Найдено 3 экскурсии в категории « Групповые » в Ханье на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚶 Пешая Мини-группа 4.5 часа Узкие улочки и тайны Ханьи: экскурсия по Еврейскому кварталу Прогулка по историческому центру Ханьи: Еврейский квартал, Крытый рынок, набережная и древние стены. Узнайте истории и тайны города Расписание: по договоренности € 145 за человека 🚢 На пароме Мини-группа 9 часов Билеты на паром на греческие острова Афины - Ханья, Крит Отправляйтесь в незабываемое морское приключение по греческим островам. Вас ждут гламурный Миконос, живописный Санторини и исторический Ираклион Начало: Порты отправления: Пирей, Ханья Расписание: Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00 € 55 за человека 🚌 На автобусе Групповая 16 часов Экскурсия на остров Санторини из региона Ханья Погрузитесь в атмосферу Санторини, наслаждаясь его архитектурой, историей и пляжами с черным песком. Незабываемые виды и впечатления ждут вас Начало: От отеля или ближайшей точки сбора Расписание: с мая по октябрь каждые вторник, суббота € 230 за человека Другие экскурсии Ханьи

Ответы на вопросы от путешественников по Ханье в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханье Город Ханья - южная Венеция Крита Билеты на паром на греческие острова Афины - Ханья, Крит Экскурсия на остров Санторини из региона Ханья В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Ханье в июне 2024 Сейчас в Ханье в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 230. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 3.67 из 5

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