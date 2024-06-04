Ночные прогулки и экскурсии Афин

Найдено 7 экскурсий в категории «Ночные» в Афинах на русском языке, цены от €99. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Афины для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
54 отзыва
Афины для детей и взрослых: путешествие в мир древних мифов и историй
Погрузитесь в волшебный мир древних Афин, где история оживает перед вашими глазами. Экскурсия, которая увлечет как детей, так и взрослых
Начало: Syntagma square
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
139 за всё до 5 чел.
Первая встреча с Афинами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
174 отзыва
Первая встреча с Афинами: от древних памятников до колоритных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Афин, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современной жизни города
Начало: У станции метро Монастыраки
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:30
134 за всё до 6 чел.
Афины для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Афины для детей и взрослых
Побывать на 3 холмах, подтянуть знания об Элладе и выучить пару фраз на местном языке
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:00
99 за всё до 4 чел.
Афины: путешествие сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
93 отзыва
Афины: путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древних Афин, пройдите по историческим районам и узнайте уникальные мифы и легенды
Начало: На станции метро Синтагма
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:30
134 за всё до 6 чел.
По холмам вокруг Акрополя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
76 отзывов
По холмам вокруг Акрополя
Посмотреть на город с высоты знаменитых холмов и погулять по старинному району Плака
Начало: Станция метро Acropolis
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
130 за всё до 5 чел.
Авто-экскурсия по Афинам с мифами и легендами
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Авто-экскурсия по Афинам: от Акрополя до Ликавитоса
Погрузитесь в историю Афин, путешествуя на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя уникальные мифы и легенды, оживающие среди древних руин
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Афинский треугольник
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Афинский треугольник
Насладиться историей, атмосферой, вкусами и звуками древнего греческого города
Начало: В районе площадей Монастираки, Омонии или Синтагмы...
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
134 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    По холмам вокруг Акрополя
    Отлично погуляли по окрестностям Афин, Елена отличный гид, очень веселая и жизнерадостная, всем советую!
  • Г
    Геннадий
    3 июня 2024
    Первая встреча с Афинами
    Экскурсия Анны очень интересная, живая, насыщенная. Позволяет увидеть город во всем его многообразии. После 2-х часовой экскурсии понимаешь, что такого числа интересных мест не увидел бы и несколько дней. Рекомендую! Спасибо Анна.
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Первая встреча с Афинами
    Чудесная экскурсия. Чудесная Анна. Отлично организовано - от места встречи до окончания прогулки. Куча новых знаний и прекрасное первое впечатление от Афин. Спасибо за рекомендации и интересные рассказы!
  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Первая встреча с Афинами
    Анна -человек, находящийся на своем месте. Видно, как ей нравится то, что она делает. У нее есть ответы на все вопросы и подход к любой аудитории. (были с ребенком) экскурсия прошла в, как прогулка с другом. Все очень понравилось!!!
  • М
    Макс
    10 мая 2024
    По холмам вокруг Акрополя
    Экскурсия была просто потрясающей, и я безусловно оцениваю её на пять звёзд. На протяжении всего путешествия мы погрузились в удивительный
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    мир древней Греции благодаря нашей замечательной гидше, Елене. Елена проявила глубокие знания истории и страсть к своей работе, делая нашу экскурсию захватывающей и запоминающейся. Её рассказы о древнегреческой цивилизации, истории Акрополя и его окрестностей были увлекательными и информативными. Она смогла оживить древние события и мифы, рассказывая о каждом уголке, который мы посетили. Маршрут экскурсии был отлично продуман. Мы обошли почти все окружающие холмы Акрополя, наслаждаясь потрясающими видами на город и узнавая интересные факты о местных достопримечательностях. Елена рассказывала о каждом месте с таким энтузиазмом, что мы все были полностью погружены в атмосферу древности. Особенно впечатлили виды с высоких холмов вокруг Акрополя. Они дали нам уникальную перспективу на этот исторический памятник, заставляя нас восхищаться его величием. Эта экскурсия стала одним из самых запоминающихся моментов моего путешествия благодаря Елене и её увлекательным рассказам. Я рекомендую этот опыт всем, кто интересуется историей и хочет увидеть Акрополь с необычной стороны.

    Экскурсия была просто потрясающей, и я безусловно оцениваю её на пять звёзд. На протяжении всего путешествияЭкскурсия была просто потрясающей, и я безусловно оцениваю её на пять звёзд. На протяжении всего путешествияЭкскурсия была просто потрясающей, и я безусловно оцениваю её на пять звёзд. На протяжении всего путешествияЭкскурсия была просто потрясающей, и я безусловно оцениваю её на пять звёзд. На протяжении всего путешествияЭкскурсия была просто потрясающей, и я безусловно оцениваю её на пять звёзд. На протяжении всего путешествия
  • S
    Shimunov
    8 мая 2024
    По холмам вокруг Акрополя
    Экскурсия была очень интересная, маршрут экскурсии продуман до мелочей! Елена очень профессионально и красиво рассказала и показала всю прелесть Акрополя! Спасибо огромное ей за это.
  • А
    Анна
    30 апреля 2024
    Афины для детей и взрослых
    Классная, активная, живая экскурсия. Александра рассказывает интересно, с юмором. Благодаря ее рекомендациям все последующие 4 дня пребывания мы знали, куда стоит пойти, что посмотреть, где вкусно покушать и т. д. Однозначно рекомендую!
  • И
    Игорь
    28 апреля 2024
    Афины: путешествие сквозь века
    Было очень интересно и познавательно. Анна прекрастно преподносит историю, мифи и факты. Спасибо большое ей и вашей платформе.
  • Н
    Наташа
    27 апреля 2024
    Афины для детей и взрослых
    Александра замечательный, очень знающий гид. Легко, интересно и с юмором мы провели 3 часа экскурсии. Узнали много нового и даже немножко выучили греческий язык))). Спасибо!
  • А
    Александр
    26 апреля 2024
    Афины для детей и взрослых
    Александра оказалась прекрасной рассказчицей с глубокими знаниями по истории Афин. Два часа прошли незаметно несмотря на ходьбе по холмам и
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    афинское солнце. Нашему ребенку 11 лет было очень интересно, он задавал вопросы, высказывался сам, обсуждал удивительные факты истории. Вся наша семья исключительно приятно и полезно провела время. За два часа мы узнали больше, чем за неделю самостоятельных прогулок. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Ночные»

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Сколько стоит экскурсия по Афинам в июне 2024
Сейчас в Афинах в категории "Ночные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 99 до 200. Туристы уже оставили гидам 447 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Ночные», 447 ⭐ отзывов, цены от €99. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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