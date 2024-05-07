Индивидуальная
до 10 чел.
Любек - путешествие в средневековье
Самые интересные истории о необычном городе на обзорной прогулке по объектам культурного наследия
«Именно эти улочки — главное отличие Любека от других старинных немецких городов»
8 июн в 08:00
9 июн в 08:00
€174 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Любеку в весёлой компании
вас, ваших детей, меня и моей жизнерадостной ассистентки-бигля
«Если вам покажется, что одного меня на обзорной прогулке по Любеку недостаточно, Тоня охотно составит нам компанию»
Завтра в 09:00
7 июн в 09:00
€170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Травемюнде
Аристократический дух курорта и шарм уютной рыбацкой деревушки на экскурсии в пригороде Любека
«Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и его жизнью сегодня, почувствуете не только «аристократический дух» курорта, но и сохранившийся шарм уютной деревушки рыбаков»
9 июн в 08:00
13 июн в 08:00
€174 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSergey7 мая 2024Ирина очень квалифицированный экскурсовод. Она дала нам много новой информации о Любеке. Экскурция была очень интерерсной и понравилась и нам и нашим внукам (12 и 16 лет).
- ЮЮлия18 сентября 2023Нам очень понравилась экскурсия с Ириной! Интересно, познавательно, красивый стройный рассказ на фоне потрясающих исторических мест, Ирина точно знаток своего
- AAleksandra25 апреля 2022Очень довольны экскурсией! Ирина - невероятно приятная женщина, и я, и сын от неё в восторге!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Любеку в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Любеку в июне 2025
Сейчас в Любеке в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 174. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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