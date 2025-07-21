Мои заказы

Обзорная пешеходная экскурсия по Афинам

Узнаете об основных достопримечательностях Афин и жизни нашей
Обзорная пешеходная экскурсия по Афинам
Обзорная пешеходная экскурсия по Афинам
Ближайшие даты:
13
сен14
сен15
сен16
сен17
сен18
сен19
сен
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Забираем с отеля и знакомим с основными достопричательностями Афин пешком. В конце программы прогулка по старому городу Важная информация: удобная обувь и одежда по погоде

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ареопаг
  • Храм Зевса
  • Древняя Агора
  • Академия
  • Смена караула
  • Старый город
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты на Акрополь 20 е, личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Удобная обувь и одежда по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
Ольга
21 июл 2025
V
VERONIKA
22 мар 2025
Мне нужна была прогулка по Афинам, все очень внезапно случилось и Стелла быстро отреагировала и поняла, что именно мне нужно и что хочу, и очень здорово меня выгуляла по городу.
читать дальше

- эта прогулка была прям как праздник!)) По сути мне нужен был компаньон в прогулке, который знает историю, город, знает места, что где и как. Она очень заботливо меня сопровождала по телефону в моих перемещениях по городу на метро, организовала мне такси по моему району, а проживала я далеко очень от центра, помогла с организацией такси в аэропорт и конечно мы очень классно погуляли по городу, - бродить одной это скучно, а ходить с человеком который там проживает и знает и историю и город со всеми его нюансами это очень классно. Стелла очень заботливый и внимательный гид. Выражаю ей огромную благодарность, рада была нашему знакомству и надеюсь что еще приеду в Грецию и поисследую ее дальше в ее сопровождении.

