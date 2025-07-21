Узнаете об основных достопримечательностях Афин и жизни нашей
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииЗабираем с отеля и знакомим с основными достопричательностями Афин пешком. В конце программы прогулка по старому городу Важная информация: удобная обувь и одежда по погоде
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ареопаг
- Храм Зевса
- Древняя Агора
- Академия
- Смена караула
- Старый город
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты на Акрополь 20 е, личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Удобная обувь и одежда по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
21 июл 2025
V
VERONIKA
22 мар 2025
Мне нужна была прогулка по Афинам, все очень внезапно случилось и Стелла быстро отреагировала и поняла, что именно мне нужно и что хочу, и очень здорово меня выгуляла по городу.
Входит в следующие категории Афин
