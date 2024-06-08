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Мини-группа
4.5 часа
Узкие улочки и тайны Ханьи: экскурсия по Еврейскому кварталу
Прогулка по историческому центру Ханьи: Еврейский квартал, Крытый рынок, набережная и древние стены. Узнайте истории и тайны города
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€145 за человека
Мини-группа
9 часов
Билеты на паром на греческие острова Афины - Ханья, Крит
Отправляйтесь в незабываемое морское приключение по греческим островам. Вас ждут гламурный Миконос, живописный Санторини и исторический Ираклион
Начало: Порты отправления: Пирей, Ханья
Расписание: Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€55 за человека
Групповая
16 часов
Экскурсия на остров Санторини из региона Ханья
Погрузитесь в атмосферу Санторини, наслаждаясь его архитектурой, историей и пляжами с черным песком. Незабываемые виды и впечатления ждут вас
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: с мая по октябрь каждые вторник, суббота
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€230 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханье в категории «Групповые»
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