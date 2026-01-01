Найдено 3 экскурсии в категории « Водные развлечения » в Ираклионе на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На автобусе На микроавтобусе 10 часов 9 отзывов Водная прогулка Три пляжа и семь морей Крита Путешествие по трем удивительным пляжам Крита: Балос, Элафониси и Ваи. Комфортная поездка, увлекательные рассказы и незабываемые виды ждут вас Начало: У вашего отеля «билет на кораблик на Балос — 19€ для взрослых (+ муниципальный сбор 1€), 9,5€ детям 5-12 лет, детям до 4 лет — бесплатно» от €690 за всё до 6 чел. На машине 7 часов 5 отзывов Водная прогулка Крит для детей или сказка на острове Приглашаем в увлекательное путешествие по Ираклиону, где вас ждут тайны критских пещер, вкусные блюда в тавернах и мастерство ремесленников от €459 за всё до 7 чел. 6 часов Водная прогулка Экскурсия на остров Спиналонга и залив Мирабелло из области Ираклион Начало: От отеля или ближайшей точки сбора Расписание: понедельник, среда и суббота (время зависит от расположения от отеля) €55 за человека

