Индивидуальная
Ганновер - большая история маленькой столицы
Прогулка по Ганноверу: Новая Ратуша, Маркткирхе и башня XIII века. Откройте для себя тайны и историю города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Ганновера в Хамельн по дорогам сказок
Пройти по маршруту Крысолова и узнать, что говорят хроники о событиях из сказки Братьев Гримм
Завтра в 10:00
24 мар в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Ганновера в сказочный Гослар
Побывать в некоронованной столице Германской империи
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья31 августа 2024Вчера 30/08 мы провели экскурсию по Ганноверу с Евгением. Хочется отметить отличное знание истории, приятную манеру общения и терпение экскурсовода.
- ААнна13 июля 2021Спасибо Вам, Анна, за такую увлекательную экскурсию по городу Ганновер! Мне город всегда казался очень скучным и унылым, вплоть до
Ответы на вопросы от путешественников по Ганноверу в категории «Популярные места»
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