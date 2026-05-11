Обзорные экскурсии в Ганновере

Ганновер - это не только всемирная столица выставок, но и город с богатой историей и уникальными достопримечательностями.На этой индивидуальной экскурсии вы посетите Новую Ратушу, прогуляетесь по набережной реки Ляйне, увидите

оборонную башню XIII века и дворец ганноверских герцогов. Рыночная площадь расскажет вам о сказках и легендах былого Ганновера, а архитектурный ансамбль церкви Маркткирхе и Старой Ратуши продемонстрирует образцовую северную кирпичную готику. Узнайте, как в Ганновере появилось собственное пиво, что делают на башнях главной церкви загадочные звезды и зачем через город проезжал Петр I. По желанию экскурсию можно провести на автомобиле

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-40 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Визитные карточки» города

Вы посетите Новую Ратушу, одну из самых красивых в Германии, и прогуляетесь по набережной реки Ляйне, где величественно возвышаются оборонная башня XIII века и дворец ганноверских герцогов. Рыночная площадь раскроет вам сказки и легенды былого Ганновера, а архитектурный ансамбль церкви Маркткирхе и Старой Ратуши продемонстрирует образцовую северную кирпичную готику.

Все секреты Ганновера

Мы расскажем, как в Ганновере появилось собственное пиво, что делают на башнях главной церкви загадочные звезды, от чего предостерегает «страшная морда» на стене Старой Ратуши, зачем проезжал через Ганновер Петр I и как здесь оказался великий ученый Готфрид Вильгельм Лейбниц. И это лишь малая часть того, что вы увидите и узнаете на экскурсии!

Организационные детали

По желанию экскурсию можно провести на автомобиле. Детали и стоимость уточняйте в личном сообщении.