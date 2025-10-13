Индивидуальная
до 10 чел.
Любек - путешествие в средневековье
Самые интересные истории о необычном городе на обзорной прогулке по объектам культурного наследия
13 окт в 08:00
14 окт в 08:00
€174 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Травемюнде
Аристократический дух курорта и шарм уютной рыбацкой деревушки на экскурсии в пригороде Любека
13 окт в 08:00
14 окт в 08:00
€174 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Любеку в весёлой компании
вас, ваших детей, меня и моей жизнерадостной ассистентки-бигля
Сегодня в 14:00
12 окт в 09:00
€170 за всё до 5 чел.
