Что вас ждет
Невероятной красоты архипелаг Санторини — одно из самых знаменитых и красивейших мест в Греции! А его легендарные закаты и живописнейшие виды притягивают туристов со всех уголков мира!
Живописный городок Ия
Наша экскурсионная программа начнётся с морской прогулки из порта города Ретимно/Ираклион. По прибытию на Санторини (около 11:15) мы сразу же отправимся в самый популярный и живописный городок острова — Ия, где вы сможете прогуляться по извилистым улочкам и открыть для себя всю красоту и уникальность кикладской архитектуры, выпить кофе в одной из многочисленных таверн или пройтись по местным магазинчикам.
Очаровательная столица Фира
Далее нас ждёт столица острова — невероятная Фира. Бело-голубые домики, огромное количество церквей, ветряные мельницы, милейшие ослики, бесконечные бары и таверны и просто фантастические пейзажи, заставляющие наше дыхание замирать от восхищения — все это она — очаровательная Фира! Здесь также у вас будет время насладиться красотой этого места и сделать потрясающие фотографии.
Сказочные пляжи Санторини
Санторини — остров вулканического происхождения, поэтому здесь нет привычных нам пляжей с золотистым песком, но зато есть песок белый, красный и даже чёрный! Вот на такой пляж с чёрным песком мы и отправимся после осмотра столицы! Здесь вы сможете отдохнуть, пообедать и искупаться в глубоких синих водах Эгейского моря! Пляжи на острове оборудованы всей необходимой инфраструктурой.
Важно знать
Возьмите с собой купальные принадлежности и головной убор.
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер в/из порта Ретимно,
- комфортабельный автобус с кондиционером,
- услуги гида,
- билеты на паром,
- страхование профессиональной ответственности,
- налоги.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- личные расходы,
- напитки, обед/ ужин,
- входные билеты в музеи, археологические места.