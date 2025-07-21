читать дальше

- эта прогулка была прям как праздник!)) По сути мне нужен был компаньон в прогулке, который знает историю, город, знает места, что где и как. Она очень заботливо меня сопровождала по телефону в моих перемещениях по городу на метро, организовала мне такси по моему району, а проживала я далеко очень от центра, помогла с организацией такси в аэропорт и конечно мы очень классно погуляли по городу, - бродить одной это скучно, а ходить с человеком который там проживает и знает и историю и город со всеми его нюансами это очень классно. Стелла очень заботливый и внимательный гид. Выражаю ей огромную благодарность, рада была нашему знакомству и надеюсь что еще приеду в Грецию и поисследую ее дальше в ее сопровождении.