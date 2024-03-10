Погрузитесь в незабываемое кулинарное приключение в Гамбурге! Эта индивидуальная экскурсия позволит вам насладиться самыми изысканными национальными блюдами, от булочек с рыбной начинкой до карривурста и лабскауса.



Посетите знаменитый рыбный рынок и познакомьтесь с местными знаменитостями, такими как Дитер и его угри, а также раста-бариста Джесси. Гамбург откроется вам с новой, вкусной стороны

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посетить Гамбург для кулинарного приключения в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная, а летние месяцы позволяют насладиться прогулками и посещением открытых рынков. В апреле, мае, сентябре и октябре также приятно гулять, но погода может быть менее предсказуемой. Зимой, с ноября по март, мероприятия проходят в помещении, что ограничивает выбор, но всё же даёт возможность насладиться гастрономическими изысками.

Сейчас август — это идеальное время.