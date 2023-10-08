Попробовать знаменитый пряный карривурст и выпить кофе с весёлым бариста
Это будет не просто гастропрогулка с дегустацией всех известных и неизвестных, но несомненно вкуснейших национальных блюд: супов, булочек, карривурста и лабскауса — для смелых гурманов. Если окажетесь в Гамбурге в воскресенье, мы отправимся на колоритный рыбный рынок.
Познакомлю вас с местными знаменитостями — Дитером, который торгует угрём уже 60 лет, и раста-бариста Джесси.
Познакомлю вас с местными знаменитостями — Дитером, который торгует угрём уже 60 лет, и раста-бариста Джесси.
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Описание
Что вас ожидает
Вы обязательно попробуете:
- Булочки с рыбной начинкой (Fischbrötchen). Традиционно их делают с селёдкой «Матиас» или маринованной сельдью «Бисмарк». Предложу вам этого прародителя гамбургера с разнообразными начинками из морепродуктов.
- Гамбургский суп с угрём (Hamburger Aalsuppe). Блюдо с историческим подвохом отличается изумительным ароматом и согревает в холодную погоду.
- Гамбургский суп с раками (Hamburger Krebssuppe). Поймёте, за что его так полюбили местные жители.
- Лабскаус (Labskaus). Специфическое во всех смыслах блюдо придумали моряки в нелёгкие периоды плаваний. Оно не всем приходится по вкусу. Но если вы любитель неожиданных вкусовых ощущений, будет интересно.
- Булочки с корицей (Franzbrötchen). Эту одновременно хрустящую и мягкую сдобу можно найти только в Гамбурге. По классическому рецепту в неё добавляют корицу, но сейчас эти булочки делают также с шоколадом, орехами или изюмом.
- Карривурст (Currywurst). Один из любимейших фастфудов жителей Гамбурга. Предлагают его на каждом шагу, но важно попробовать у лучших. К ним-то я вас и приведу.
- Ароматный кофе. Именно через Гамбург в Европу завозили редкие сорта этого напитка. Местные власти не растерялись и создали целый музей кофе. Мы зайдем в музейную кофейню и попробуем те самые виды, которые прославили Гамбург ещё в начале 18 века.
- Крафтовое пиво, представленное всевозможными сортами
- И это далеко не всё, но нужно же оставить некую загадку😉
Несмотря на то, что Гамбург считается одним из самых дорогих городов Европы, я покажу вам заведения с доступной и вкусной едой.
А как же фишмаркт?
Без этого старинного рыбного рынка (Fischmarkt) Гамбург представить сложно. С 18 века он работает только по воскресеньям и только с 5-6 до 10 утра. Как же тут атмосферно и колоритно! Вы найдёте здесь всё — от свежайшей рыбки до рукоделий. Но самое важное на рынке — это люди. Тут мы встретим Дитера Бруна, основателя Aale-Dieter, того самого продавца угря, и харизматичного бариста Джесси, мимо которого пройти невозможно.
Организационные детали
- В стоимость включено: услуги гида, качественные, но любительские фото, которые я могу делать во время экскурсии. По вашему желанию приглашу профессионального фотографа (+ €50/час).
- Дополнительные расходы: еда и напитки, входные/проездные билеты. Сумма будет оговорена заранее и лично в переписке.
- Это пешая экскурсия. По желанию можно взять машину, изменение стоимости обсудим индивидуально в переписке.
- Пожалуйста, сообщите, если у вас есть аллергия на определённые продукты, вы не едите мясо или рыбу. Я составлю индивидуальный маршрут по заведениям.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Гамбурге
Провела экскурсии для 348 туристов
Привет! Меня зовут Катя, я родилась и выросла в Одессе. Основала несколько ТВ и медиа стартапов, работала креативным копирайтером. Потом решила полностью изменить жизнь и переехала в Германию. Я не историк по профессии, но знаю много захватывающих историй про прошлое и настоящее города. Гамбург может показаться хмурым и северным, но у него есть своя палитра и душа, которые вы прочувствуете. Ну и не обойдётся без вкусностей и атмосферных фото:)
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
8 окт 2023
Нам очень понравилась экскурсия с Екатериной, было вкусно и познавательно, идеальное сочетание, рекомендую
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