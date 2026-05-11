Обзорные экскурсии в Ганновере

Прогулка по Ганноверу: Новая Ратуша, Маркткирхе и башня XIII века. Откройте для себя тайны и историю города
Ганновер - это не только всемирная столица выставок, но и город с богатой историей и уникальными достопримечательностями.
На этой индивидуальной экскурсии вы посетите Новую Ратушу, прогуляетесь по набережной реки Ляйне, увидите читать дальшеуменьшить
оборонную башню XIII века и дворец ганноверских герцогов.
Рыночная площадь расскажет вам о сказках и легендах былого Ганновера, а архитектурный ансамбль церкви Маркткирхе и Старой Ратуши продемонстрирует образцовую северную кирпичную готику. Узнайте, как в Ганновере появилось собственное пиво, что делают на башнях главной церкви загадочные звезды и зачем через город проезжал Петр I. По желанию экскурсию можно провести на автомобиле
Вы посетите Новую Ратушу, одну из самых красивых в Германии, и прогуляетесь по набережной реки Ляйне, где величественно возвышаются оборонная башня XIII века и дворец ганноверских герцогов. Рыночная площадь раскроет вам сказки и легенды былого Ганновера, а архитектурный ансамбль церкви Маркткирхе и Старой Ратуши продемонстрирует образцовую северную кирпичную готику.
Все секреты Ганновера
Мы расскажем, как в Ганновере появилось собственное пиво, что делают на башнях главной церкви загадочные звезды, от чего предостерегает «страшная морда» на стене Старой Ратуши, зачем проезжал через Ганновер Петр I и как здесь оказался великий ученый Готфрид Вильгельм Лейбниц. И это лишь малая часть того, что вы увидите и узнаете на экскурсии!
Организационные детали
По желанию экскурсию можно провести на автомобиле. Детали и стоимость уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ганновере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 54 туристов
Я и мой муж Евгений — профессиональные лицензированные гиды с более чем 20-летним опытом работы. С нами интересно всем, это проверено! Владеем несколькими иностранными языками, образование — высшее гуманитарное плюс бесчисленные курсы повышения квалификации. Мы серьёзно относимся к работе, владеем большим материалом и умеем преподнести его интересно, с юмором и с учётом ваших индивидуальных пожеланий!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Евгения
очень позновательная экскурсия!
Анна
Ответ организатора:
Благодарим за отзыв, приезжайте еще, тут еще много интересного!
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Анна
Спасибо Вам, Анна, за такую увлекательную экскурсию по городу Ганновер! Мне город всегда казался очень скучным и унылым, вплоть до нашей с Вами экскурсии - вы изменили моё мнение! Столько читать дальшеуменьшить
историй и тайн рассказывает и раскрывает Анна во время прогулки - только и успевай восхищаться и запоминать! С огромным удовольствием я вновь воспользуюсь услугами Анны - ведь её истории можно слушать, не уставая, часами, да и столько ещё интересных мест для посещения оказывается в Ганновере и его окрестностях!
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Н
Наталья
Вчера 30/08 мы провели экскурсию по Ганноверу с Евгением. Хочется отметить отличное знание истории, приятную манеру общения и терпение экскурсовода. Ганновер - прекрасный город. Тот факт, что практически все было разбомблено во время Второй мировой войны, а посему - восстановлено после, ничуть не умаляет достоинств города. Спасибо Евгению!
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