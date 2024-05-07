Индивидуальные экскурсии в Потсдаме с личным гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Потсдаме на русском языке, цены от €210. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Потсдам: энциклопедия прусских королей
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Потсдам: энциклопедия прусских королей
История Пруссии и Второй мировой войны на обзорной экскурсии по городу и подлинным дворцам
Начало: вокзалы Александерплац, Фридрихштрассе или Цоо
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
225 за всё до 10 чел.
Знакомство с Потсдамом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Знакомство с Потсдамом
Прогуляться по известному пригороду Берлина и открыть его шарм и историю
Начало: На Старом рынке
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
220 за всё до 6 чел.
Потсдам - немецкий Версаль
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Потсдам - немецкий Версаль
Начало: Ваш отель, аэропорт, любое удобное Вам место
Расписание: Каждый день
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
320 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Потсдам
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Добро пожаловать в Потсдам
Посетить главные места уютного немецкого города и прикоснуться к его истории на обзорной экскурсии
14 июня в 10:30
17 июня в 10:30
210 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    7 мая 2024
    Потсдам: энциклопедия прусских королей
    Приятная ознакомительная прогулка по Потсдаму в хорошей компании. . Прекрасный парк, соловьиные трели, дворцы и фонтаны, исторические события, связанные с
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    Россией - беспроигрышный вариант для интересной экскурсии на русском языке) Непременно посетим и другие экскурсии с Татьяной, когда приедем в Берлин в следующий раз. Спасибо!

  • Л
    Лариса
    1 апреля 2024
    Знакомство с Потсдамом
    Понравилась экскурсия по Потсдаму. Красивый, спокойный город, множество интересных мест. Можно брать экскурсию на целый день. Не пожалеете.
  • G
    Gatkin
    22 марта 2023
    Потсдам - немецкий Версаль
    Приятная экскурсия очень познавательная С с хорошим гидом Сергеем и отличным водителем Виктором
  • Е
    Елена
    28 августа 2019
    Потсдам: энциклопедия прусских королей
    Мы с дочкой провели один из самых восхитительных и незабываемых дней! Конечно, мы не увидели весь Потсдам, все его парки
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    и достопримечательности, но узнали достаточно для того, чтобы приехать сюда снова. И это впечатление сложилось во многом благодаря Татьяне. Несмотря на профессию, не связанную с историей напрямую, Татьяна знает такое множество фактов, интересных историй и событий! А исключительный талант рассказчика делает ее экскурсию просто незабываемой. Мне было интересно ВСЕ. Но Татьяна помогла выполнить и другую важную для меня задачу: заинтересовать моего 12-летнего ребенка историей! Большое спасибо за это! Мы обязательно вернемся:)

  • Н
    Надежда
    22 августа 2019
    Потсдам: энциклопедия прусских королей
    Экскурсия очень познавательная. все очень понравилось.
  • G
    Gudyrenko
    5 мая 2018
    Потсдам - немецкий Версаль
    Великолепнейшая индивидуальная экскурсия, полное погружение в историю и культуру Берлина и Германии! С гидом нам очень повезло- Сергей знающий и
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    грамотный, любящий свой город. Многое зависит при знакомстве с новой страной или городом от экскурсовода. Мы остались очень довольны в этом плане. И спасибо Юле, которая нам все организовала и выполнила все наши просьбы. Собираемся теперь вернуться в Берлин весной на цветение сакуры, обязательно снова обратимся к вам и посоветуем всем своим друзьям. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Потсдаму в категории «Индивидуальные»

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  4. Добро пожаловать в Потсдам
Сколько стоит экскурсия по Потсдаму в июне 2024
Сейчас в Потсдаме в категории "Индивидуальные" можно забронировать 4 экскурсии от 210 до 320. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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