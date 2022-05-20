Любек - путешествие в средневековье

Любек - путешествие в средневековье
Любек - путешествие в средневековье
Любек - путешествие в средневековье
Любек - путешествие в средневековье
Любек - путешествие в средневековье
Любек - путешествие в средневековье
Любек — совершенно необычный город. Город, который основывался три раза. Весь его центр является мировым культурным наследием ЮНЕСКО, более 1000 домов — памятники архитектуры. Силуэт Любека украшают семь церковных шпилей.
В средние века он был одним из самых богатых городов в Европе. Любек — родина трёх лауреатов Нобелевской премии. А любекский марципан известен далеко за пределами Германии.
Пешеходную экскурсию по старому городу, который расположен на острове, мы начнём, конечно же, у символа города — Гольштийских ворот.
Мимо бывших соляных складов пройдём к Ратушной площади, на которой в средневековье происходили самые важные события города, ознакомимся с одним из самых старых и красивых зданий Ратуши в Германии.
Посетим музей марципана. В магазине при музее Вы сможете купить и попробовать эту знаменитую любекскую сладость.
Собор Святой Марии, построенный из 5 миллионов обожжённых кирпичей, хранит в себе много как серьёзных, так и курьёзных историй. Именно он явился прообразом многих храмов кирпичной готики на севере Германии.
Мы увидим дома всех трёх лауреатов Нобелевской премии, посетим госпиталь Святого Духа, открытый в 13 веке, и обязательно прогуляемся по проходным дворам Любека — узким улочкам, которые тоже являются культурным наследием ЮНЕСКО. Именно эти улочки — главное отличие Любека от других старинных немецких городов. Легенды, истории и рассказы о местных традициях будут сопровождать Вас во время всей прогулки по городу.
После экскурсии Вы можете пообедать в ресторане общества мореходов 1535 года, отведать северо-немецкую кухню, выпить бокал пива или местного красного вина — любекский ротспон.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в Собор Святой Девы Марии - 2
  • 00 € на чел
Место начала и завершения?
Гольштийнские ворота
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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