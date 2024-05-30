1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Кёльн - первое свидание: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Кёльна, исследуя его легендарные достопримечательности и узнавая интересные факты. Откройте для себя город как местный житель
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€120 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Средневековый Кёльн: индивидуальная экскурсия
Исследуйте узкие улочки и величественные здания Средневекового Кёльна на индивидуальной экскурсии с увлекательными легендами
Начало: Готический собор
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от €54 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
Погрузитесь в историю Кёльна, посетив его главные достопримечательности. Исследуйте Готический Собор и 12 романских церквей на индивидуальной экскурсии
Начало: Готический собор
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от €54 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кёльн и его женщины: индивидуальная экскурсия
Узнайте удивительные истории о женщинах, которые оставили свой след в истории Кёльна. Прогулка по старому городу и посещение знаменитых достопримечательностей
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
Откройте для себя Кёльн через истории и легенды, застывшие в камне, на индивидуальной экскурсии по улочкам и площадям древнего города
Начало: У ратуши
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну - История и достопримечательности
Индивидуальная экскурсия по Кёльну. Прогулка по старинным улицам, посещение Кёльнского собора, Пивоварни Фрю и других знаковых мест города
Начало: Кельнский Собор (Dom)
Расписание: Ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€120 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «11 историй Кёльна» - узнайте город за 2000 лет
Прогулка по Кёльну с рассказами о его 2000-летней истории. Узнайте о готическом Соборе, Кёльнском Карнавале и других уникальных местах
Начало: Главный жд вокзал (Köln Hbf)
Расписание: По предварительной записи в любое свободное время и день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кёльн и его женщины: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Узнайте о женщинах, изменивших историю Кёльна, на увлекательной пешеходной экскурсии по историческому центру города
Начало: Кёльнский собор
Расписание: по вторникам и четвергам
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по пивным и пивоварням Кёльна - индивидуальная экскурсия
Пешеходный тур по пивным и пивоварням Кёльна. Дегустация кёльша, исторические факты и легенды. Погружение в культуру и традиции города
Начало: Kardinal-Höffner-Platz 1, 50667 Köln
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €180 за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Кёльна и окрестностей
Погрузитесь в атмосферу романтики, исследуя величественные замки и живописные виноградники вдоль Рейна. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Маастрихт, город в котором погиб д’Артаньян и родилась Европа
Маастрихт - старейший город Нидерландов, центр карнавала и гурманских удовольствий. Побывайте в соборе св. Серватия и одном из лучших книжных магазинов мира
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от €270 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Кёльн неизвестный: индивидуальная экскурсия по уникальным местам города
Откройте для себя неизвестный Кёльн! Прогуляйтесь по набережной Рейна, посетите музеи и узнайте интересные факты о городе
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
от €216 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия «Золото Мозели»: виноградники, замки и исторические городки
Путешествие вдоль Мозели - один из красивейших маршрутов Германии. Виноградники, замки и живописные городки ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Кёльна в Гертогенбош: И. Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только
Погрузитесь в мир искусства и архитектуры Гертогенбоша. Встречайте шедевры И. Босха, уникальные дома и многое другое в индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €270 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Кёльна в Нидерланды: городок Рурмонд
Путешествие из Кёльна в Рурмонд - это не только шопинг в крупнейшем аутлете, но и увлекательная экскурсия по живописному городку с богатой историей и культурой
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Кёльна в Аахен - город Карла Великого и студентов + волшебный Моншау
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €300 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Кёльна в Альтену: Замок, пещера и немецкие пионеры
Путешествие из Кёльна в Альтену предлагает уникальную возможность посетить замок Альтена, сталактитово-сталагмитовую пещеру и узнать историю немецких пионеров
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €240 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Жемчужины Айфеля: Бад Мюнстерайфель и Арвайлер (из Кёльна)
Погрузитесь в атмосферу настоящей Германии с индивидуальной экскурсией по живописным городкам Айфеля. Восемь часов незабываемых впечатлений и историй
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €240 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Кёльна в Золинген - город мастеров
Золинген, известный как город лезвий, привлекает любителей рыцарских турниров и средневековья. Посетите музей клинков и крупнейший замок Германии
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €216 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Кёльна в Маастрихт, город в котором погиб д’Артаньян и родилась Европа
Маастрихт - старейший город Нидерландов, центр карнавала и гурманов. Посетите собор св. Серватия, лучший книжный магазин и иконы Мадонны
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €270 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Дойцу: правобережный Кёльн и его история
Погрузитесь в атмосферу Дойца, прогуливаясь по его историческим местам и наслаждаясь видами Кёльна с обзорной площадки Triangle
Начало: У вокзала Köln Messe/Deutz
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кёльн и кёльш: ничто так не согревает душу, как холодное пиво
Исследуйте Кёльн через его пивные традиции и историю. Приветственная порция кёльша включена. Подходит для всех возрастов. Забронируйте сегодня
Начало: У Кёльнского собора
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
от €160 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана30 мая 2024Добрый день,хочу поделиться эмоциями моими лично,и наших гостей из Казахстана.. экскурсия очень интересная, много нового о Кёльне узнали,всё понятно в
- ГГаля21 мая 2024Как приятно гулять по городу и слушать увлекательный рассказ Светланы. Эта экскурсия подойдет как просто желающим познакомиться с городом, так и заинтересованным в истории и искусстве людям. Огромное спасибо Светлане!
- ААлтай12 мая 2024Экскурсия построена в необычном формате, позволяет раскрыть дух города и его жителей. Сбалансированное соотношение развлекательного и познавательного контента, с элементами
- MMarina11 мая 2024Только восторг и восхищение! Мы провели замечательный, наполненный рассказами о городе день. В дополнении к известному собору - в Кельне
- РРуслан7 мая 2024Понравилось все, особенно вовлечение ребёнка в экскурсию и историю. Очень ёмко и с фото-материалами!
- ЗЗинаида4 февраля 2024Экскурсия очень понравилась,было очень интересно. Видно что Сергей проводит экскурсию от души, очень много знает и на многие дополнительные вопросы
- ААндрей24 декабря 2023Экскурсия была интересная. Мы узнали много нового об истории Кельна, его культуре, традициях. Все очень понравилось. Спасибо Татьяне👍
- LLarisa11 декабря 2023Наш экскурсовод Сергий очень приятный человек и интересный рассказчик. Три часа пролетели незаметно. Могу только рекомендовать.
- ДДиана20 ноября 2023Экскурсия очень содержательная с большим количеством исторических фактов. Сергей увлеченный человек, любит свое дело!
- ККатерина28 сентября 2023Кельн, который показала нам Татьяна был удивительным и очаровательным! Наш гид познакомила с городом в непринужденной, харизматичной манере с изобилием интересных фактов и забавных историй, что сделало наше путешествие еще более запоминающимся!
Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Кёльну в июне 2024
Сейчас в Кёльне в категории "Индивидуальные" можно забронировать 22 экскурсии от 54 до 450. Туристы уже оставили гидам 274 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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