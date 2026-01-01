Водная прогулка
Три пляжа и семь морей Крита
Путешествие по трем удивительным пляжам Крита: Балос, Элафониси и Ваи. Комфортная поездка, увлекательные рассказы и незабываемые виды ждут вас
Начало: У вашего отеля
«билет на кораблик на Балос — 19€ для взрослых (+ муниципальный сбор 1€), 9,5€ детям 5-12 лет, детям до 4 лет — бесплатно»
20 янв в 10:30
21 янв в 10:30
от €690 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Крит для детей или сказка на острове
Приглашаем в увлекательное путешествие по Ираклиону, где вас ждут тайны критских пещер, вкусные блюда в тавернах и мастерство ремесленников
21 янв в 10:30
22 янв в 10:30
от €459 за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Экскурсия на остров Спиналонга и залив Мирабелло из области Ираклион
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: понедельник, среда и суббота (время зависит от расположения от отеля)
€55 за человека
