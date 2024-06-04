Вечерние экскурсии Афин

Найдено 4 экскурсии в категории «Вечерние» в Афинах на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Афины: путешествие сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
93 отзыва
Афины: путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древних Афин, пройдите по историческим районам и узнайте уникальные мифы и легенды
Начало: На станции метро Синтагма
«А еще — подскажу мои любимые заведения, где можно приятно и вкусно отдохнуть вечером»
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:30
134 за всё до 6 чел.
По холмам вокруг Акрополя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
76 отзывов
По холмам вокруг Акрополя
Посмотреть на город с высоты знаменитых холмов и погулять по старинному району Плака
Начало: Станция метро Acropolis
«Если экскурсия будет проходить вечером, то мы полюбуемся безумно красивым закатом»
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
130 за всё до 5 чел.
Прогулка по стильным Афинам
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
35 отзывов
Прогулка по стильным Афинам: незабываемые фото-моменты
Погрузитесь в мир греческой культуры и красоты во время фото-прогулки по Афинам. Запечатлейте каждый момент в уникальных локациях города
«Вы узнаете, как греки женятся и как отмечают праздники, где проводят вечера и куда ходят вместо клубов»
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
130 за всё до 3 чел.
Экскурсия на Мыс Сунион
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Экскурсия на Мыс Сунион: Храм Посейдона и живописные виды
Путешествие на Мыс Сунион: откройте древние храмы, термальные источники и потрясающие виды на Эгейское море
Начало: Ваш отель или квартиры
«С мыса Сунион открывается великолепный вид на Эгейское море, это один из самых захватывающих панорамных видов в мире, а также знаменит своими закатами»
Расписание: Каждый день кроме понедельник и среда
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 240 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    По холмам вокруг Акрополя
    Отлично погуляли по окрестностям Афин, Елена отличный гид, очень веселая и жизнерадостная, всем советую!
  • М
    Макс
    10 мая 2024
    По холмам вокруг Акрополя
    Экскурсия была просто потрясающей, и я безусловно оцениваю её на пять звёзд. На протяжении всего путешествия мы погрузились в удивительный
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    мир древней Греции благодаря нашей замечательной гидше, Елене. Елена проявила глубокие знания истории и страсть к своей работе, делая нашу экскурсию захватывающей и запоминающейся. Её рассказы о древнегреческой цивилизации, истории Акрополя и его окрестностей были увлекательными и информативными. Она смогла оживить древние события и мифы, рассказывая о каждом уголке, который мы посетили. Маршрут экскурсии был отлично продуман. Мы обошли почти все окружающие холмы Акрополя, наслаждаясь потрясающими видами на город и узнавая интересные факты о местных достопримечательностях. Елена рассказывала о каждом месте с таким энтузиазмом, что мы все были полностью погружены в атмосферу древности. Особенно впечатлили виды с высоких холмов вокруг Акрополя. Они дали нам уникальную перспективу на этот исторический памятник, заставляя нас восхищаться его величием. Эта экскурсия стала одним из самых запоминающихся моментов моего путешествия благодаря Елене и её увлекательным рассказам. Я рекомендую этот опыт всем, кто интересуется историей и хочет увидеть Акрополь с необычной стороны.

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  • S
    Shimunov
    8 мая 2024
    По холмам вокруг Акрополя
    Экскурсия была очень интересная, маршрут экскурсии продуман до мелочей! Елена очень профессионально и красиво рассказала и показала всю прелесть Акрополя! Спасибо огромное ей за это.
  • И
    Игорь
    28 апреля 2024
    Афины: путешествие сквозь века
    Было очень интересно и познавательно. Анна прекрастно преподносит историю, мифи и факты. Спасибо большое ей и вашей платформе.
  • А
    Андреас
    7 апреля 2024
    Прогулка по стильным Афинам
    Всё было просто замечательно!
  • С
    Софья
    21 марта 2024
    Афины: путешествие сквозь века
    Экскурсия была очень познавательная и интересная, в благоприятном для нас темпе. Анне огромное спасибо!!!!!
  • И
    Ирина
    19 марта 2024
    Прогулка по стильным Афинам
    Замечательная экскурсия!!! Необычная,интересная,оригинальная фотосессия получилась,прошло на ура,спасибо громадное Елене
  • I
    Irina
    17 марта 2024
    Прогулка по стильным Афинам
    Отличная, очень интересная экскурсия, Елена отличный рассказчик, вся информация подаётся в непринужденной обстановке, в дополнение была отличная фотосессия, лучшие фото
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    в моей жизни! Также, мы получили много дополнительной информации, какие интересные места можно посмотреть самостоятельно и воспользовавшись советами, не пожалели! Огромное спасибо Елене!!!!!

  • О
    Олег
    8 января 2024
    Экскурсия на Мыс Сунион
    Замечательная экскурсия. Отличный экскурсовод. Всё понравилось. Подробный рассказ по истории с показом древних карт. Оценка 5 звёзд
  • И
    Ирина
    28 мая 2023
    Афины: путешествие сквозь века
    Отличная экскурсия! Анна прекрасный экскурсовод, получили удовольствие от прогулки, новых знаний и красивых видов!

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Вечерние»

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Сколько стоит экскурсия по Афинам в июне 2024
Сейчас в Афинах в категории "Вечерние" можно забронировать 4 экскурсии от 130 до 240. Туристы уже оставили гидам 206 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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