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понравилась экскурсия. В чем нюанс всех экскурсий - в том, что спустя месяц не можешь ничего из них вспомнить:) Так вот из экскурсии проведенной Ольгой, мы много что запомнили на всю жизнь! Это просто невероятно! Маршрут интересный, экскурсия была больше заявленных 2х часов. Много рекомендаций (что посетить, где и что поесть и т. д.). Мы воспользовались советами и остались в восторге от того, что Ольга рекомендовала. Ольга, спасибо большое! От души! Всего Вам самого наилучшего!