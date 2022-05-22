Белая парусная яхта, бесшумно рассекающая лазурные водные просторы. Вы загораете в открытом море, подставляя лицо морскому ветру. За штурвалом — опытный шкипер. Впереди — несколько часов под парусами, остров Зевса, обед и купание в тихих бухтах.

Это путешествие на парусной яхте на полдня в составе небольшой группы (до 8-ми человек). Утром вас заберёт трансфер из отеля и привезет к яхте в морской порт Ираклиона. Выход в море проводит опытный греческий капитан — сертифицированный инструктор и преподаватель в морской школе Крита. Яхта возьмёт курс с Крита на остров Зевса, и суммарно вы проведете около четырёх часов в море и бухтах около этого острова.

Если вы пожелаете, то капитан позволит вам встать за штурвал и немного расскажет об управлении яхтой. Во время прогулки вы сможете немного порыбачить, понырять с маской и ластами. Кроме того, во время путешествия вас будет ждать обед или ужин — на яхте есть всё необходимое!

Внимание!

Экскурсия проводится для следующих курортов: Агия Пелагия, Амудара, Аналипси, Аниссарас, Гувес, Гурнес, Ираклион (город), Картерос, Коккини Хани, Малия, Сисси, Сталида и Херсониссос.

Дети до 4-х лет к прогулке на яхте не допускаются.