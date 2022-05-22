Прогулка на яхте из района Ираклион

Белая парусная яхта, бесшумно рассекающая лазурные водные просторы

Белая парусная яхта, бесшумно рассекающая лазурные водные просторы.

Вы загораете в открытом море, подставляя лицо морскому ветру.

За штурвалом — опытный шкипер.

Впереди — несколько часов под парусами, остров Зевса, обед и купание в тихих бухтах.

Это путешествие на парусной яхте на полдня в составе небольшой группы (до 8-ми человек).
Прогулка на яхте из района Ираклион
Прогулка на яхте из района Ираклион
Прогулка на яхте из района Ираклион
Прогулка на яхте из района Ираклион
Прогулка на яхте из района Ираклион

Что вас ожидает 🤩

  • Остров Зевса
  • Критское море
Белая парусная яхта, бесшумно рассекающая лазурные водные просторы. Вы загораете в открытом море, подставляя лицо морскому ветру. За штурвалом — опытный шкипер. Впереди — несколько часов под парусами, остров Зевса, обед и купание в тихих бухтах.
Это путешествие на парусной яхте на полдня в составе небольшой группы (до 8-ми человек). Утром вас заберёт трансфер из отеля и привезет к яхте в морской порт Ираклиона. Выход в море проводит опытный греческий капитан — сертифицированный инструктор и преподаватель в морской школе Крита. Яхта возьмёт курс с Крита на остров Зевса, и суммарно вы проведете около четырёх часов в море и бухтах около этого острова.
Если вы пожелаете, то капитан позволит вам встать за штурвал и немного расскажет об управлении яхтой. Во время прогулки вы сможете немного порыбачить, понырять с маской и ластами. Кроме того, во время путешествия вас будет ждать обед или ужин — на яхте есть всё необходимое!

Внимание!

Экскурсия проводится для следующих курортов: Агия Пелагия, Амудара, Аналипси, Аниссарас, Гувес, Гурнес, Ираклион (город), Картерос, Коккини Хани, Малия, Сисси, Сталида и Херсониссос.
Дети до 4-х лет к прогулке на яхте не допускаются.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда яхты и оплата услуг капитана
  • Снаряжение для плавания: маски, трубки, ласты
  • Снасти для рыбалки
  • Обед или ужин: греческий салат, овощное ризотто, куриное филе, фруктовый салат, вино, сок
  • Питьевая вода
Что не входит
  • При необходимости трансфер до порта Ираклиона и обратно – 10 евро с человека для районов Аниссарас, Аналипси, Гувес, Гурнес, Картерос, Коккини Хани, Сталида и Херсониссос.
  • При необходимости трансфер из районов Агии Пелагии, Мальи и Сисси и обратно — 15 евро за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Завершение: ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, кроме воскресения в 08:30 и 12:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • При выборе оплаты наличными за 72 часа до начала экскурсии свяжитесь с организатором по телефону +306989696191
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно, кроме воскресения в 08:30 и 12:30

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