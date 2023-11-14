Индивидуальная
2 часа
Киль - родина кильки, квантовой физики и русского царя
Знакомство с прошлым и настоящим старинного портового города
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€174 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Лабё - военно-морской мемориал
Начало: По желанию клиента
Расписание: В любой день и в любое время
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Киль - родина кильки, квантовой физики и русского царя
Начало: У главного вокзала
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис14 ноября 2023Спасибо Ирине за интересную экскурсию. И взрослые, и дети остались довольны. Ирина рассказывает интересно, с юмором, без обилия дат и цифр.
- оольга30 августа 2019Замечательно прошла экскурсия))) нам с мужем понравилось очень. Советуем всем этого экскурсовода))
Ответы на вопросы от путешественников по Килю в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Килю в июне 2024
Сейчас в Киле в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 174 до 180. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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