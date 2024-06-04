1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Афины: путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древних Афин, пройдите по историческим районам и узнайте уникальные мифы и легенды
Начало: На станции метро Синтагма
«А еще — подскажу мои любимые заведения, где можно приятно и вкусно отдохнуть вечером»
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:30
€134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По холмам вокруг Акрополя
Посмотреть на город с высоты знаменитых холмов и погулять по старинному району Плака
Начало: Станция метро Acropolis
«Если экскурсия будет проходить вечером, то мы полюбуемся безумно красивым закатом»
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
€130 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Прогулка по стильным Афинам: незабываемые фото-моменты
Погрузитесь в мир греческой культуры и красоты во время фото-прогулки по Афинам. Запечатлейте каждый момент в уникальных локациях города
«Вы узнаете, как греки женятся и как отмечают праздники, где проводят вечера и куда ходят вместо клубов»
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия на Мыс Сунион: Храм Посейдона и живописные виды
Путешествие на Мыс Сунион: откройте древние храмы, термальные источники и потрясающие виды на Эгейское море
Начало: Ваш отель или квартиры
«С мыса Сунион открывается великолепный вид на Эгейское море, это один из самых захватывающих панорамных видов в мире, а также знаменит своими закатами»
Расписание: Каждый день кроме понедельник и среда
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €240 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий4 июня 2024Отлично погуляли по окрестностям Афин, Елена отличный гид, очень веселая и жизнерадостная, всем советую!
- ММакс10 мая 2024Экскурсия была просто потрясающей, и я безусловно оцениваю её на пять звёзд. На протяжении всего путешествия мы погрузились в удивительный
- SShimunov8 мая 2024Экскурсия была очень интересная, маршрут экскурсии продуман до мелочей! Елена очень профессионально и красиво рассказала и показала всю прелесть Акрополя! Спасибо огромное ей за это.
- ИИгорь28 апреля 2024Было очень интересно и познавательно. Анна прекрастно преподносит историю, мифи и факты. Спасибо большое ей и вашей платформе.
- ААндреас7 апреля 2024Всё было просто замечательно!
- ССофья21 марта 2024Экскурсия была очень познавательная и интересная, в благоприятном для нас темпе. Анне огромное спасибо!!!!!
- ИИрина19 марта 2024Замечательная экскурсия!!! Необычная,интересная,оригинальная фотосессия получилась,прошло на ура,спасибо громадное Елене
- IIrina17 марта 2024Отличная, очень интересная экскурсия, Елена отличный рассказчик, вся информация подаётся в непринужденной обстановке, в дополнение была отличная фотосессия, лучшие фото
- ООлег8 января 2024Замечательная экскурсия. Отличный экскурсовод. Всё понравилось. Подробный рассказ по истории с показом древних карт. Оценка 5 звёзд
- ИИрина28 мая 2023Отличная экскурсия! Анна прекрасный экскурсовод, получили удовольствие от прогулки, новых знаний и красивых видов!
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Вечерние»
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Сколько стоит экскурсия по Афинам в июне 2024
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