Обзорные экскурсии в Ганновере

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Все знаковые места города на обзорной экскурсии с профессиональными гидами

Анна
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Анна – ваш гид
Приглашаем исследовать Ганновер — сердце земли Нижняя Саксония и всемирную столицу выставок.

Вы познакомитесь с его богатой историей, увидите главные достопримечательности и тайные уголки, раскроете тайны местного менталитета и загадаете желание у волшебного кольца!
От 50 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 39 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 40 человек
Можно с детьми
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Ганновер — большая история маленькой столицы
Ганновер — большая история маленькой столицы

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города
Вы посетите Новую Ратушу, одну из самых красивых в Германии, и прогуляетесь по набережной реки Ляйне, где величественно возвышаются оборонная башня XIII века и дворец ганноверских герцогов. Рыночная площадь раскроет вам сказки и легенды былого Ганновера, а архитектурный ансамбль церкви Маркткирхе и Старой Ратуши продемонстрирует образцовую северную кирпичную готику.

Все секреты Ганновера
Мы расскажем, как в Ганновере появилось собственное пиво, что делают на башнях главной церкви загадочные звезды, от чего предостерегает «страшная морда» на стене Старой Ратуши, зачем проезжал через Ганновер Петр I и как здесь оказался великий ученый Готфрид Вильгельм Лейбниц. И это лишь малая часть того, что вы увидите и узнаете на экскурсии!

Организационные детали

По желанию экскурсию можно провести на автомобиле. Детали и стоимость уточняйте в личном сообщении.

Ганновер — большая история маленькой столицы
Ганновер — большая история маленькой столицы
Ганновер — большая история маленькой столицы
Ганновер — большая история маленькой столицы
Ганновер — большая история маленькой столицы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Я и мой муж Евгений — профессиональные лицензированные гиды с более чем 20-летним опытом работы. С нами интересно всем, это проверено! Владеем несколькими иностранными языками, образование — высшее гуманитарное плюс бесчисленные курсы повышения квалификации. Мы серьезно относимся к работе, владеем большим материалом и умеем преподнести его интересно, с юмором и с учетом ваших индивидуальных пожеланий!
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Обзорные экскурсии в Ганновере

Ганновер снаружи и с изнанкиГанновер снаружи и с изнанкиГанновер снаружи и с изнанки
От 50 за экскурсию
3 часа
19 отзывов
Узнать город через простые человеческие истории, «оживить» его прошлое и рассмотреть в деталях
Конечно, я покажу важнейшие точки на карте Ганновера и проведу вас по самым красивым местам. Но стержнем повествования станут человеческие истории. Благодаря им прошлое приобретёт осязаемость, а рассказы о стране, городе и зданиях превратятся в единую «киноленту». Вы увидите Ганновер глазами нищих и бюргеров, ведьм, банкиров и хористов. Расшифруете символы, понятные жителям Средневековья, и на фоне сохранившейся старинной архитектуры «проживёте» события разных времён.
Из Ганновера — в стариннный ЦеллеИз Ганновера — в стариннный ЦеллеИз Ганновера — в стариннный Целле
От 60 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Очаровательные постройки, мощёные улочки и их необычные истории
Пёстрые фахверковые домики, черепичные крыши, тысячи велосипедов и дивные сады — всё это умещается в крохотном уютном Целле недалеко от солидного Ганновера. Вы рассмотрите исторический центр за нескончаемым потоком умиления, а я расскажу легенды и любопытные факты о городке.

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