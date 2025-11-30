Н Наталия Свидание с Кёльном Узнала историю образования Кельна, Кёльнского собора, место памяти 6 млн. евреев. Пивоварне и римские подвалы, главная площадь и Ратуша. Памятник гномиков. Храм Мартина, магазин духов и фестивальный фонтан. Доброжелательность, живой, занимательный рассказ. Понравилось. Рекомендую к помещению. Спасибо.

В Виктор Свидание с Кёльном Очень хорошо экскурсия, и очень хороший гид, всем очень доволены

М Мария Свидание с Кёльном Отличная экскурсия! Мне есть с чем сравнить! Гид рассказал очень много интересных фактов о городе, много легенд, показал самые лучшие смотровые площадки! Экскурсия супер! Рекомендую однозначно!

Ж Жанна Свидание с Кёльном Невероятная, безумно интересная и насыщенная экскурсия, которую провёл Здислав!

Всем рекомендую 😊

О Ольга Свидание с Кёльном Все прошло замечательно, большое спасибо

Н Наталья Свидание с Кёльном Большое спасибо Здиславу за экскурсию. Мы были в городе проездом и благодаря этой экскурсии за пару часов узнали немало интересного о городе и посмотрели такие места, которые не встретишь в классическом путеводителе. Рекомендуем однозначно!

Е Екатерина Свидание с Кёльном Отлично!

K KSENIIA Свидание с Кёльном Спасибо Илье за бодрую подачу и увлекательный маршрут! Нам все понравилось!