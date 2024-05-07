Индивидуальная
2 часа
Любек - путешествие в средневековье
Самые интересные истории о необычном городе на обзорной прогулке по объектам культурного наследия
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€174 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Травемюнде
Аристократический дух курорта и шарм уютной рыбацкой деревушки на экскурсии в пригороде Любека
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Любек - cтолица Ганзы на берегу Балтики
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
от €225 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Любек и Травемюнде
Начало: Гольштийские ворота в Любеке
Расписание: В любой день и в любое время
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€435 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSergey7 мая 2024Ирина очень квалифицированный экскурсовод. Она дала нам много новой информации о Любеке. Экскурция была очень интерерсной и понравилась и нам и нашим внукам (12 и 16 лет).
- ЮЮлия18 сентября 2023Нам очень понравилась экскурсия с Ириной! Интересно, познавательно, красивый стройный рассказ на фоне потрясающих исторических мест, Ирина точно знаток своего
- AAleksandra25 апреля 2022Очень довольны экскурсией! Ирина - невероятно приятная женщина, и я, и сын от неё в восторге!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Любеку в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Любеку в июне 2024
Сейчас в Любеке в категории "Индивидуальные" можно забронировать 4 экскурсии от 174 до 450. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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