Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00

Билеты на паром на греческие острова

Отправиться в морское приключение по греческим островам

Отправиться в морское приключение по греческим островам.

Вас ждут гламурный и роскошный Миконос, необычный Санторини с невероятно красивыми пляжами или Ираклион с богатой историей, памятниками минойской цивилизации и венецианскими замками.
Билеты на паром на греческие острова
Билеты на паром на греческие острова
Билеты на паром на греческие острова
Билеты на паром на греческие острова
Билеты на паром на греческие острова
Билеты на паром на греческие острова
Билеты на паром на греческие острова
Что вас ждет
Ищете вдохновение для своего следующего приключения? Отправляйтесь в путешествие на пароме по греческим островам. Познакомьтесь с самыми популярными направлениями прямо сейчас!
Санторини
Черный как смоль вулканический камень и бесконечное голубое Эгейское море — вот из чего складывается невероятно красивый ландшафт Санторинb, одного из самых известных в мире островов. Виды на закат с Кальдеры, разнообразные пляжи и великолепные традиционные поселения не оставят равнодушным ни одного посетителя.
Миконос
Миконос — любимое направление для летнего отдыха в Греции, привлекающее представителей элиты со всего мира своим гламуром, космополитичной атмосферой, роскошными ресторанами и чудесными пляжами. Здесь вы сможете незабываемо провести время, насладившись отдыхом в пятизвездочных отелях и виллах, потрясающей ночной жизнью и живописными пейзажами.
Ираклион
Столица острова Крит. Город с богатой историей, где можно увидеть памятники минойской цивилизации, венецианские замки и современную архитектуру. В Ираклионе есть все: роскошные отели, изысканные рестораны, предлагающие блюда знаменитой критской кухни, музеи, культурные центры и ночная жизнь.
Важно знать
Путешествующим необходимо находиться в порту за 1 час до отправления.

В стоимость экскурсий включено:

  • посадочный билет на паром.

Туристы оплачивают самотоятельно:

  • личные расходы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-9 человек
Ретимно/Ираклио Крит - Санторини
€72

Ответы на вопросы

Что входит
  • посадочный билет на паром.
Что не входит
  • личные расходы.
Где начинаем и завершаем
Начало: Порты отправления: Пирей, Ханья, Ираклион, Ретимно
Завершение: Порты отправления: Пирей, Ханья, Ираклион, Ретимно, Санторини, Миконос, Наксос, Парос, Патра, Ангона
Когда и сколько длится?
Когда: Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • при отмене клиентом: - 0% возврат
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00

Moysidis
Moysidis
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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