Каким бы ни был наш маршрут мы точно не минуем каменный мост, Собор св. Петра, первую фастфуд кухню 🥧 в мире, центральную площадь города (их будет несколько), средневековые небоскребы и торговые центры, монастыри и церкви, которые здесь на каждом углу, прогуляемся по набережной насладимся неповторимой атмосферой Регенсбурга, успеем заглянуть в "секретные" уголки и дворики, которых здесь как нигде много, проникнемся самой романтической историей 📖 любви, которую знает каждый местный житель, а теперь узнаете и Вы!

Пешеходная экскурсия ⛳ на русском языке по Регенсбургу - отличный вариант знакомства с городом! После нее вы точно будете знать, что такое Регенсбург, "с чем его едят" и что здесь едят! Ведь гастрономическим предпочтениям будет посвящена отдельная глава нашей "инструкции по применению".