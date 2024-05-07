Экскурсии выходного дня в Потсдаме

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Потсдаме на русском языке, цены от €210. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Пешая
3 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Потсдам: энциклопедия прусских королей
История Пруссии и Второй мировой войны на обзорной экскурсии по городу и подлинным дворцам
Начало: вокзалы Александерплац, Фридрихштрассе или Цоо
Завтра в 09:00
18 янв в 14:00
225 за всё до 10 чел.
Знакомство с Потсдамом
Пешая
1 отзыв
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Потсдамом
Прогуляться по известному пригороду Берлина и открыть его шарм и историю
Начало: На Старом рынке
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
220 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Потсдам
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Потсдам
Посетить главные места уютного немецкого города и прикоснуться к его истории на обзорной экскурсии
18 янв в 10:30
20 янв в 10:30
210 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    7 мая 2024
    Потсдам: энциклопедия прусских королей
    Приятная ознакомительная прогулка по Потсдаму в хорошей компании. . Прекрасный парк, соловьиные трели, дворцы и фонтаны, исторические события, связанные с
    читать дальше

    Россией - беспроигрышный вариант для интересной экскурсии на русском языке) Непременно посетим и другие экскурсии с Татьяной, когда приедем в Берлин в следующий раз. Спасибо!

  • Л
    Лариса
    1 апреля 2024
    Знакомство с Потсдамом
    Понравилась экскурсия по Потсдаму. Красивый, спокойный город, множество интересных мест. Можно брать экскурсию на целый день. Не пожалеете.
  • Е
    Елена
    28 августа 2019
    Потсдам: энциклопедия прусских королей
    Мы с дочкой провели один из самых восхитительных и незабываемых дней! Конечно, мы не увидели весь Потсдам, все его парки
    читать дальше

    и достопримечательности, но узнали достаточно для того, чтобы приехать сюда снова. И это впечатление сложилось во многом благодаря Татьяне. Несмотря на профессию, не связанную с историей напрямую, Татьяна знает такое множество фактов, интересных историй и событий! А исключительный талант рассказчика делает ее экскурсию просто незабываемой. Мне было интересно ВСЕ. Но Татьяна помогла выполнить и другую важную для меня задачу: заинтересовать моего 12-летнего ребенка историей! Большое спасибо за это! Мы обязательно вернемся:)

  • Н
    Надежда
    22 августа 2019
    Потсдам: энциклопедия прусских королей
    Экскурсия очень познавательная. все очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Потсдаму в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Потсдаме
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Потсдам: энциклопедия прусских королей
  2. Знакомство с Потсдамом
  3. Добро пожаловать в Потсдам
Сколько стоит экскурсия по Потсдаму в январе 2025
Сейчас в Потсдаме в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 210 до 225. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Потсдаме (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на выходные, 4 ⭐ отзыва, цены от €210. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март