Главные экскурсионные места в Ганновере

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Ганновере на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Ганновер - большая история маленькой столицы
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Ганновер - большая история маленькой столицы
Прогулка по Ганноверу: Новая Ратуша, Маркткирхе и башня XIII века. Откройте для себя тайны и историю города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 40 чел.
Из Ганновера в Хамельн по дорогам сказок
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Ганновера в Хамельн по дорогам сказок
Пройти по маршруту Крысолова и узнать, что говорят хроники о событиях из сказки Братьев Гримм
Завтра в 10:00
24 мар в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Из Ганновера в сказочный Гослар
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Ганновера в сказочный Гослар
Побывать в некоронованной столице Германской империи
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    31 августа 2024
    Ганновер - большая история маленькой столицы
    Вчера 30/08 мы провели экскурсию по Ганноверу с Евгением. Хочется отметить отличное знание истории, приятную манеру общения и терпение экскурсовода.
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    Ганновер - прекрасный город. Тот факт, что практически все было разбомблено во время Второй мировой войны, а посему - восстановлено после, ничуть не умаляет достоинств города. Спасибо Евгению!

  • А
    Анна
    13 июля 2021
    Ганновер - большая история маленькой столицы
    Спасибо Вам, Анна, за такую увлекательную экскурсию по городу Ганновер! Мне город всегда казался очень скучным и унылым, вплоть до
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    нашей с Вами экскурсии - вы изменили моё мнение! Столько историй и тайн рассказывает и раскрывает Анна во время прогулки - только и успевай восхищаться и запоминать! С огромным удовольствием я вновь воспользуюсь услугами Анны - ведь её истории можно слушать, не уставая, часами, да и столько ещё интересных мест для посещения оказывается в Ганновере и его окрестностях!

Ответы на вопросы от путешественников по Ганноверу в категории «Популярные места»

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  1. Ганновер - большая история маленькой столицы
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  3. Из Ганновера в сказочный Гослар
Сколько стоит экскурсия по Ганноверу в марте 2025
Сейчас в Ганновере в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 200. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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