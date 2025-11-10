Кёльнский собор вы наверняка узнаете с первого взгляда — он и правда впечатляет! Но за его готическим силуэтом скрывается целый город с душой, историей и юмором.
На нашей прогулке вы узнаете, как живёт Кёльн сегодня, какие у него привычки и тайные места, где гуляют сами кёльнцы, и почему сюда хочется вернуться не как турист, а как к другу.
Описание экскурсииЭкскурсия начнётся с главного символа города — знаменитого Кёльнского собора. Его башни тянутся к небу, а стены хранят массу легенд, историй и тайн, которыми мы с удовольствием поделимся. Вы узнаете, почему сюда едут не только туристы, но и паломники, увидите следы древнего Рима, познакомитесь с интересными музеями, фонтанами и памятниками. А ещё — узнаете, где родилась легендарная «Кёльнская вода» и кто такой этот загадочный «Большой Мартин», о котором здесь говорят с уважением и улыбкой. Мы покажем вам, как просто ориентироваться в старом Кёльне, разберёмся, как устроен местный транспорт, и составим список мест, которые точно стоит успеть увидеть за поездку. Поговорим и про местный характер: что любят есть и пить кёльнцы (спойлер — без пива не обойдётся!), что считать настоящим кёльнским пивом, где его пробовать и с чем. А ещё вы получите полезные советы: куда лучше не заглядывать, что может разочаровать и какие туристические ловушки стоит обойти стороной.
По выходным в 15:15
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кёльнский собор
- Старый город
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Kreuzblume, Kardinal-Höffner-Platz
Завершение: Breite Strase 50
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктор
10 ноя 2025
Очень хорошо экскурсия, и очень хороший гид, всем очень доволены
О
Ольга
26 июл 2025
Все прошло замечательно, большое спасибо
Н
Наталья
13 июл 2025
Большое спасибо Здиславу за экскурсию. Мы были в городе проездом и благодаря этой экскурсии за пару часов узнали немало интересного о городе и посмотрели такие места, которые не встретишь в классическом путеводителе. Рекомендуем однозначно!
И
Ирина
22 фев 2025
Остались приятные впечатления после экскурсии. Гид знающий и эрудированный, поведал нам массу любопытных фактов, преподнес информацию доступным и интересным языком. Рекомендую
А
Алексей
8 фев 2025
Замечательная экскурсия по Кёльну с Татьяной! Узнали много интересных фактов, послушали увлекательные истории и просто здорово провели время. Татьяна легко, непринужденно и с юмором рассказала о городе, все прошло на одном дыхании. Однозначно рекомендуем!
С
Светлана
22 дек 2024
Экскурсия отличная, экскурсовод Здислав знающий и внимательный. Спасибо, буду рекомендовать!
Входит в следующие категории Кёльна
