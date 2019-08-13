Что вас ожидает

Главный дворец минойской цивилизации

В 5 км к югу от Ираклиона находится восстановленный дворец Кноссос — сооружение со сложным планом, что и стало поводом для сопоставления его с лабиринтом. Я расскажу о минойской цивилизации, которая долгое время считалась мифической, об открытии знаменитого археолога Артура Эванса и городе Кноссе — влиятельном политическом центре Средиземноморья. На экскурсии по территории дворца (по вашему желанию) вас будет сопровождать местный гид — профессиональный историк. Перед вами предстанет один из первых в истории человечества примеров возведения многоэтажных зданий и системы коммуникаций — с водопроводом, канализаций и вентиляционными шахтами. Вы узнаете о методах создания естественного и искусственного освещения, отопления, а также о древнейшей дороге в Европе. Мифологические сюжеты тоже не останутся в стороне — вы услышите о древнегреческих персонажах: создателе лабиринта Дедале, критском чудовище Минотавре и победившем его Тесее.

По пути в Ираклион…

Исследовав тайны дворца, вы отправитесь в столицу, а по пути заедете в бастион венецианской крепости Rocca al Mare и подниметесь на крепостные стены 15 столетия н.э., с которых сможете запечатлеть голубую лазурь Эгейского моря и венецианскую марину. Как ни странно, эти два места имеют связь еще со времен самих венецианцев — какую именно, вы узнаете на экскурсии.

Архитектура и гастрономия столицы

В Ираклионе я познакомлю вас с миром вкусов и ароматов Крита: на аутентичных рынках, в самобытных магазинчиках и кафе вы попробуете местное «жидкое золото» — оливковое масло, несколько видов традиционных сыров, алкогольный напиток раки, оливки и другие продукты, без которых немыслима гастрономическая культура острова. В портовой части вы осмотрите старинные крепости и церкви, а в секретных двориках я расскажу о тонкостях критского менталитета, культуры и традиций. Прогулка завершится в известной таверне с лучшим видом на гавань, где я помогу вам сориентироваться в разнообразии национальных блюд. А напоследок вас будет ждать приятный сюрприз!

Кому подходит экскурсия