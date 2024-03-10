Погрузитесь в незабываемое кулинарное приключение в Гамбурге! Эта индивидуальная экскурсия позволит вам насладиться самыми изысканными национальными блюдами, от булочек с рыбной начинкой до карривурста и лабскауса.
Посетите знаменитый рыбный рынок и познакомьтесь с местными знаменитостями, такими как Дитер и его угри, а также раста-бариста Джесси. Гамбург откроется вам с новой, вкусной стороны
Посетите знаменитый рыбный рынок и познакомьтесь с местными знаменитостями, такими как Дитер и его угри, а также раста-бариста Джесси. Гамбург откроется вам с новой, вкусной стороны
7 причин купить эту экскурсию
- 🍽️ Уникальные гастрономические впечатления
- 👨🍳 Знакомство с местными кулинарными традициями
- 🎣 Посещение колоритного рыбного рынка
- 📸 Возможность сделать качественные фото
- 🍺 Дегустация крафтового пива
- ☕ Попробовать редкие сорта кофе
- 🤝 Встреча с местными знаменитостями
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить Гамбург для кулинарного приключения в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная, а летние месяцы позволяют насладиться прогулками и посещением открытых рынков. В апреле, мае, сентябре и октябре также приятно гулять, но погода может быть менее предсказуемой. Зимой, с ноября по март, мероприятия проходят в помещении, что ограничивает выбор, но всё же даёт возможность насладиться гастрономическими изысками.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Fischmarkt
- Aale-Dieter
- Музей кофе
Описание экскурсии
Вы обязательно попробуете:
- Булочки с рыбной начинкой (Fischbrötchen). Традиционно их делают с селёдкой «Матиас» или маринованной сельдью «Бисмарк». Предложу вам этого прародителя гамбургера с разнообразными начинками из морепродуктов.
- Гамбургский суп с угрём (Hamburger Aalsuppe). Блюдо с историческим подвохом отличается изумительным ароматом и согревает в холодную погоду.
- Гамбургский суп с раками (Hamburger Krebssuppe). Поймёте, за что его так полюбили местные жители.
- Лабскаус (Labskaus). Специфическое во всех смыслах блюдо придумали моряки в нелёгкие периоды плаваний. Оно не всем приходится по вкусу. Но если вы любитель неожиданных вкусовых ощущений, будет интересно.
- Булочки с корицей (Franzbrötchen). Эту одновременно хрустящую и мягкую сдобу можно найти только в Гамбурге. По классическому рецепту в неё добавляют корицу, но сейчас эти булочки делают также с шоколадом, орехами или изюмом.
- Карривурст (Currywurst). Один из любимейших фастфудов жителей Гамбурга. Предлагают его на каждом шагу, но важно попробовать у лучших. К ним-то я вас и приведу.
- Ароматный кофе. Именно через Гамбург в Европу завозили редкие сорта этого напитка. Местные власти не растерялись и создали целый музей кофе. Мы зайдем в музейную кофейню и попробуем те самые виды, которые прославили Гамбург ещё в начале 18 века.
- Крафтовое пиво, представленное всевозможными сортами
- И это далеко не всё, но нужно же оставить некую загадку😉
Несмотря на то, что Гамбург считается одним из самых дорогих городов Европы, я покажу вам заведения с доступной и вкусной едой.
А как же фишмаркт?
Без этого старинного рыбного рынка (Fischmarkt) Гамбург представить сложно. С 18 века он работает только по воскресеньям и только с 5-6 до 10 утра. Как же тут атмосферно и колоритно! Вы найдёте здесь всё — от свежайшей рыбки до рукоделий. Но самое важное на рынке — это люди. Тут мы встретим Дитера Бруна, основателя Aale-Dieter, того самого продавца угря, и харизматичного бариста Джесси, мимо которого пройти невозможно.
Организационные детали
- В стоимость включено: услуги гида, качественные, но любительские фото, которые я могу делать во время экскурсии. По вашему желанию приглашу профессионального фотографа (+ €50/час).
- Дополнительные расходы: еда и напитки, входные/проездные билеты. Сумма будет оговорена заранее и лично в переписке.
- Это пешая экскурсия. По желанию можно взять машину, изменение стоимости обсудим индивидуально в переписке.
- Пожалуйста, сообщите, если у вас есть аллергия на определённые продукты, вы не едите мясо или рыбу. Я составлю индивидуальный маршрут по заведениям.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Гамбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 604 туристов
Привет! Меня зовут Катя, я родилась и выросла в Одессе. Основала несколько ТВ и медиа стартапов, работала креативным копирайтером. Потом решила полностью изменить жизнь и переехала в Германию. Я не
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Катя - гид юный, обаятельный и очаровательный - очень тщательно подготовилась к нашей прогулке: были учтены все гастрономические предпочтения экскурсантов, заказаны лучшие столики, а одно из заведений - ресторанчик на
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Очень благодарны Екатерине за такое теплое, душевное и главное вкусное первое знакомство с Гамбургом и его гастрономией. Время действительно пролетело незаметно, погода позволила гулять пешком, для нас маршрут оказался не
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Нам очень понравилась экскурсия с Екатериной, было вкусно и познавательно, идеальное сочетание, рекомендую
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