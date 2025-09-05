Холм Ликавитос – экскурсии в Афинах

Найдено 3 экскурсии в категории «Холм Ликавитос» в Афинах на русском языке, цены от €240. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Галопом по Афинам
7 часов
69 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Галопом по Афинам
Начало: По договоренности
Расписание: Мы можем с вами договориться на другое время начала экскурсии
€250 за всё до 4 чел.
С лицензированным гидом посещение Акрополя и обзорная экскурсия по Афинам
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
С лицензированным гидом посещение Акрополя и обзорная экскурсия по Афинам
Начало: Ваш отель
€350 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Афинам
Пешая
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Афинам
Начало: Отель, порт или квартира
Расписание: Все дни недели кроме понедельника и среды
€240 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лана
    5 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Афинам
    Проехали по главным историческим местам. Хорошая машина, прекрасный внимательный гид. Спасибо!
  • П
    Павел
    1 февраля 2025
    Обзорная экскурсия по Афинам
    Одиссей! Большое спасибо за экскурсию! Познавательно, интересно, любезно забрал нас из гостиницы (шел дождь), хотя договорились встретиться в другом месте! Посоветовал и привез в местный ресторан! Спасибо большое за все! 🙏
  • М
    Маина
    18 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Афинам
    Замечательная экскурсия! Одиссей учел все наши пожелания, с комфортом провез по городу, все показал, обо всем рассказал и в конце экскурсии привез в чудесный ресторан. Спасибо огромное Одиссею за сказочный день в Афинах!!!
  • Y
    Yuriy
    5 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Афинам
    Отличный гид. Семья осталась довольна
  • С
    Сергей
    29 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Афинам
    Двоякое чувство.
    Хорошая машина, располагающий водитель. Это плюс.
  • Я
    Яков
    10 апреля 2023
    Обзорная экскурсия по Афинам
    Понравилось все. Экскурсия на высоком профессиональном уровне.
  • Ф
    Филиппова
    15 сентября 2022
    Обзорная экскурсия по Афинам
    Прзнавательная и комфортная экскурсия с Одисеем. В следующий раз постараемся на дольше приехать, увидеть окраины Афин и музей.

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Холм Ликавитос»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Афинах
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Галопом по Афинам;
  2. С лицензированным гидом посещение Акрополя и обзорная экскурсия по Афинам;
  3. Обзорная экскурсия по Афинам.
Какие места ещё посмотреть в Афинах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Акрополь;
  2. Парфенон;
  3. Самое главное;
  4. Плака и Монастираки;
  5. Эрехтейон;
  6. Арка Адриана;
  7. Театр Диониса;
  8. Площадь Синтагма;
  9. Одеон Герода Аттика;
  10. Монастираки.
Сколько стоит экскурсия по Афинам в марте 2026
Сейчас в Афинах в категории "Холм Ликавитос" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 350. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
