Обзорные экскурсии в Ганновере

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города

Вы посетите Новую Ратушу, одну из самых красивых в Германии, и прогуляетесь по набережной реки Ляйне, где величественно возвышаются оборонная башня XIII века и дворец ганноверских герцогов. Рыночная площадь раскроет вам сказки и легенды былого Ганновера, а архитектурный ансамбль церкви Маркткирхе и Старой Ратуши продемонстрирует образцовую северную кирпичную готику.

Все секреты Ганновера

Мы расскажем, как в Ганновере появилось собственное пиво, что делают на башнях главной церкви загадочные звезды, от чего предостерегает «страшная морда» на стене Старой Ратуши, зачем проезжал через Ганновер Петр I и как здесь оказался великий ученый Готфрид Вильгельм Лейбниц. И это лишь малая часть того, что вы увидите и узнаете на экскурсии!