Что вас ждет

Невероятной красоты архипелаг Санторини — одно из самых знаменитых и красивейших мест в Греции! А его легендарные закаты и живописнейшие виды притягивают туристов со всех уголков мира!

Живописный городок Ия

Наша экскурсионная программа начнётся с морской прогулки из порта города Ретимно/Ираклион. По прибытию на Санторини (около 11:15) мы сразу же отправимся в самый популярный и живописный городок острова — Ия, где вы сможете прогуляться по извилистым улочкам и открыть для себя всю красоту и уникальность кикладской архитектуры, выпить кофе в одной из многочисленных таверн или пройтись по местным магазинчикам.

Очаровательная столица Фира

Далее нас ждёт столица острова — невероятная Фира. Бело-голубые домики, огромное количество церквей, ветряные мельницы, милейшие ослики, бесконечные бары и таверны и просто фантастические пейзажи, заставляющие наше дыхание замирать от восхищения — все это она — очаровательная Фира! Здесь также у вас будет время насладиться красотой этого места и сделать потрясающие фотографии.

Сказочные пляжи Санторини

Санторини — остров вулканического происхождения, поэтому здесь нет привычных нам пляжей с золотистым песком, но зато есть песок белый, красный и даже чёрный! Вот на такой пляж с чёрным песком мы и отправимся после осмотра столицы! Здесь вы сможете отдохнуть, пообедать и искупаться в глубоких синих водах Эгейского моря! Пляжи на острове оборудованы всей необходимой инфраструктурой.

Важно знать

Возьмите с собой купальные принадлежности и головной убор.

В стоимость экскурсии включено:

трансфер в/из порта Ретимно,

комфортабельный автобус с кондиционером,

услуги гида,

билеты на паром,

страхование профессиональной ответственности,

налоги.

Туристы оплачивают самостоятельно: