Религиозные экскурсии по святым местам Потсдама

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Потсдаме на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Потсдам и парк Сан-Суси
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Потсдам и парк Сан-Суси
Познакомьтесь с уникальной архитектурой Потсдама и его историей. Узнайте о летней резиденции Фридриха Великого и её живописном парке
«Вы посетите Старую рыночную площадь, где расположены Городской дворец, ратуша с золотой «куклой», многострадальная церковь Св»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от €125 за всё до 10 чел.
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Пешая
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Отправьтесь в путешествие из Берлина в Потсдам, чтобы узнать историю прусских королей и насладиться красотой дворцов и парков
Начало: вокзалы Александерплац, Фридрихштрассе или Цоо
«Вы увидите, что Потсдам — город-пазл: здесь соседствуют немецкие кварталы, голландская застройка и русская деревня Александровка, дома и православный храм которой были возведены по проектам выдающихся русских архитекторов»
Завтра в 09:00
17 дек в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
Знакомство с Потсдамом
Пешая
4.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Потсдамом
Берлин восхищает, но Потсдам завораживает! Прогуляйтесь по улицам, узнайте тайны прошлого и сравните его с Берлином. Погрузитесь в историю и культуру
Начало: На Старом рынке
«Городской дворец, церковь Николайкирхе, музей Барберини и другие места неподалёку»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€220 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эдуард
    4 октября 2025
    Знакомство с Потсдамом
    Спасибо за прекрасную прогулку и интереснейший рассказ про город и его историю!
  • P
    Paulina
    16 сентября 2025
    Знакомство с Потсдамом
    Я и мои внучки в восторге от экскурсии, проведённой Марией по Потсдаму и парку Сан Суси! Очень много интересного и познавательно, с большим вниманием к нам и любовью к своему делу. Огромное спасибо!
  • J
    Julia
    13 августа 2025
    Знакомство с Потсдамом
    Спасибо большое Марии за великолепную экскурсию. . было очень интересно и нам очень понравилось ♥️♥️♥️
    Спасибо большое Марии за великолепную экскурсию. . было очень интересно и нам очень понравилось ♥️♥️♥️
  • М
    Марина
    7 мая 2024
    Потсдам: энциклопедия прусских королей
    Приятная ознакомительная прогулка по Потсдаму в хорошей компании. . Прекрасный парк, соловьиные трели, дворцы и фонтаны, исторические события, связанные с
    читать дальше

    Россией - беспроигрышный вариант для интересной экскурсии на русском языке) Непременно посетим и другие экскурсии с Татьяной, когда приедем в Берлин в следующий раз. Спасибо!

    Приятная ознакомительная прогулка по Потсдаму в хорошей компании. . Прекрасный парк, соловьиные трели, дворцы и фонтаны
  • Л
    Лариса
    1 апреля 2024
    Знакомство с Потсдамом
    Понравилась экскурсия по Потсдаму. Красивый, спокойный город, множество интересных мест. Можно брать экскурсию на целый день. Не пожалеете.
  • Е
    Елена
    28 августа 2019
    Потсдам: энциклопедия прусских королей
    Мы с дочкой провели один из самых восхитительных и незабываемых дней! Конечно, мы не увидели весь Потсдам, все его парки
    читать дальше

    и достопримечательности, но узнали достаточно для того, чтобы приехать сюда снова. И это впечатление сложилось во многом благодаря Татьяне. Несмотря на профессию, не связанную с историей напрямую, Татьяна знает такое множество фактов, интересных историй и событий! А исключительный талант рассказчика делает ее экскурсию просто незабываемой.
    Мне было интересно ВСЕ. Но Татьяна помогла выполнить и другую важную для меня задачу: заинтересовать моего 12-летнего ребенка историей! Большое спасибо за это! Мы обязательно вернемся:)

  • Н
    Надежда
    22 августа 2019
    Потсдам: энциклопедия прусских королей
    Экскурсия очень познавательная. все очень понравилось.

