Джип-сафари из района Ираклион

Хотите отправиться на внедорожниках на южное побережье острова Крит

Хотите отправиться на внедорожниках на южное побережье острова Крит? Пассажиром или водителем? Устроим отличное приключение — джип-сафари на Крите и путешествие через сердце ласситийских гор к южным берегам острова.

В пути вас ждут плато, горы и леса, традиционные деревушки, виноградники и оливковые рощи.

Вы пересечёте весь Крит с севера на юг, поднимитесь на высоту почти 1000 метров, а затем спуститесь к Ливийскому морю.

Кстати, в пути вас ждёт вкусный обед — барбекю на углях!
Джип-сафари из района Ираклион
Джип-сафари из района Ираклион
Джип-сафари из района Ираклион
Джип-сафари из района Ираклион

Что вас ожидает 🤩

  • Деревня Кастамоница
  • Побережье Ливийского моря
  • Деревня Ини
Хотите отправиться на внедорожниках на южное побережье острова Крит? Пассажиром или водителем? Устроим отличное приключение — джип-сафари на Крите и путешествие через сердце ласситийских гор к южным берегам острова. В пути вас ждут плато, горы и леса, традиционные деревушки, виноградники и оливковые рощи. Вы пересечёте весь Крит с севера на юг, поднимитесь на высоту почти 1000 метров, а затем спуститесь к Ливийскому морю. Кстати, в пути вас ждёт вкусный обед — барбекю на углях!
Первая часть путешествия лежит среди зеленых оливковых рощ. Вы будете взбираться всё выше и выше по грунтовым дорогам через горные деревушки к крутым склонам ласситийских гор. Первая остановка запланирована в традиционной критской деревне Кастамоница. Это настоящее сокровище для любителей нетуристических мест и неизведанных троп. В этих местах есть и руины римских мостов, и древнегреческих построек, и… уютные кофейни на тенистой центральной площади деревни. Время на традиционный кофе — и отправляемся дальше!
Около полудня начинается путь на юг, и ландшафт меняется прямо на глазах: суровые сухие скалистые склоны сменят зелёные заросли, а вдалеке покажется Ливийское море, которое уже совсем скоро порадует вас глубокой синевой чистейших вод и возможностью искупаться. После купания, обеда и отдыха группа отправляется в обратный путь. Нас ждёт очередная смена окружающего пейзажа, а заключительной остановкой будет деревушка Ини со старой церковью и животворящим источником.
С нами можно отправиться на джип-сафари из района Ираклиона, а весь маршрут составит около 150 километров и почти полностью займёт световой день.

Внимание!

Экскурсия проводится для следующих курортов: Амудара, Аналипси, Аниссарас, Гувес, Гурнес, Ираклион (город), Картерос, Коккини Хани, Малия, Сисси, Сталида и Херсониссос.
Если вы старше 21 года, стаж вождения составляет более 1 года, а с собой есть водительское удостоверение, то вы сможете переквалифицироваться из пассажиров в водители одного из внедорожников.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на автобусе из отеля до места сбора группы и обратно
  • Участие в поездке в качестве пассажира или водителя
  • Сафари джипы с открытым верхом, бензин на весь маршрут
  • Обед с барбекю на углях
  • Сопровождение русскоязычного и/или англоязычного гида
Что не входит
  • Кофе и перекусы в тавернах и кофейнях — от 3 евро
  • Видео о поездке — 10 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Завершение: У отеля или ближайшей точки сбора
Когда и сколько длится?
Когда: четверг (время выезда зависит от расположения отеля)
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • При выборе оплаты наличными за 72 часа до начала экскурсии свяжитесь с организатором по телефону +306989696191
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

четверг (время выезда зависит от расположения отеля)

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