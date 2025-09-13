Мои заказы

Мифы и легенды Афин

Узнайте, как зародилась демократия и какие мифы скрывают афинские холмы. Откройте для себя философов, амазонок и муз в этом удивительном городе
Афины - это город, где зародились демократия и драма.

На экскурсии расскажут о философах, амазонках и музах, а также о свадебных обрядах и семейной жизни в Древних Афинах. Участники увидят Храм
Зевса Олимпийского, Арку Адриана, Античный театр и Тайный алтарь нимфы.

Узнают, кто построил город на Акрополе, какую роль играл театр, за что афиняне благодарили Зевса и кем были римляне. Экскурсия не включает посещение Акрополя, но предполагает несложные подъёмы на афинские холмы

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Узнать о философах и амазонках
  • 🌄 Посетить афинские холмы
  • 🎭 Понять роль театра в Древней Греции
  • 🏺 Исследовать древние храмы
  • 🤔 Узнать, кем были римляне для Афин
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя18
ноя
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Что можно увидеть

  • Храм Зевса Олимпийского
  • Арка Адриана
  • Античный театр
  • Тайный алтарь нимфы
  • Холм Пникс
  • Холм Филопаппу

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Храм Зевса Олимпийского.
  • Арку Адриана.
  • Античный театр.
  • Тайный алтарь нимфы.
  • Холмы Пникс и Филопаппу.

Вы узнаете:

  • Кто построил город на Акрополе.
  • Какую роль играл театр — развлечения или поклонения богам.
  • За что афиняне благодарили Зевса.
  • Кем были римляне: завоевателями или благодетелями.
  • Кто считается главным афинским богом и каковы его ипостаси.

Организационные детали

  • Экскурсия не включает посещение Акрополя.
  • Маршрут предполагает несложные подъёмы на афинские холмы.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Мелине Меркури
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илона
Илона — ваш гид в Афинах
Меня зовут Илона, я лицензированный гид. Живу в Греции с 1997 года. Образование: журфак МГУ и Афинская школа гидов при Министерстве туризма. Люблю рассказывать о Греции и вместе с гостями проникать в тайны её истории.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Natalia
Natalia
13 сен 2025
Это была очень интересная экскурсия - Илона великолепно знает историю, архитектуру, обычаи и мифы этого древнего города. Она рассказывала увлекательно, совмещая мифы, научные факты подтвержденные археологией, и историю, отвечала на все вопросы и свободно подстраивалась под наши интересы и пожелания. Время пролетело незаметно. Огромное спасибо Вам Илона!
И
Иван
14 авг 2025
Мы были семьей: я, жена и двое детей 7 и 9 лет. Мы в восторге! Спасибо огромное, Илона, за Ваше бережное отношение (и в тенечке постояли и поддержали немного уставших уже детишек). Всё было очень интересно!!! Это потрясающая экскурсия!

Входит в следующие категории Афин

