Познавательные экскурсии на природе в Ираклионе

Найдено 19 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Ираклионе на русском языке, цены от €55, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душа Крита
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Душа Крита
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи
Начало: По договорённости
«Гостям с детьми, гурманам и виноманам, любителям природы, искателям приключений и просто желающим познакомиться с жизнью аутентичного Крита»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 365 за всё до 7 чел.
Все краски западного Крита
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Все краски западного Крита: от ущелий до пляжей Ираклиона
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей западного Крита, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
«Вы увидите много зелени, деревьев и природных водоемов — озеро Курна, водопады Аргируполи и реку Мегалопотамос с пальмовыми берегами»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 385 за всё до 7 чел.
Встреча с настоящим Критом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Встреча с настоящим Критом: культура, вино, природа Ираклиона
Погрузитесь в уникальный мир критской культуры и природы: от винодельни до живописных озер и древних руин
«Природные и исторические богатства острова»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 375 за всё до 7 чел.
Археологическое путешествие по острову Крит
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Великолепные виды и древние мифы Крита: Путешествие в прошлое
Откройте для себя мифы и легенды Крита, посетив Кносский дворец, Пещеру Зевса и монастырь Богородицы Кера. Погрузитесь в атмосферу древней Греции
«Покинув предместья Ираклиона, мы отправимся на восток острова, к центру Диктейских гор — здесь, на высоте 800 метров над уровнем моря, вашему взгляду откроются виды красивейшего плато Лассити, одного из символов плодородия Крита»
Завтра в 08:30
14 июня в 08:30
180 за всё до 4 чел.
Очарование Западного Крита
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
15 отзывов
Очарование Западного Крита: Пещера, Озеро и Венецианский Ретимно
Вместе с группой до 8 человек откройте красоты Западного Крита: от древних пещер до венецианских улиц Ретимно
Начало: В Ираклионе и его пригородах
«Это пресноводное озеро — чудо нашего острова»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за человека
Панорамы Крита
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Панорамы Крита: Экскурсия по восточному побережью и культурное наследие
Погрузитесь в красоту восточного Крита, открывая залив Мирабелло, остров Спиналонга и уникальные традиции оливкового масла
«гурманам, любителям природы, искателям приключений и просто желающим познакомиться с жизнью аутентичного Крита»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 345 за всё до 7 чел.
Три пляжа и семь морей Крита
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Три пляжа и семь морей Крита
Путешествие по трем удивительным пляжам Крита: Балос, Элафониси и Ваи. Комфортная поездка, увлекательные рассказы и незабываемые виды ждут вас
Начало: У вашего отеля
«По дороге вы будете любоваться пейзажами, а я — рассказывать об острове: о его истории, мифологии и географии, о культуре, традициях и современной жизни»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 490 за всё до 5 чел.
Идиллия деревенского Крита
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Идиллия деревенского Крита
Посетить горные деревушки, попробовать традиционную кухню и исследовать фантастическую пещеру
Начало: На ресепшн или паркинге вашего отеля
«А кристально чистый воздух, насыщенный ароматами горных трав, и блюда национальной кухни в уютных тавернах восстановят силы после осмотра деревушки»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 295 за всё до 8 чел.
Душевный Крит
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
4 отзыва
Экскурсия по Криту: монастыри, деревни и пляж Матала в Ираклионе
Погрузитесь в уникальную атмосферу Крита, посетив его скрытые монастыри, аутентичные деревни и изумительный пляж Матала
Начало: В Ираклионе и его пригородах
«Посетим монастырь, расположенный в уютном уголке, где природа и человек научились жить душа в душу»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
120 за человека
Крит для детей или сказка на острове
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
Крит для детей: сказка на острове Ираклион - путешествие в мир традиций
Приглашаем в увлекательное путешествие по Ираклиону, где вас ждут тайны критских пещер, вкусные блюда в тавернах и мастерство ремесленников
«любителям природы и искателям приключений, почитателям культуры, древности и искусства»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 359 за всё до 7 чел.
Покорить самую высокую вершину Крита - Тимиос Ставрос
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Покорить самую высокую вершину Крита - Тимиос Ставрос: Путешествие и виды
Восхитительная экскурсия на вершину Тимиос Ставрос ждет тех, кто жаждет незабываемых впечатлений и панорамных видов Крита
Начало: ресепшн вашего отеля
«Ну а кроме пейзажей вы рассмотрите небольшую церковь — часовню Тимиос Ставрос, от и до сложенную из камней»
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
299270 за человека
Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Горное плато Нида в Ираклионе: следы Зевса и критская культура
Вас ждет уникальное путешествие на горное плато Нида, где вы познакомитесь с легендами, культурой и кухней Крита
Начало: У вашего отеля
«Наш путь из Ираклиона пройдет за разговорами о Крите — его истории и этнографии, нравах и обычаях, природе и геологии»
10 июня в 11:00
12 июня в 08:00
от 299270 за всё до 8 чел.
Природа шепчет
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия Природа шепчет: озеро Курнас, водопады Аргируполи, пляж
Отдохните от городской суеты, насладитесь красотами Крита: озеро Курнас, водопады Аргируполи и белоснежный пляж ждут вас
Начало: По договоренности
«Если вы хотите вдохнуть глоток чистого воздуха и насладиться природой — присоединяйтесь к моей экскурсией по острову Крит»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 228 за всё до 3 чел.
Джип-сафари из района Ираклион
🛣 Джиппинг
Мини-группа
10 часов
Джип-сафари на Крите: от Ираклиона к Ливийскому морю
Вас ждет незабываемое путешествие на джипах по Криту, от северных берегов до Ливийского моря, с обедом на свежем воздухе
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
«Нас ждёт очередная смена окружающего пейзажа, а заключительной остановкой будет деревушка Ини со старой церковью и животворящим источником»
Расписание: четверг (время выезда зависит от расположения отеля)
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
80 за человека
Западный Крит: Ханья и Ретимно и озеро Курнас из района Ираклион
Групповая
12 часов
Западный Крит: Ханья, Ретимно и озеро Курнас - групповая экскурсия
Погрузитесь в мир венецианской архитектуры и природных чудес Крита, посетив Ханью, Ретимно и озеро Курнас
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
«Слышали про пресное озеро с черепахами на Крите»
Расписание: среда и суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
16 июня в 07:00
23 июня в 07:00
55 за человека
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Индивидуальная
10 часов
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Ждем вас на индивидуальной экскурсии по лучшим пляжам Крита! Побывайте на озере Курнас, пляже Элафониси с розовым песком и пляжах Фаласарны
Начало: По договоренности
«Природа, окружающая озеро, замечательна: растительность здесь буйная, очень много кустарников, камышей, множество масличных деревьев»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
280 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по топ-местам восточного Крита
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
Фотопрогулка по живописным местам восточного Крита
Погрузитесь в красоту восточного Крита: уникальные пейзажи, аутентичные деревни и профессиональные фото
«В восточной части острова, на фоне городских и морских пейзажей, получаются очень атмосферные фотографии»
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
430 за всё до 4 чел.
Тайны западного Крита: от загадочных пещер до венецианских улочек
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Западный Крит: от пещеры Мелидони до венецианских улочек Ретимно
Погрузитесь в удивительный мир западного Крита вместе с опытным гидом. Познакомьтесь с историей, культурой и природой острова
Начало: У ресепшна вашего отеля
«Мягкое освещение подчеркивает красоту этих природных скульптур, а таинственная атмосфера погружает в восхитительный мир древних легенд и мифов острова Крит»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 380 за всё до 5 чел.
Хайкинг по живописному ущелью Рихтис
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
Хайкинг по живописному ущелью Рихтис в Ираклионе
Отправляйтесь на восток Крита и покорите живописное ущелье Рихтис. Увидите гигантские платаны, услышите голоса птиц и почувствуете мощь водопада
Начало: У ресепшена вашего отеля
«Вода с шумом срывается с высоты нескольких десятков метров, наполняя большую природную ванну у его основания и выбрасывая в воздух миллионы мелких частичек воды»
Расписание: в воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
16 июня в 07:30
100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    8 мая 2024
    Очарование Западного Крита
    Всё прошло на высшем уровне, крайне рекомендую
    Всё прошло на высшем уровне, крайне рекомендую
  • А
    Андрей
    25 апреля 2024
    Все краски западного Крита
    Экскурсия полностью повторила успех первой, которая прошла в понедельник. Все было спланировано и проведено на высшем уровне. Глубокая благодарность гиду и водителю.
  • А
    Андрей
    23 апреля 2024
    Душа Крита
    Очень хорошо спланированная и проведенная экскурсия, замечательные гид и водитель. День, который надолго оставит прекрасные воспоминания.
  • Ю
    Юлия
    29 августа 2023
    Душа Крита
    Замечательная прогулка с Анной! Я с мужем и детьми-подростками просто в восторге. Не хотелось, чтобы заканчивался день. После экскурсии мы
    читать дальше

    захотели вернуться на Крит следующим летом, так как поняли, что осталось много всего неохваченного. Обо всех этих местах рассказывает Анна, чувствуется, как она любит остров, и эта любовь к острову передается и путешественникам. Экскурсия очень грамотно построена, но, если вам не все интересно, Анна всегда готова поменять маршрут и показать что-то другое. Отдельно хотелось бы поблагодарить ее мужа, который мастерски провозит вас на машине по любым горным дорогам. Желаю, чтобы каждый оказавшийся на Крите, проделал бы этот маршрут с Анной и ее мужем. Еще раз благодарим за великолепный показ и рассказ о Крите.

  • В
    Владимир
    29 августа 2023
    Душа Крита
    Я с Женой были в первые в Греции на острове Крите. И нам очень понравилась экскурсия Душа Крита которую проводила
    читать дальше

    Анна со своим супругом. Мы посетили красивые места. Мы в восхищение от организации экскурсии. Спасибо за доставленные удовольствие. Все было организованно замечательно. Успехов и процветания вам Анна. С уважением Владимир и Татьяна

  • Н
    Наталья
    27 августа 2023
    Очарование Западного Крита
    Всё на высшем уровне. Александр замечательный экскурсовод! Однозначно будем рекомендовать друзьям.
  • И
    Ирина
    28 июля 2023
    Душевный Крит
    Замечательная поездка, по удивительным местам Крита. Отлично все организовано, замечально построен маршрут! Спасибо огромное!
  • Э
    Эдуард
    21 июля 2023
    Очарование Западного Крита
    Все отлично.
  • Т
    Татьяна
    27 сентября 2022
    Душевный Крит
    Экскурсия Душевный и духовный Крит это наша вторая экскурсия с гидом Еленой. Организация экскурсий очень понравилась. Дарья, с которой я
    читать дальше

    вела переписку, оперативно отвечала на все письма, В отель к нам приезжали в точно назначенное время. В программу экскурсии входило посещение монастыря и храмов, о которых мы получили интересную информацию. Очень запомнилась прогулка в горах с великолепными пейзажами, а также обед в таверне у дядюшки Захария, в приятной компании наших попутчиков и очень интересный десерт, приготовленный как желе из апельсинового сока с манкой. Купание в Южно-Критском море тоже оставило незабываемое впечатление. Очень рекомендую воспользоваться услугами гида Елены.

    Экскурсия Душевный и духовный Крит это наша вторая экскурсия с гидом Еленой. Организация экскурсий очень понравиласьЭкскурсия Душевный и духовный Крит это наша вторая экскурсия с гидом Еленой. Организация экскурсий очень понравиласьЭкскурсия Душевный и духовный Крит это наша вторая экскурсия с гидом Еленой. Организация экскурсий очень понравиласьЭкскурсия Душевный и духовный Крит это наша вторая экскурсия с гидом Еленой. Организация экскурсий очень понравилась
  • С
    Сергей
    22 сентября 2022
    Встреча с настоящим Критом
    Вчера у нас состоялась замечательная встреча с настоящим Критом! Программа была насыщенной и интересной! Посещение женского монастыря,с его размеренной тихой
    читать дальше

    жизнью,оставило умиротворённое впечатление. Побывали мы и на производстве и дегустации вина,останавливались в незабываемых местах с фантастическими видами на долины Крита! Вкусная еда,замечательное море и внимательная,знающая Наташа и конечно наш водитель Сергио! Спасибо за прекрасную поездку! Советуем всем,кто любит знакомиться с местным колоритом и умеет наслаждаться природой!

Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ираклионе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
  1. Душа Крита
  2. Все краски западного Крита
  3. Встреча с настоящим Критом
  4. Археологическое путешествие по острову Крит
  5. Очарование Западного Крита
Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в июне 2024
Сейчас в Ираклионе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 55 до 490 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Ираклионе (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 19 экскурсий на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 133 ⭐ отзыва, цены от €55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам