюдо с историческим подвохом отличается изумительным ароматом и согревает в холодную погоду.

. Блюдо с историческим подвохом отличается изумительным ароматом и согревает в холодную погоду. Гамбургский суп с раками (Hamburger Krebssuppe) . Поймёте, за что его так полюбили местные жители.

. Поймёте, за что его так полюбили местные жители. Лабскаус (Labskaus) . Специфическое во всех смыслах блюдо придумали моряки в нелёгкие периоды плаваний. Оно не всем приходится по вкусу. Но если вы любитель неожиданных вкусовых ощущений, будет интересно.

. Специфическое во всех смыслах блюдо придумали моряки в нелёгкие периоды плаваний. Оно не всем приходится по вкусу. Но если вы любитель неожиданных вкусовых ощущений, будет интересно. Булочки с корицей (Franzbrötchen) . Эту одновременно хрустящую и мягкую сдобу можно найти только в Гамбурге. По классическому рецепту в неё добавляют корицу, но сейчас эти булочки делают также с шоколадом, орехами или изюмом.

. Эту одновременно хрустящую и мягкую сдобу можно найти только в Гамбурге. По классическому рецепту в неё добавляют корицу, но сейчас эти булочки делают также с шоколадом, орехами или изюмом. Карривурст (Currywurst). Один из любимейших фастфудов жителей Гамбурга. Предлагают его на каждом шагу, но важно попробовать у лучших. К ним-то я вас и приведу.

Один из любимейших фастфудов жителей Гамбурга. Предлагают его на каждом шагу, но важно попробовать у лучших. К ним-то я вас и приведу. Ароматный кофе . Именно через Гамбург в Европу завозили редкие сорта этого напитка. Местные власти не растерялись и создали целый музей кофе. Мы зайдем в музейную кофейню и попробуем те самые виды, которые прославили Гамбург ещё в начале 18 века.

. Именно через Гамбург в Европу завозили редкие сорта этого напитка. Местные власти не растерялись и создали целый музей кофе. Мы зайдем в музейную кофейню и попробуем те самые виды, которые прославили Гамбург ещё в начале 18 века. Крафтовое пиво , представленное всевозможными сортами

, представленное всевозможными сортами И это далеко не всё, но нужно же оставить некую загадку😉

Несмотря на то, что Гамбург считается одним из самых дорогих городов Европы, я покажу вам заведения с доступной и вкусной едой.

А как же фишмаркт?

Без этого старинного рыбного рынка (Fischmarkt) Гамбург представить сложно. С 18 века он работает только по воскресеньям и только с 5-6 до 10 утра. Как же тут атмосферно и колоритно! Вы найдёте здесь всё — от свежайшей рыбки до рукоделий. Но самое важное на рынке — это люди. Тут мы встретим Дитера Бруна, основателя Aale-Dieter, того самого продавца угря, и харизматичного бариста Джесси, мимо которого пройти невозможно.

Организационные детали