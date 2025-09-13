Афины - это город, где зародились демократия и драма.
На экскурсии расскажут о философах, амазонках и музах, а также о свадебных обрядах и семейной жизни в Древних Афинах. Участники увидят Храм
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узнать о философах и амазонках
- 🌄 Посетить афинские холмы
- 🎭 Понять роль театра в Древней Греции
- 🏺 Исследовать древние храмы
- 🤔 Узнать, кем были римляне для Афин
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
- Храм Зевса Олимпийского
- Арка Адриана
- Античный театр
- Тайный алтарь нимфы
- Холм Пникс
- Холм Филопаппу
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Храм Зевса Олимпийского.
- Арку Адриана.
- Античный театр.
- Тайный алтарь нимфы.
- Холмы Пникс и Филопаппу.
Вы узнаете:
- Кто построил город на Акрополе.
- Какую роль играл театр — развлечения или поклонения богам.
- За что афиняне благодарили Зевса.
- Кем были римляне: завоевателями или благодетелями.
- Кто считается главным афинским богом и каковы его ипостаси.
Организационные детали
- Экскурсия не включает посещение Акрополя.
- Маршрут предполагает несложные подъёмы на афинские холмы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Мелине Меркури
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илона — ваш гид в Афинах
Меня зовут Илона, я лицензированный гид. Живу в Греции с 1997 года. Образование: журфак МГУ и Афинская школа гидов при Министерстве туризма. Люблю рассказывать о Греции и вместе с гостями проникать в тайны её истории.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Natalia
13 сен 2025
Это была очень интересная экскурсия - Илона великолепно знает историю, архитектуру, обычаи и мифы этого древнего города. Она рассказывала увлекательно, совмещая мифы, научные факты подтвержденные археологией, и историю, отвечала на все вопросы и свободно подстраивалась под наши интересы и пожелания. Время пролетело незаметно. Огромное спасибо Вам Илона!
И
Иван
14 авг 2025
Мы были семьей: я, жена и двое детей 7 и 9 лет. Мы в восторге! Спасибо огромное, Илона, за Ваше бережное отношение (и в тенечке постояли и поддержали немного уставших уже детишек). Всё было очень интересно!!! Это потрясающая экскурсия!
Входит в следующие категории Афин
