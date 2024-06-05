1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Афины - город вечной красоты и свободы
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям столицы: история, культура, традиции
Начало: Метро Акрополь
«У подножия священной скалы Акрополя, вы познакомитесь с островной кикладской архитектурой, увидите пряничные домики и узкие белые улочки»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:30
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первая встреча с Афинами: от древних памятников до колоритных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Афин, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современной жизни города
Начало: У станции метро Монастыраки
«Познакомитесь с историей древнейшего античного театра под открытым небом Театра Диониса, возникшего в 5 веке до нашей эры и до сих пор действующего в качестве творческой площадки»
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:30
€134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Афины: путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древних Афин, пройдите по историческим районам и узнайте уникальные мифы и легенды
Начало: На станции метро Синтагма
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:30
€134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По холмам вокруг Акрополя
Посмотреть на город с высоты знаменитых холмов и погулять по старинному району Плака
Начало: Станция метро Acropolis
«Вы погуляете по главным городским холмам, познакомитесь с греческой мифологией и топ-моделями античного времени»
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Акрополь в Афинах: историческое путешествие с гидом
Познайте тайны Акрополя, встретьтесь лицом к лицу с древней историей и архитектурой, вместе с опытным гидом
Начало: В районе метро Акрополь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
Прогулка по старейшим районам Афин, знакомство с эпохой Древней Греции, римским, византийским и османским периодами. Узнайте о современной культуре города
Начало: В районе метро «Акрополь»
«Кроме того, вы познакомитесь с архитектурой византийской церкви святого Элефтериоса с резным фасадом»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
€40 за человека
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная по Афинам с посещением Акрополя
Индивидуальная экскурсия по Афинам с посещением Акрополя - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Древней Греции
Начало: Вход на станцию метро ΣΥΝΤΑΓΜΑ
«Акрополь в Афинах не зря считается одной из главных достопримечательностей Древней Греции»
Расписание: По будням в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по знаменитой неоклассической трилогии Афин: Университет, Библиотека и Академия
Погрузитесь в атмосферу Афин, посетив знаменитую неоклассическую трилогию: Университет, Библиотеку и Академию. Насладитесь сменой караула и прогулкой по Плаке
Начало: По договоренности, станция метро Омония
«Плака с ее узкими улочками-лабиринтами и симпатичными домиками в неоклассическом стиле является визитной карточкой греческой столицы, именно здесь любят гулять туристы, осматривающие главные достопримечательности Афин»
Расписание: По запросу, понедельник, среда в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Афинам на авто: путешествие в историю
Погрузитесь в мир древних Афин, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки на авто с личным гидом
Начало: По договоренности
«Всего за 4 часа вы познакомитесь с основными частями древних Афин»
Расписание: по договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
€494 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Уникальный обзорный тур по Афинам: от древности до современности
Познакомьтесь с Афинами как никогда раньше: от величественного Акрополя до живописных горных пейзажей
Начало: По договоренности
«Что вы увидите Обзорный тур по Афинам — это маршрут, где вы за пару часов сможете увидеть город Афины с его красивыми местами и достопримечательностями»
Расписание: 09:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Акрополь и Афины: пешеходная экскурсия, погружение в историю
Приглашаем на пешеходную экскурсию по Афинам и Акрополю - уникальный шанс увидеть сердце Греции своими глазами
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Афинам: Акрополь, Ликавитос и храм Зевса
Индивидуальная экскурсия по Афинам с посещением горы Ликавитос, Акрополя, храма Зевса и других значимых мест. Возможность изменения программы и удобный трансфер
Начало: Отель, порт или квартира
Расписание: Все дни недели кроме понедельника и среды
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия по Афинам с мифами и легендами
Откройте для себя историю и культуру Афин, прогуливаясь по древним улицам и посещая знаковые места. Узнайте о мифах и легендах, которые оживают на каждом шагу
Начало: Станция метро Тиссио, Афины
«Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям столицы Греции: история, культура, традиции и, конечно же, мифы»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Это Афины
Прогуляйтесь по древним улочкам Афин, узнайте о зарождении демократии и философии, посетите Парфенон и насладитесь греческими танцами
«Городская площадь Агора — главное место встреч в Древних Афинах»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Афины за 120 минут: индивидуальная экскурсия
Превратите знакомство с Афинами в незабываемое приключение за два часа. Узнайте колоритные районы Монастираки и Плака, поднимитесь на Ареопаг
Начало: На площади Синтагма
«Давайте превратим ваше знакомство с Афинами в незабываемое приключение»
Сегодня в 15:00
10 июня в 08:00
€134 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППетр5 июня 2024Нам с женой, как опытным путешественникам (много стран, где были; для примера мы только на Трипстере брали 7 экскурсий) очень
- ДДмитрий4 июня 2024Отлично погуляли по окрестностям Афин, Елена отличный гид, очень веселая и жизнерадостная, всем советую!
- ААртем4 июня 2024Ольга провела для нас отличную экскурсию! По нашей просьбе скорректировала маршрут, чтобы удобнее было идти с ребенком. Мы остались довольны!
- ДДмитрий3 июня 2024Отлично погугуляли по окрестностям Афин, позитивная и интересная женщина!
- ГГеннадий3 июня 2024Экскурсия Анны очень интересная, живая, насыщенная. Позволяет увидеть город во всем его многообразии. После 2-х часовой экскурсии понимаешь, что такого числа интересных мест не увидел бы и несколько дней. Рекомендую! Спасибо Анна.
- ААлена3 июня 2024Очень довольны экскурсией! Экскурсию проводил гид Александр - было невероятно интересно, живо, позитивно, очень красивый маршрут и удобно организовано! Очень
- ИИрина2 июня 2024Чудесная экскурсия. Чудесная Анна. Отлично организовано - от места встречи до окончания прогулки. Куча новых знаний и прекрасное первое впечатление от Афин. Спасибо за рекомендации и интересные рассказы!
- ССветлана1 июня 2024Анна -человек, находящийся на своем месте. Видно, как ей нравится то, что она делает. У нее есть ответы на все вопросы и подход к любой аудитории. (были с ребенком) экскурсия прошла в, как прогулка с другом. Все очень понравилось!!!
- RRoman27 мая 2024Рекомендую! Очень понравилась экскурсия. Нас было четверо, посетили много интересных и непопсовых мест Афин.
- ССофья16 мая 2024Какая отличная и познавательная экскурсия по музею и Акрополю! Я была в восторге, даже моя мама, которая не любит экскурсии была очень рада и под впечатлением от дня! Спасибо огромное Александру! И в следующий раз обязательно еще раз возьмем вас!
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Обзорные»
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