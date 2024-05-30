🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 35 отзывов Кёльн - первое свидание: индивидуальная экскурсия по городу Погрузитесь в атмосферу Кёльна, исследуя его легендарные достопримечательности и узнавая интересные факты. Откройте для себя город как местный житель € 120 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 72 отзыва Средневековый Кёльн: индивидуальная экскурсия Исследуйте узкие улочки и величественные здания Средневекового Кёльна на индивидуальной экскурсии с увлекательными легендами Начало: Готический собор от € 54 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 23 отзыва Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна Погрузитесь в историю Кёльна, посетив его главные достопримечательности. Исследуйте Готический Собор и 12 романских церквей на индивидуальной экскурсии Начало: Готический собор от € 54 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 74 отзыва Кёльн и его женщины: индивидуальная экскурсия Узнайте удивительные истории о женщинах, которые оставили свой след в истории Кёльна. Прогулка по старому городу и посещение знаменитых достопримечательностей от € 120 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне Откройте для себя Кёльн через истории и легенды, застывшие в камне, на индивидуальной экскурсии по улочкам и площадям древнего города Начало: У ратуши € 170 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 24 отзыва Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну - История и достопримечательности Индивидуальная экскурсия по Кёльну. Прогулка по старинным улицам, посещение Кёльнского собора, Пивоварни Фрю и других знаковых мест города Начало: Кельнский Собор (Dom) Расписание: Ежедневно в 11:00 € 120 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 44 отзыва Индивидуальная экскурсия «11 историй Кёльна» - узнайте город за 2000 лет Прогулка по Кёльну с рассказами о его 2000-летней истории. Узнайте о готическом Соборе, Кёльнском Карнавале и других уникальных местах Начало: Главный жд вокзал (Köln Hbf) Расписание: По предварительной записи в любое свободное время и день € 120 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Кёльн и его женщины: индивидуальная экскурсия по историческому центру Узнайте о женщинах, изменивших историю Кёльна, на увлекательной пешеходной экскурсии по историческому центру города Начало: Кёльнский собор Расписание: по вторникам и четвергам от € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Прогулка по пивным и пивоварням Кёльна - индивидуальная экскурсия Пешеходный тур по пивным и пивоварням Кёльна. Дегустация кёльша, исторические факты и легенды. Погружение в культуру и традиции города Начало: Kardinal-Höffner-Platz 1, 50667 Köln от € 180 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 12 часов Индивидуальная экскурсия по живописным местам Кёльна и окрестностей Погрузитесь в атмосферу романтики, исследуя величественные замки и живописные виноградники вдоль Рейна. Уникальные впечатления гарантированы Начало: По договоренности Расписание: По договоренности € 450 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов Маастрихт, город в котором погиб д’Артаньян и родилась Европа Маастрихт - старейший город Нидерландов, центр карнавала и гурманских удовольствий. Побывайте в соборе св. Серватия и одном из лучших книжных магазинов мира Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 270 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 6 часов Кёльн неизвестный: индивидуальная экскурсия по уникальным местам города Откройте для себя неизвестный Кёльн! Прогуляйтесь по набережной Рейна, посетите музеи и узнайте интересные факты о городе Начало: По договоренности Расписание: по договоренности от € 216 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 12 часов Индивидуальная экскурсия «Золото Мозели»: виноградники, замки и исторические городки Путешествие вдоль Мозели - один из красивейших маршрутов Германии. Виноградники, замки и живописные городки ждут вас на этой индивидуальной экскурсии Начало: По договоренности Расписание: По договоренности € 350 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов Из Кёльна в Гертогенбош: И. Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только Погрузитесь в мир искусства и архитектуры Гертогенбоша. Встречайте шедевры И. Босха, уникальные дома и многое другое в индивидуальной экскурсии Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 270 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 5 часов Из Кёльна в Нидерланды: городок Рурмонд Путешествие из Кёльна в Рурмонд - это не только шопинг в крупнейшем аутлете, но и увлекательная экскурсия по живописному городку с богатой историей и культурой Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 180 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 10 часов Из Кёльна в Аахен - город Карла Великого и студентов + волшебный Моншау Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 300 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов Из Кёльна в Альтену: Замок, пещера и немецкие пионеры Путешествие из Кёльна в Альтену предлагает уникальную возможность посетить замок Альтена, сталактитово-сталагмитовую пещеру и узнать историю немецких пионеров Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 240 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов Жемчужины Айфеля: Бад Мюнстерайфель и Арвайлер (из Кёльна) Погрузитесь в атмосферу настоящей Германии с индивидуальной экскурсией по живописным городкам Айфеля. Восемь часов незабываемых впечатлений и историй Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 240 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 6 часов Из Кёльна в Золинген - город мастеров Золинген, известный как город лезвий, привлекает любителей рыцарских турниров и средневековья. Посетите музей клинков и крупнейший замок Германии Начало: По договоренности Расписание: по договоренности от € 216 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 9 часов Из Кёльна в Маастрихт, город в котором погиб д’Артаньян и родилась Европа Маастрихт - старейший город Нидерландов, центр карнавала и гурманов. Посетите собор св. Серватия, лучший книжный магазин и иконы Мадонны Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 270 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Индивидуальная экскурсия по Дойцу: правобережный Кёльн и его история Погрузитесь в атмосферу Дойца, прогуливаясь по его историческим местам и наслаждаясь видами Кёльна с обзорной площадки Triangle Начало: У вокзала Köln Messe/Deutz € 130 за всё до 5 чел.