Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Кёльнский собор вы наверняка узнаете с первого взгляда — он и правда впечатляет! Но за его готическим силуэтом скрывается целый город с душой, историей и юмором.



На нашей прогулке вы узнаете, как живёт Кёльн сегодня, какие у него привычки и тайные места, где гуляют сами кёльнцы, и почему сюда хочется вернуться не как турист, а как к другу. 5 6 отзывов

Групповая экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 2 часа
Размер группы 1-10 человек
Как проходит Пешком
Когда По выходным в 15:15
€30 за человека

Описание экскурсии Экскурсия начнётся с главного символа города — знаменитого Кёльнского собора. Его башни тянутся к небу, а стены хранят массу легенд, историй и тайн, которыми мы с удовольствием поделимся. Вы узнаете, почему сюда едут не только туристы, но и паломники, увидите следы древнего Рима, познакомитесь с интересными музеями, фонтанами и памятниками. А ещё — узнаете, где родилась легендарная «Кёльнская вода» и кто такой этот загадочный «Большой Мартин», о котором здесь говорят с уважением и улыбкой. Мы покажем вам, как просто ориентироваться в старом Кёльне, разберёмся, как устроен местный транспорт, и составим список мест, которые точно стоит успеть увидеть за поездку. Поговорим и про местный характер: что любят есть и пить кёльнцы (спойлер — без пива не обойдётся!), что считать настоящим кёльнским пивом, где его пробовать и с чем. А ещё вы получите полезные советы: куда лучше не заглядывать, что может разочаровать и какие туристические ловушки стоит обойти стороной.

Что можно увидеть на экскурсии? Кёльнский собор

Старый город
Где начинаем и завершаем? Начало: Kreuzblume, Kardinal-Höffner-Platz Завершение: Breite Strase 50
Когда и сколько длится? Когда: По выходным в 15:15 Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.