1 чел.
По популярности
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Ганновера - в стариннный Целле
Полюбоваться очаровательными постройками и мощёными улочками, слушая необычные истории
Начало: На мосту у Замка
13 июля в 08:30
14 июля в 08:00
от €110 за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Детмольду и Тевтобурскому лесу
Откройте для себя Детмольд, бывшую столицу княжества Липпе, и узнайте секреты Тевтобурского леса. Погрузитесь в историю и культуру региона
Начало: На ж/д вокзале г. Детмольд
13 июля в 08:00
14 июля в 08:00
€110 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Королевские сады - сказка наяву в Ганновере
Погрузитесь в историю садово-паркового искусства Европы 16-19 вв. на индивидуальной экскурсии по Королевским садам Ганновера
Начало: Около кассы на входе в сады
13 июля в 09:00
14 июля в 09:00
€100 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр19 июня 2022Знающий гид и приятный человек.
- ВВалерий22 февраля 2020Очень благодарны нашему гиду Евгению за прекрасно проведенную экскурсию в Целле. Мы узнали много интересного и полезного для себя. Евгений
- ААлександр13 декабря 2019Отличная экскурсия и Евгений - просто профи. Но при этом без всевозможных перегрузов, чем страдают многие гиды, вываливая на тебя
Ответы на вопросы от путешественников по Ганноверу в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ганновере
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Ганноверу в июле 2024
Сейчас в Ганновере в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 110. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Ганновере (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 5 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь