Часовая поездка из Ганновера приведет вас в сказочный Гослар, где средневековая история оживает на каждом шагу. Здесь можно увидеть императорский замок и более 2000 фахверковых домов. Узнайте о богатых рудниках

и секретах Ганзейского союза. Погрузитесь в легенды о Вальпургиевой ночи и узнайте, как семья Сименс связана с этим местом. Прогулка по старому городу оставит незабываемые впечатления, а завершить день можно за бокалом местного пива

Описание экскурсии

Гослар город был сердцем средневековой Германии:

Два века подряд здесь правили императоры, чеканили монеты и добывали серебро, олово и даже золото

Здесь находился монетный двор и богатейшие рудники, а неподалёку — важнейшее аббатство в Кведлинбурге

Позже временные имперские резиденции и имперские съезды (рейхстаги) переместились во Франкфурт-на-Майне, Вюрцбург и Нюрнберг, но Гослар не утратил величия!

Гослар расцвёл как купеческий город, торгующий через ганзейскую сеть со всей Европой

Вы узнаете:

Почему столица Германской империи была именно здесь

Какие секреты хранят горы Харца

Почему ведьмы всего мира собираются здесь на Вальпургиеву ночь

Как семья Сименс связана с историей Гослара

Мы прогуляемся по мощёным улочкам, где сохранились более 2000 фахверковых домов, и вы увидите:

Самый большой пешеходный старый город в Германии

Средневековый замок, который на протяжении двух столетий был постоянной резиденцией германского императора.

Дом заморских купцов — самый яркий и богатый на Рыночной площади. Своей роскошью он затмевает даже ратушу

Вам понадобится помощь гида, чтобы не потерять голову от обилия прекрасных фасадов — мы поможем вам не пропустить самые красивые и интересные! А отдохнуть после экскурсии можно будет за бокалом отменного местного пива, у которого тоже есть своя история…

Организационные детали