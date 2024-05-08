1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Душа Крита
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи
Начало: По договорённости
«Гостям с детьми, гурманам и виноманам, любителям природы, искателям приключений и просто желающим познакомиться с жизнью аутентичного Крита»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €365 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Все краски западного Крита: от ущелий до пляжей Ираклиона
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей западного Крита, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
«Вы увидите много зелени, деревьев и природных водоемов — озеро Курна, водопады Аргируполи и реку Мегалопотамос с пальмовыми берегами»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €385 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Встреча с настоящим Критом: культура, вино, природа Ираклиона
Погрузитесь в уникальный мир критской культуры и природы: от винодельни до живописных озер и древних руин
«Природные и исторические богатства острова»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €375 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Великолепные виды и древние мифы Крита: Путешествие в прошлое
Откройте для себя мифы и легенды Крита, посетив Кносский дворец, Пещеру Зевса и монастырь Богородицы Кера. Погрузитесь в атмосферу древней Греции
«Покинув предместья Ираклиона, мы отправимся на восток острова, к центру Диктейских гор — здесь, на высоте 800 метров над уровнем моря, вашему взгляду откроются виды красивейшего плато Лассити, одного из символов плодородия Крита»
Завтра в 08:30
14 июня в 08:30
€180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Очарование Западного Крита: Пещера, Озеро и Венецианский Ретимно
Вместе с группой до 8 человек откройте красоты Западного Крита: от древних пещер до венецианских улиц Ретимно
Начало: В Ираклионе и его пригородах
«Это пресноводное озеро — чудо нашего острова»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за человека
Индивидуальная
8 часов
Панорамы Крита: Экскурсия по восточному побережью и культурное наследие
Погрузитесь в красоту восточного Крита, открывая залив Мирабелло, остров Спиналонга и уникальные традиции оливкового масла
«гурманам, любителям природы, искателям приключений и просто желающим познакомиться с жизнью аутентичного Крита»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €345 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Три пляжа и семь морей Крита
Путешествие по трем удивительным пляжам Крита: Балос, Элафониси и Ваи. Комфортная поездка, увлекательные рассказы и незабываемые виды ждут вас
Начало: У вашего отеля
«По дороге вы будете любоваться пейзажами, а я — рассказывать об острове: о его истории, мифологии и географии, о культуре, традициях и современной жизни»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €490 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Идиллия деревенского Крита
Посетить горные деревушки, попробовать традиционную кухню и исследовать фантастическую пещеру
Начало: На ресепшн или паркинге вашего отеля
«А кристально чистый воздух, насыщенный ароматами горных трав, и блюда национальной кухни в уютных тавернах восстановят силы после осмотра деревушки»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €295 за всё до 8 чел.
Мини-группа
9 часов
Экскурсия по Криту: монастыри, деревни и пляж Матала в Ираклионе
Погрузитесь в уникальную атмосферу Крита, посетив его скрытые монастыри, аутентичные деревни и изумительный пляж Матала
Начало: В Ираклионе и его пригородах
«Посетим монастырь, расположенный в уютном уголке, где природа и человек научились жить душа в душу»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€120 за человека
Индивидуальная
7 часов
Крит для детей: сказка на острове Ираклион - путешествие в мир традиций
Приглашаем в увлекательное путешествие по Ираклиону, где вас ждут тайны критских пещер, вкусные блюда в тавернах и мастерство ремесленников
«любителям природы и искателям приключений, почитателям культуры, древности и искусства»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €359 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Покорить самую высокую вершину Крита - Тимиос Ставрос: Путешествие и виды
Восхитительная экскурсия на вершину Тимиос Ставрос ждет тех, кто жаждет незабываемых впечатлений и панорамных видов Крита
Начало: ресепшн вашего отеля
«Ну а кроме пейзажей вы рассмотрите небольшую церковь — часовню Тимиос Ставрос, от и до сложенную из камней»
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
299€270 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Горное плато Нида в Ираклионе: следы Зевса и критская культура
Вас ждет уникальное путешествие на горное плато Нида, где вы познакомитесь с легендами, культурой и кухней Крита
Начало: У вашего отеля
«Наш путь из Ираклиона пройдет за разговорами о Крите — его истории и этнографии, нравах и обычаях, природе и геологии»
10 июня в 11:00
12 июня в 08:00
от 299€270 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия Природа шепчет: озеро Курнас, водопады Аргируполи, пляж
Отдохните от городской суеты, насладитесь красотами Крита: озеро Курнас, водопады Аргируполи и белоснежный пляж ждут вас
Начало: По договоренности
«Если вы хотите вдохнуть глоток чистого воздуха и насладиться природой — присоединяйтесь к моей экскурсией по острову Крит»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €228 за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
Джип-сафари на Крите: от Ираклиона к Ливийскому морю
Вас ждет незабываемое путешествие на джипах по Криту, от северных берегов до Ливийского моря, с обедом на свежем воздухе
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
«Нас ждёт очередная смена окружающего пейзажа, а заключительной остановкой будет деревушка Ини со старой церковью и животворящим источником»
Расписание: четверг (время выезда зависит от расположения отеля)
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€80 за человека
Групповая
12 часов
Западный Крит: Ханья, Ретимно и озеро Курнас - групповая экскурсия
Погрузитесь в мир венецианской архитектуры и природных чудес Крита, посетив Ханью, Ретимно и озеро Курнас
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
«Слышали про пресное озеро с черепахами на Крите»
Расписание: среда и суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
16 июня в 07:00
23 июня в 07:00
€55 за человека
Индивидуальная
10 часов
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Ждем вас на индивидуальной экскурсии по лучшим пляжам Крита! Побывайте на озере Курнас, пляже Элафониси с розовым песком и пляжах Фаласарны
Начало: По договоренности
«Природа, окружающая озеро, замечательна: растительность здесь буйная, очень много кустарников, камышей, множество масличных деревьев»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
7 часов
Фотопрогулка по живописным местам восточного Крита
Погрузитесь в красоту восточного Крита: уникальные пейзажи, аутентичные деревни и профессиональные фото
«В восточной части острова, на фоне городских и морских пейзажей, получаются очень атмосферные фотографии»
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
€430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Западный Крит: от пещеры Мелидони до венецианских улочек Ретимно
Погрузитесь в удивительный мир западного Крита вместе с опытным гидом. Познакомьтесь с историей, культурой и природой острова
Начало: У ресепшна вашего отеля
«Мягкое освещение подчеркивает красоту этих природных скульптур, а таинственная атмосфера погружает в восхитительный мир древних легенд и мифов острова Крит»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €380 за всё до 5 чел.
Мини-группа
8 часов
Хайкинг по живописному ущелью Рихтис в Ираклионе
Отправляйтесь на восток Крита и покорите живописное ущелье Рихтис. Увидите гигантские платаны, услышите голоса птиц и почувствуете мощь водопада
Начало: У ресепшена вашего отеля
«Вода с шумом срывается с высоты нескольких десятков метров, наполняя большую природную ванну у его основания и выбрасывая в воздух миллионы мелких частичек воды»
Расписание: в воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
16 июня в 07:30
€100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон8 мая 2024Всё прошло на высшем уровне, крайне рекомендую
- ААндрей25 апреля 2024Экскурсия полностью повторила успех первой, которая прошла в понедельник. Все было спланировано и проведено на высшем уровне. Глубокая благодарность гиду и водителю.
- ААндрей23 апреля 2024Очень хорошо спланированная и проведенная экскурсия, замечательные гид и водитель. День, который надолго оставит прекрасные воспоминания.
- ЮЮлия29 августа 2023Замечательная прогулка с Анной! Я с мужем и детьми-подростками просто в восторге. Не хотелось, чтобы заканчивался день. После экскурсии мы
- ВВладимир29 августа 2023Я с Женой были в первые в Греции на острове Крите. И нам очень понравилась экскурсия Душа Крита которую проводила
- ННаталья27 августа 2023Всё на высшем уровне. Александр замечательный экскурсовод! Однозначно будем рекомендовать друзьям.
- ИИрина28 июля 2023Замечательная поездка, по удивительным местам Крита. Отлично все организовано, замечально построен маршрут! Спасибо огромное!
- ЭЭдуард21 июля 2023Все отлично.
- ТТатьяна27 сентября 2022Экскурсия Душевный и духовный Крит это наша вторая экскурсия с гидом Еленой. Организация экскурсий очень понравилась. Дарья, с которой я
- ССергей22 сентября 2022Вчера у нас состоялась замечательная встреча с настоящим Критом! Программа была насыщенной и интересной! Посещение женского монастыря,с его размеренной тихой
Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Природа и пейзажи»
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