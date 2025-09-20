Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Ханье на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 22 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Прогулка по городу-мечте Ханье Непопсовая Ханья с её нестандартных ракурсов: венецианские здания, османские памятники, уютные улочки и волшебный закат у Египетского маяка €120 за всё до 3 чел. Пешая 3 часа 18 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Секретная Ханья: индивидуальная экскурсия по скрытым уголкам города Исследуйте скрытые уголки Ханьи, узнайте её тайны и легенды, насладитесь видами с высоты и попробуйте лучшие пирожные в городе на индивидуальной экскурсии €120 за всё до 3 чел. На машине 6.5 часов 1 отзыв Индивидуальная до 8 чел. Венецианская Ханья: магия острова История оживает в Ханье! Прогулка по узким улочкам, посещение монастыря и отдых в райской бухте подарят незабываемые впечатления от €420 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Ханьи

