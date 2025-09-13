Это была очень интересная экскурсия - Илона великолепно знает историю, архитектуру, обычаи и мифы этого древнего города. Она рассказывала увлекательно, совмещая мифы, научные факты подтвержденные археологией, и историю, отвечала на все вопросы и свободно подстраивалась под наши интересы и пожелания. Время пролетело незаметно. Огромное спасибо Вам Илона!

Мы были семьей: я, жена и двое детей 7 и 9 лет. Мы в восторге! Спасибо огромное, Илона, за Ваше бережное отношение (и в тенечке постояли и поддержали немного уставших уже детишек). Всё было очень интересно!!! Это потрясающая экскурсия!