В Ханье каждый шаг открывает новые страницы истории. Гости пройдут по улочкам Старого города, где венецианское наследие переплетается с османским. Визит в монастырь Святой Троицы позволит оценить уникальную архитектуру и фрески. Финальная точка маршрута - райская бухта с прозрачной водой и мягким песком.
Экскурсия включает услуги лицензированного гида и трансфер, что делает путешествие комфортным и познавательным
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура
- 🌊 Прозрачные воды бухты
- 🕌 Историческое наследие
- 🚗 Комфортный трансфер
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Старый город
- Венецианский порт
- Монастырь Святой Троицы
Описание экскурсии
Венецианская Ханья. Мы начнём с прогулки по узким улочкам Старого города. Венецианские дома, старинный порт с маяком, спрятанные дворики — в них переплелись греческое, османское и венецианское наследие.
Монастырь Святой Троицы. Вы посетите один из важнейших монастырей острова. Здесь сохранились уникальная архитектура, фрески и виноградники.
Райская бухта. Финальная точка маршрута — бухта с прозрачной водой и мягким песком. Можете искупаться, прогуляться вдоль берега или попробовать критские блюда в местной таверне.
Вы узнаете:
- Какие тайные ходы спрятаны в Старом городе и почему они так важны для истории Крита
- Почему остров считается символом непокорённости
- Как монахи монастыря Святой Троицы спасали себя и реликвии от пиратов и завоевателей
- Почему Ханья напоминает Италию больше, чем Грецию, и что здесь осталось от турецкого господства
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят питьевая вода и трансфер на Nissan Qashqai или Peugeot Traveller, детские кресла и бустеры предоставляются по необходимости и без доплаты
- Дополнительные расходы: вход в монастырь (€3 с чел.), обед в таверне (€15–€20 с чел.)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Особенности формата
- Переезды между локациями — около 20–30 минут. По городу мы гуляем пешком
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 3 лет
- Можем подкорректировать маршрут в зависимости от ваших пожеланий
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Ханье
Провела экскурсии для 962 туристов
Долой скучные маршруты и толпы туристов! Опытные гиды нашей команды — настоящие профессионалы, живущие в Греции уже многие годы и любящие её всем сердцем. Они покажут вам аутентичную Грецию —Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
30 авг 2025
Отлично провели время на острове! Все очень понравилось!
Э
Эльвира
24 июл 2025
Немного скучно и неинтересно, нет фактов которые я бы запомнила о Крите из рассказов экскурсовода, зато были красивые локации в городе, деревню и сыроварня не рекомендую, там нечего делать от слова совсем, там не интересно, пустая трата времени и денег
Юлия
Ответ организатора:
Эльвира, благодарим вас за отзыв!
Нам очень жаль, что экскурсия показалась вам не такой интересной, как вы ожидали.
Мы всегда стараемся подобрать
