Индивидуальные экскурсии в Кёльне с личным гидом

Найдено 22 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Кёльне на русском языке, цены от €54. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кёльн - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Кёльн - первое свидание: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Кёльна, исследуя его легендарные достопримечательности и узнавая интересные факты. Откройте для себя город как местный житель
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
120 за всё до 7 чел.
Средневековый Кёльн
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
72 отзыва
Средневековый Кёльн: индивидуальная экскурсия
Исследуйте узкие улочки и величественные здания Средневекового Кёльна на индивидуальной экскурсии с увлекательными легендами
Начало: Готический собор
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 54 за всё до 5 чел.
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
Погрузитесь в историю Кёльна, посетив его главные достопримечательности. Исследуйте Готический Собор и 12 романских церквей на индивидуальной экскурсии
Начало: Готический собор
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 54 за всё до 5 чел.
Кёльн и его женщины
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Кёльн и его женщины: индивидуальная экскурсия
Узнайте удивительные истории о женщинах, которые оставили свой след в истории Кёльна. Прогулка по старому городу и посещение знаменитых достопримечательностей
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 120 за всё до 10 чел.
Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
Откройте для себя Кёльн через истории и легенды, застывшие в камне, на индивидуальной экскурсии по улочкам и площадям древнего города
Начало: У ратуши
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
170 за всё до 6 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну - История и достопримечательности
Индивидуальная экскурсия по Кёльну. Прогулка по старинным улицам, посещение Кёльнского собора, Пивоварни Фрю и других знаковых мест города
Начало: Кельнский Собор (Dom)
Расписание: Ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
120 за всё до 2 чел.
Экскурсия «11 историй Кёльна»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Индивидуальная экскурсия «11 историй Кёльна» - узнайте город за 2000 лет
Прогулка по Кёльну с рассказами о его 2000-летней истории. Узнайте о готическом Соборе, Кёльнском Карнавале и других уникальных местах
Начало: Главный жд вокзал (Köln Hbf)
Расписание: По предварительной записи в любое свободное время и день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за всё до 2 чел.
Кёльн и его женщины
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Кёльн и его женщины: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Узнайте о женщинах, изменивших историю Кёльна, на увлекательной пешеходной экскурсии по историческому центру города
Начало: Кёльнский собор
Расписание: по вторникам и четвергам
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 150 за всё до 5 чел.
Прогулка по пивным и пивоварням Кёльна
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прогулка по пивным и пивоварням Кёльна - индивидуальная экскурсия
Пешеходный тур по пивным и пивоварням Кёльна. Дегустация кёльша, исторические факты и легенды. Погружение в культуру и традиции города
Начало: Kardinal-Höffner-Platz 1, 50667 Köln
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 180 за человека
Романтическая дорога вдоль Рейна
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Кёльна и окрестностей
Погрузитесь в атмосферу романтики, исследуя величественные замки и живописные виноградники вдоль Рейна. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
450 за всё до 4 чел.
Маастрихт, город в котором погиб д’Артаньян и родилась Европа
Индивидуальная
9 часов
Маастрихт, город в котором погиб д’Артаньян и родилась Европа
Маастрихт - старейший город Нидерландов, центр карнавала и гурманских удовольствий. Побывайте в соборе св. Серватия и одном из лучших книжных магазинов мира
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от 270 за всё до 2 чел.
Кёльн неизвестный
Индивидуальная
6 часов
Кёльн неизвестный: индивидуальная экскурсия по уникальным местам города
Откройте для себя неизвестный Кёльн! Прогуляйтесь по набережной Рейна, посетите музеи и узнайте интересные факты о городе
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
от 216 за всё до 2 чел.
Золото Мозели
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия «Золото Мозели»: виноградники, замки и исторические городки
Путешествие вдоль Мозели - один из красивейших маршрутов Германии. Виноградники, замки и живописные городки ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Из Кёльна в Гертогенбош: И. Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только
Индивидуальная
9 часов
Из Кёльна в Гертогенбош: И. Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только
Погрузитесь в мир искусства и архитектуры Гертогенбоша. Встречайте шедевры И. Босха, уникальные дома и многое другое в индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 270 за всё до 2 чел.
Из Кёльна в Нидерланды: городок Рурмонд
Индивидуальная
5 часов
Из Кёльна в Нидерланды: городок Рурмонд
Путешествие из Кёльна в Рурмонд - это не только шопинг в крупнейшем аутлете, но и увлекательная экскурсия по живописному городку с богатой историей и культурой
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 180 за всё до 2 чел.
Из Кёльна в Аахен - город Карла Великого и студентов + волшебный Моншау
Индивидуальная
10 часов
Из Кёльна в Аахен - город Карла Великого и студентов + волшебный Моншау
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 300 за всё до 2 чел.
Из Кёльна в Альтену: Замок, пещера и немецкие пионеры
Индивидуальная
8 часов
Из Кёльна в Альтену: Замок, пещера и немецкие пионеры
Путешествие из Кёльна в Альтену предлагает уникальную возможность посетить замок Альтена, сталактитово-сталагмитовую пещеру и узнать историю немецких пионеров
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 240 за всё до 2 чел.
Жемчужины Айфеля: Бад Мюнстерайфель и Арвайлер (из Кёльна)
Индивидуальная
8 часов
Жемчужины Айфеля: Бад Мюнстерайфель и Арвайлер (из Кёльна)
Погрузитесь в атмосферу настоящей Германии с индивидуальной экскурсией по живописным городкам Айфеля. Восемь часов незабываемых впечатлений и историй
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 240 за всё до 2 чел.
Из Кёльна в Золинген - город мастеров
Индивидуальная
6 часов
Из Кёльна в Золинген - город мастеров
Золинген, известный как город лезвий, привлекает любителей рыцарских турниров и средневековья. Посетите музей клинков и крупнейший замок Германии
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 216 за всё до 2 чел.
Из Кёльна в Маастрихт, город в котором погиб д’Артаньян и родилась Европа
Индивидуальная
9 часов
Из Кёльна в Маастрихт, город в котором погиб д’Артаньян и родилась Европа
Маастрихт - старейший город Нидерландов, центр карнавала и гурманов. Посетите собор св. Серватия, лучший книжный магазин и иконы Мадонны
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 270 за всё до 2 чел.
Правобережный Кёльн: взгляд через Рейн
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Дойцу: правобережный Кёльн и его история
Погрузитесь в атмосферу Дойца, прогуливаясь по его историческим местам и наслаждаясь видами Кёльна с обзорной площадки Triangle
Начало: У вокзала Köln Messe/Deutz
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
130 за всё до 5 чел.
Кёльн и кёльш: ничто так не согревает душу, как холодное пиво
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Кёльн и кёльш: ничто так не согревает душу, как холодное пиво
Исследуйте Кёльн через его пивные традиции и историю. Приветственная порция кёльша включена. Подходит для всех возрастов. Забронируйте сегодня
Начало: У Кёльнского собора
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
от 160 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    30 мая 2024
    Кёльн - первое свидание
    Добрый день,хочу поделиться эмоциями моими лично,и наших гостей из Казахстана.. экскурсия очень интересная, много нового о Кёльне узнали,всё понятно в
    читать дальше

    наше время можно залезть и прочитать всё в интернете,но когда рассказывают с душой,с альбомом фотографий(за что отдельное спасибо Светлане) то смотришь и оцениваешь город немного по другому,Огромное спасибо Светлане.. я думаю мы встретимся ещё и на других экскурсиях

    Добрый день,хочу поделиться эмоциями моими лично,и наших гостей из Казахстана.. экскурсия очень интересная, много нового о
  • Г
    Галя
    21 мая 2024
    Кёльн - первое свидание
    Как приятно гулять по городу и слушать увлекательный рассказ Светланы. Эта экскурсия подойдет как просто желающим познакомиться с городом, так и заинтересованным в истории и искусстве людям. Огромное спасибо Светлане!
    Как приятно гулять по городу и слушать увлекательный рассказ Светланы. Эта экскурсия подойдет как просто желающим
  • А
    Алтай
    12 мая 2024
    Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
    Экскурсия построена в необычном формате, позволяет раскрыть дух города и его жителей. Сбалансированное соотношение развлекательного и познавательного контента, с элементами
    читать дальше

    квеста. Особое внимание роли женщин в истории города. Внимательное отношение к составу экскурсии, Мария приготовила игру с подарками для возможных маленьких участников экскурсии. Дополнительно подсказала ряд интересных мест за пределами Кёльна. Можно рекомендовать.

  • M
    Marina
    11 мая 2024
    Кёльн и его женщины
    Только восторг и восхищение! Мы провели замечательный, наполненный рассказами о городе день. В дополнении к известному собору - в Кельне
    читать дальше

    сокрыто много интересностей. Несколько часов открытий и любования городом под рассказ Татьяны. Это было очень приятно, познавательно и грамотно организованно со стороны экскурсовода. Большая благодарность от нашей семейной группы! При возможности, желаем еще и еще раз обратиться. Мы узнали что Татьяна проводит еще экскурсии по другим городам и с удовольствием готовы вновь стать ее слушателями.

  • Р
    Руслан
    7 мая 2024
    Кёльн - первое свидание
    Понравилось все, особенно вовлечение ребёнка в экскурсию и историю. Очень ёмко и с фото-материалами!
  • З
    Зинаида
    4 февраля 2024
    Средневековый Кёльн
    Экскурсия очень понравилась,было очень интересно. Видно что Сергей проводит экскурсию от души, очень много знает и на многие дополнительные вопросы
    читать дальше

    отвечает с большим знанием дела,очень рада, что я встретилась с таким замечательным экскурсоводом, с удовольствием рекомендую его всем,куто хочет посмотреть Кельн. Зинаида Рахмистровская. Доротмунд

  • А
    Андрей
    24 декабря 2023
    Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну
    Экскурсия была интересная. Мы узнали много нового об истории Кельна, его культуре, традициях. Все очень понравилось. Спасибо Татьяне👍
  • L
    Larisa
    11 декабря 2023
    Средневековый Кёльн
    Наш экскурсовод Сергий очень приятный человек и интересный рассказчик. Три часа пролетели незаметно. Могу только рекомендовать.
    Наш экскурсовод Сергий очень приятный человек и интересный рассказчик. Три часа пролетели незаметно. Могу только рекомендовать
  • Д
    Диана
    20 ноября 2023
    Средневековый Кёльн
    Экскурсия очень содержательная с большим количеством исторических фактов. Сергей увлеченный человек, любит свое дело!
  • К
    Катерина
    28 сентября 2023
    Кёльн и его женщины
    Кельн, который показала нам Татьяна был удивительным и очаровательным! Наш гид познакомила с городом в непринужденной, харизматичной манере с изобилием интересных фактов и забавных историй, что сделало наше путешествие еще более запоминающимся!

Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кёльне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Кёльн - первое свидание
  2. Средневековый Кёльн
  3. Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
  4. Кёльн и его женщины
  5. Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
Сколько стоит экскурсия по Кёльну в июне 2024
Сейчас в Кёльне в категории "Индивидуальные" можно забронировать 22 экскурсии от 54 до 450. Туристы уже оставили гидам 274 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Кёльне? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии на русском языке
ХорошоТам