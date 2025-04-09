Индивидуальная
до 1 чел.
Винодельни Крита: индивидуальная экскурсия по винодельням Ханьи
Винный тур на Крите - это возможность научиться разбираться в разнообразии вин, попрактиковаться в дегустации и насладиться пейзажами острова
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€280 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Православные монастыри Крита - индивидуальная экскурсия в Ханье
Погрузитесь в атмосферу древних монастырей Крита, исследуйте их историю и архитектуру, насладитесь красотой природы и религиозными песнопениями
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Гастрономический тур по острову Крит: индивидуальная экскурсия в Ханье
Погрузитесь в мир критской кухни с индивидуальной экскурсией по Ханье. Узнайте секреты местных деликатесов и насладитесь уникальными вкусами
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Ханье в категории «Музей христианского искусства»
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