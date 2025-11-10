Маленький Хильдесхайм, расположенный рядом с Ганновером, поражает своим историческим наследием и красотой.
Собор с бронзовыми дверьми, церковь Святого Михаила и тысячелетний розовый куст - лишь часть того, что ждет гостей. Рыночная площадь, фахверковый дом и старейший розарий Германии оставят неизгладимые впечатления. Это идеальное место для тех, кто ценит историю и архитектуру
5 причин купить эту экскурсию
- 🌹 Уникальные розы на каждом шагу
- 🏰 Собор Хильдесхайма - памятник ЮНЕСКО
- ⛪ Церковь Святого Михаила с деревянным потолком
- 🏡 Самый большой фахверковый дом Германии
- 🌺 Старейший розарий страны
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Собор Хильдесхайма
- Тысячелетний розовый куст
- Церковь Святого Михаила
- Рыночная площадь
- Самый большой фахверковый дом Германии
- Старейший розарий страны
Описание экскурсии
- Собор Хильдесхайма — памятник ЮНЕСКО с уникальными бронзовыми дверьми и Колонной ангелов
- Тысячелетний розовый куст
- Церковь Святого Михаила — архитектурный шедевр с деревянным потолком 13 века
- Рыночная площадь, которую жители считают самой красивой в стране
- Самый большой фахверковый (деревянный) дом Германии
- Старейший розарий страны (в тёплое время года). Мы расскажем, как в городе дважды произошло чудо, связанное с розовым кустом
А после прогулки по старинным улочкам при желании отдохнём за чашкой кофе или бокалом рислинга, любуясь великолепными фасадами на Рыночной площади.
Организационные детали
- Из Ганновера в Хильдесхайм и обратно мы поедем на электричке (примерно полчаса в один конец). Дополнительно оплачиваются билеты (в том числе для гида) — от €7 в один конец (цена зависит от дня недели, времени и других факторов)
- Указанная продолжительность экскурсии не включает время на дорогу из Ганновера и обратно
- Возможен трансфер на машине гида (условия согласуем дополнительно). В этом случае по дороге мы остановимся у сказочного замка Мариенбург. Сам замок закрыт для посещения, но и снаружи он поражает величием. Вы услышите историю его появления в горах под Ганновером
- Угощение в кафе (по желанию) не входит в стоимость. Средний чек на чашку кофе — €4, бокал рислинга — €6–7
- Экскурсию можно провести для большего количества участников
- Экскурсию для вас проведу я или гид Евгений
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ганновере
Провели экскурсии для 53 туристов
Я и мой муж Евгений — профессиональные лицензированные гиды с более чем 20-летним опытом работы. С нами интересно всем, это проверено! Владеем несколькими иностранными языками, образование — высшее гуманитарное плюс бесчисленные курсы повышения квалификации. Мы серьёзно относимся к работе, владеем большим материалом и умеем преподнести его интересно, с юмором и с учётом ваших индивидуальных пожеланий!Задать вопрос
