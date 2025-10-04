Индивидуальная
до 10 чел.
Потсдам и парк Сан-Суси
Познакомьтесь с уникальной архитектурой Потсдама и его историей. Узнайте о летней резиденции Фридриха Великого и её живописном парке
«Вы посетите Старую рыночную площадь, где расположены Городской дворец, ратуша с золотой «куклой», многострадальная церковь Св»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от €125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Отправьтесь в путешествие из Берлина в Потсдам, чтобы узнать историю прусских королей и насладиться красотой дворцов и парков
Начало: вокзалы Александерплац, Фридрихштрассе или Цоо
«Вы увидите, что Потсдам — город-пазл: здесь соседствуют немецкие кварталы, голландская застройка и русская деревня Александровка, дома и православный храм которой были возведены по проектам выдающихся русских архитекторов»
Завтра в 09:00
17 дек в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Потсдамом
Берлин восхищает, но Потсдам завораживает! Прогуляйтесь по улицам, узнайте тайны прошлого и сравните его с Берлином. Погрузитесь в историю и культуру
Начало: На Старом рынке
«Городской дворец, церковь Николайкирхе, музей Барберини и другие места неподалёку»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭдуард4 октября 2025Спасибо за прекрасную прогулку и интереснейший рассказ про город и его историю!
- PPaulina16 сентября 2025Я и мои внучки в восторге от экскурсии, проведённой Марией по Потсдаму и парку Сан Суси! Очень много интересного и познавательно, с большим вниманием к нам и любовью к своему делу. Огромное спасибо!
- JJulia13 августа 2025Спасибо большое Марии за великолепную экскурсию. . было очень интересно и нам очень понравилось ♥️♥️♥️
- ММарина7 мая 2024Приятная ознакомительная прогулка по Потсдаму в хорошей компании. . Прекрасный парк, соловьиные трели, дворцы и фонтаны, исторические события, связанные с
- ЛЛариса1 апреля 2024Понравилась экскурсия по Потсдаму. Красивый, спокойный город, множество интересных мест. Можно брать экскурсию на целый день. Не пожалеете.
- ЕЕлена28 августа 2019Мы с дочкой провели один из самых восхитительных и незабываемых дней! Конечно, мы не увидели весь Потсдам, все его парки
- ННадежда22 августа 2019Экскурсия очень познавательная. все очень понравилось.
