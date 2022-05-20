Любек — совершенно необычный город. Город, который основывался три раза. Весь его центр является мировым культурным наследием ЮНЕСКО, более 1000 домов — памятники архитектуры. Силуэт Любека украшают семь церковных шпилей.

В средние века он был одним из самых богатых городов в Европе. Любек — родина трёх лауреатов Нобелевской премии. А любекский марципан известен далеко за пределами Германии.

Пешеходную экскурсию по старому городу, который расположен на острове, мы начнём, конечно же, у символа города — Гольштийских ворот.

Мимо бывших соляных складов пройдём к Ратушной площади, на которой в средневековье происходили самые важные события города, ознакомимся с одним из самых старых и красивых зданий Ратуши в Германии.

Посетим музей марципана. В магазине при музее Вы сможете купить и попробовать эту знаменитую любекскую сладость.

Собор Святой Марии, построенный из 5 миллионов обожжённых кирпичей, хранит в себе много как серьёзных, так и курьёзных историй. Именно он явился прообразом многих храмов кирпичной готики на севере Германии.

Мы увидим дома всех трёх лауреатов Нобелевской премии, посетим госпиталь Святого Духа, открытый в 13 веке, и обязательно прогуляемся по проходным дворам Любека — узким улочкам, которые тоже являются культурным наследием ЮНЕСКО. Именно эти улочки — главное отличие Любека от других старинных немецких городов. Легенды, истории и рассказы о местных традициях будут сопровождать Вас во время всей прогулки по городу.

После экскурсии Вы можете пообедать в ресторане общества мореходов 1535 года, отведать северо-немецкую кухню, выпить бокал пива или местного красного вина — любекский ротспон.