Часовая поездка из Ганновера приведет вас в сказочный Гослар, где средневековая история оживает на каждом шагу. Здесь можно увидеть императорский замок и более 2000 фахверковых домов. Узнайте о богатых рудниках
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Императорский замок
- 🏠 Фахверковые дома
- 🚶 Крупнейший пешеходный центр
- 🧙 Легенды о Вальпургиевой ночи
- ⚒️ История рудников
- 🍺 Местное пиво
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Императорский замок
- Фахверковые дома
- Дом заморских купцов
Описание экскурсии
Гослар город был сердцем средневековой Германии:
- Два века подряд здесь правили императоры, чеканили монеты и добывали серебро, олово и даже золото
- Здесь находился монетный двор и богатейшие рудники, а неподалёку — важнейшее аббатство в Кведлинбурге
- Позже временные имперские резиденции и имперские съезды (рейхстаги) переместились во Франкфурт-на-Майне, Вюрцбург и Нюрнберг, но Гослар не утратил величия!
- Гослар расцвёл как купеческий город, торгующий через ганзейскую сеть со всей Европой
Вы узнаете:
- Почему столица Германской империи была именно здесь
- Какие секреты хранят горы Харца
- Почему ведьмы всего мира собираются здесь на Вальпургиеву ночь
- Как семья Сименс связана с историей Гослара
Мы прогуляемся по мощёным улочкам, где сохранились более 2000 фахверковых домов, и вы увидите:
- Самый большой пешеходный старый город в Германии
- Средневековый замок, который на протяжении двух столетий был постоянной резиденцией германского императора.
- Дом заморских купцов — самый яркий и богатый на Рыночной площади. Своей роскошью он затмевает даже ратушу
Вам понадобится помощь гида, чтобы не потерять голову от обилия прекрасных фасадов — мы поможем вам не пропустить самые красивые и интересные! А отдохнуть после экскурсии можно будет за бокалом отменного местного пива, у которого тоже есть своя история…
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается билет из Ганновера в Гослар и обратно на электричке или поезде. Стоимость поездки по земельному нижнесаксонскому билету туда и обратно в среднем — €11–28 за чел. При необходимости гид поможет вам выбрать наиболее выгодный билет на дату экскурсии. Билет для гида также оплачивают путешественники
- Возможен трансфер на легковой машине (все условия согласуем в переписке)
- Возможна также встреча с гидом непосредственно в Госларе
- Указанная продолжительность экскурсии не включает трансфер из Ганновера и обратно. Дорога в одну сторону занимает около часа
- В стоимость не входит перекус и пиво (по желанию)
- Экскурсию для вас проведу я или гид Евгений
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ганновере
Провели экскурсии для 53 туристов
Я и мой муж Евгений — профессиональные лицензированные гиды с более чем 20-летним опытом работы. С нами интересно всем, это проверено! Владеем несколькими иностранными языками, образование — высшее гуманитарное плюс бесчисленные курсы повышения квалификации. Мы серьёзно относимся к работе, владеем большим материалом и умеем преподнести его интересно, с юмором и с учётом ваших индивидуальных пожеланий!Задать вопрос
Входит в следующие категории Ганновера
Похожие экскурсии из Ганновера
Индивидуальная
Ганновер - большая история маленькой столицы
Прогулка по Ганноверу: Новая Ратуша, Маркткирхе и башня XIII века. Откройте для себя тайны и историю города
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€100 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Ганновера - в стариннный Целле
Целле очарует вас своими фахверковыми домиками и легендами. Узнайте, почему город избежал разрушений и что скрывают его улицы
Начало: На мосту у Замка
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:30
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В город роз Хильдесхайм из Ганновера
Хильдесхайм удивит даже опытных путешественников. Розы на каждом шагу и уникальные достопримечательности сделают поездку незабываемой
Завтра в 15:00
11 ноя в 10:00
€150 за всё до 10 чел.