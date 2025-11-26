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Ночные Афины

NATA-TRAVEL
NATA-TRAVEL – Гид из Афин
В полуденное время выходить на прогулки под палящим солнцем совершенно не тянет.

Зато вечером вы сможете полноценно насладиться афинскими пейзажами.

Ночью Афины словно оживают от дневного сна.

Повсюду на вас льются потоки света.

Люди веселятся в ресторанах и тавернах.

Приятный ночной воздух наполняет легкие.

Вы словно погружаетесь в древнюю сказку.

Вечерние экскурсии 🧭 в этом городе - обязательны к посещению.

Иначе нельзя будет с уверенностью заявить, что вы видели Афины.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €63 за человека

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Ночные Афины
Ночные Афины

Что вы увидите

  • Плака
  • Акрополь
  • холм Ликавитос
  • национальная греческая таверна
Любой человек, оказавшийся в Афинах, понимает: этот город 🏙️ создан для ночных гуляний. Пожалуй, сложно найти другую точку на земном шаре с таким обилием ночных развлечений. Вечер в Афинах – это долгожданная прохлада и свежесть, а также множество разноцветных фонарей, вывесок, шоу и представлений. Поднимитесь вместе с нами на гору Лекавитос, чтобы увидеть все с высоты птичьего полета и сделать потрясающие снимки ночного города. Это великолепное место для того чтобы устроить небольшую романтическую прогулку 👣 с прекрасными видами на ночную жизнь Афин.
После прогулки непременно захочется отведать вкуснейших греческих блюд, которые представлены в одной из старинных таверн в центре города, в историческом районе Плака. Здесь гости столицы ⭐️ познают вкус истинной греческой кухни 🥧, смогут дегустировать легендарные местные вина, а слух услаждать будет национальные музыкальные инструменты.
Греческие рестораны – это отдельная история 📖, которая также заслуживает вашего внимания. Только здесь возможно отведать настоящий греческий салат, а не то что предлагают даже в самых дорогих, но далеко не греческих ресторанах. Дружеская атмосфера, которая непременно царит в таких заведениях, способствует хорошему отдыху. Здесь незаметно пролетает время. Вы сможете наблюдать за профессиональными танцорами, потягивая изысканное вино 🍷, а можете и сами пуститься в пляс. Местные жители обожают ночные гулянья и умеют веселиться от души!
В полуденное время выходить на прогулки под палящим солнцем совершенно не тянет. Зато вечером вы сможете полноценно насладиться афинскими пейзажами. Ночью Афины словно оживают от дневного сна. Повсюду на вас льются потоки света. Люди веселятся в ресторанах и тавернах. Легкий ночной воздух наполняет легкие. Вы словно погружаетесь в древнюю сказку. Афины - город, ночные экскурсии 🧭 по которому обязательны к посещению. Иначе нельзя будет с уверенностью заявить, что вы видели Афины.
Эту экскурсию ⛳ мы особенно рекомендуем любителям стильных и модных ночных клубов. Музыкальные заведения, бары 🍹, клубы на любой вкус. Сотни музыкальных направлений смешаны с уникальным дизайном и неповторимым оформлением, которые навсегда останутся в вашей памяти ярким воспоминанием о ночной жизни греческой столицы.
Мы ценим каждый ваш день, проведенный в Афинах, и именно поэтому экскурсия по ночным Афинам проводится ежедневно с 20:00 до 00:30.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • национальная греческая таверна
  • вино и фрукты
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Ночные Афины
Ночные Афины
Ночные Афины

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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NATA-TRAVEL
NATA-TRAVEL
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