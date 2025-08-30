В Ханье каждый шаг открывает новые страницы истории. Гости пройдут по улочкам Старого города, где венецианское наследие переплетается с османским. Визит в монастырь Святой Троицы позволит оценить уникальную архитектуру и фрески. Финальная точка маршрута - райская бухта с прозрачной водой и мягким песком. Экскурсия включает услуги лицензированного гида и трансфер, что делает путешествие комфортным и познавательным

за 1–5 человек или €80 за человека, если вас больше

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00

Венецианская Ханья. Мы начнём с прогулки по узким улочкам Старого города. Венецианские дома, старинный порт с маяком, спрятанные дворики — в них переплелись греческое, османское и венецианское наследие.

Монастырь Святой Троицы. Вы посетите один из важнейших монастырей острова. Здесь сохранились уникальная архитектура, фрески и виноградники.

Райская бухта. Финальная точка маршрута — бухта с прозрачной водой и мягким песком. Можете искупаться, прогуляться вдоль берега или попробовать критские блюда в местной таверне.

Вы узнаете:

Какие тайные ходы спрятаны в Старом городе и почему они так важны для истории Крита

Почему остров считается символом непокорённости

Как монахи монастыря Святой Троицы спасали себя и реликвии от пиратов и завоевателей

Почему Ханья напоминает Италию больше, чем Грецию, и что здесь осталось от турецкого господства

Организационные детали

В стоимость экскурсии входят питьевая вода и трансфер на Nissan Qashqai или Peugeot Traveller, детские кресла и бустеры предоставляются по необходимости и без доплаты

Дополнительные расходы: вход в монастырь (€3 с чел.), обед в таверне (€15–€20 с чел.)

