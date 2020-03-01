Обзорные экскурсии в Ганновере

«Визитные карточки» города Вы посетите Новую Ратушу, одну из самых красивых в Германии, и прогуляетесь по набережной реки Ляйне, где величественно возвышаются оборонная башня XIII века и дворец ганноверских герцогов. Рыночная площадь раскроет вам сказки и легенды былого Ганновера, а архитектурный ансамбль церкви Маркткирхе и Старой Ратуши продемонстрирует образцовую северную кирпичную готику.
Все секреты Ганновера Мы расскажем, как в Ганновере появилось собственное пиво, что делают на башнях главной церкви загадочные звезды, от чего предостерегает «страшная морда» на стене Старой Ратуши, зачем проезжал через Ганновер Петр I и как здесь оказался великий ученый Готфрид Вильгельм Лейбниц. И это лишь малая часть того, что вы увидите и узнаете на экскурсии!
Организационные детали
По желанию экскурсию можно провести на автомобиле. Детали и стоимость уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я и мой муж Евгений — профессиональные лицензированные гиды с более чем 20-летним опытом работы. С нами интересно всем, это проверено! Владеем несколькими иностранными языками, образование — высшее гуманитарное плюс бесчисленные курсы повышения квалификации. Мы серьезно относимся к работе, владеем большим материалом и умеем преподнести его интересно, с юмором и с учетом ваших индивидуальных пожеланий!
Узнать город через простые человеческие истории, «оживить» его прошлое и рассмотреть в деталях
Конечно, я покажу важнейшие точки на карте Ганновера и проведу вас по самым красивым местам. Но стержнем повествования станут человеческие истории. Благодаря им прошлое приобретёт осязаемость, а рассказы о стране, городе и зданиях превратятся в единую «киноленту». Вы увидите Ганновер глазами нищих и бюргеров, ведьм, банкиров и хористов. Расшифруете символы, понятные жителям Средневековья, и на фоне сохранившейся старинной архитектуры «проживёте» события разных времён.
Очаровательные постройки, мощёные улочки и их необычные истории
Пёстрые фахверковые домики, черепичные крыши, тысячи велосипедов и дивные сады — всё это умещается в крохотном уютном Целле недалеко от солидного Ганновера. Вы рассмотрите исторический центр за нескончаемым потоком умиления, а я расскажу легенды и любопытные факты о городке.