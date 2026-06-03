Прогулка по Ираклиону и главный памятник минойской цивилизации с гидом-историком
Меня часто спрашивают — стоит ли посещать Кносский дворец? И я однозначно отвечаю — да! Помните мифы о лабиринте Минотавра? Есть версии, что он и был дворцом легендарного царя Миноса, читать дальшеуменьшить
который, в реконструированном виде, я приглашаю вас исследовать.
Помимо мифологических загадок, Кноссос ценен как образец поразительной инженерии и архитектуры своего времени.
Это сооружение — мост в древнейшую европейскую цивилизацию в эпоху ее расцвета и величия, и без нее представление о наследии Крита будет неполным.
В 5 км к югу от Ираклиона находится восстановленный дворец Кноссос — сооружение со сложным планом, что и стало поводом для сопоставления его с лабиринтом. Я расскажу о минойской цивилизации, которая долгое время считалась мифической, об открытии знаменитого археолога Артура Эванса и городе Кноссе — влиятельном политическом центре Средиземноморья. На экскурсии по территории дворца (по вашему желанию) вас будет сопровождать местный гид — профессиональный историк. Перед вами предстанет один из первых в истории человечества примеров возведения многоэтажных зданий и системы коммуникаций — с водопроводом, канализаций и вентиляционными шахтами. Вы узнаете о методах создания естественного и искусственного освещения, отопления, а также о древнейшей дороге в Европе. Мифологические сюжеты тоже не останутся в стороне — вы услышите о древнегреческих персонажах: создателе лабиринта Дедале, критском чудовище Минотавре и победившем его Тесее.
По пути в Ираклион…
Исследовав тайны дворца, вы отправитесь в столицу. Увидите бастион венецианской крепости Rocca al Mare и крепостные стены 15 столетия н. э., голубую лазурь Эгейского моря и венецианскую марину. Как ни странно, эти два места имеют связь еще со времен самих венецианцев — какую именно, вы узнаете на экскурсии.
Архитектура и гастрономия столицы
В Ираклионе я познакомлю вас с миром вкусов и ароматов Крита: на аутентичных рынках, в самобытных магазинчиках и кафе вы попробуете различные местные продукты, без которых немыслима гастрономическая культура острова. В городе вы осмотрите старинные церкви, а в секретных двориках я расскажу о тонкостях критского менталитета, культуры и традиций. Прогулка при желании завершится в известной таверне с лучшим видом на гавань, где я помогу вам сориентироваться в разнообразии национальных блюд.
Кому подойдёт экскурсия
Почитателям архитектуры, религии, истории, культуры и древности.
Семьям с детьми, компаниям друзей/коллег и парам.
Организационные детали
На экскурсии вас сопровождают водитель и гид
Поедем на комфортабельном минивэне с кондиционером. Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости
Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии. Мы встретим вас в отеле населённых пунктов: Hersonissos, Analipsi, Anissaras, Gouves, Kokkini Hani, Malia, Stalida, Heraklion, Karteros, Amoudara, Agia Pelagia. По договорённости — область Lassiti, Agios Nikolaos, Ierapetra, Elounda, Sitia, Bali, Rethymno, Chania
Экскурсия в Кносском дворце от профессионального историка — по желанию — €100 с группы. Вы можете посетить дворец самостоятельно — от меня вы в любом случае услышите множество интересных фактов за пределами объекта
Экскурсия начинается, как правило, утром, по договорённости — во второй половине дня
Проведение экскурсии на большее количество человек — за доплату по договорённости
Не входит в стоимость: обед в таверне — €10-20 за чел., входные билеты в музеи, археологические и исторические памятники. Для детей, студентов и пенсионеров на некоторые входные билеты предусмотрены скидки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Ираклионе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1043 туристов
Меня зовут Аня и вот уже почти целое десятилетие я живу на сказочном острове Крит. Моя страсть — это в первую очередь неизведанные уголки, раскрывающие местный колорит. Со мной вас читать дальшеуменьшить
ждут экскурсии по горным деревням, виноградникам, оливковым рощам, безлюдным пляжам. Вы увидите ущелья, церквушки в скалах, водопады, традиционные мастерские и многое другое. Во время дружеских пешеходных прогулок я показываю Крит изнутри, даю попробовать на вкус, заглянуть в традиционный домик и побывать в роли его жителя! А семейные экскурсии полного дня мы проводим на комфортабельном автомобиле вместе с мужем: показываем его родные места и рассказываем о быте местных.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
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Н
Николай
Экскурсия очень познавательная и интересная. Однозначно нужно брать с профессиональным гидом по Кносскому дворцу: Элени - блестящий знаток истории и приэтом очень легкая и интересная подача материала без сложных многочисленных читать дальшеуменьшить
дат, которые нас бы утомили. А при ее подаче материала мы просто наслаждались ее рассказом и даже не заметили, как пролетело время. Обзорная экскурсия по Ираклиону протекала в том же режиме непринужденного познавательного диалога. Одним словом, мы с женой были в полном восторге от Элени: и как рассказчицы, и как человека. однозначно рекомендуем. И в обязательном порядке с Элени.
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Е
Евгений
Элени - очень хороший гид, рассказывала интересно и эмоционально. Нам всё понравилось.
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О
Ольга
Здравствуйте! Бронировали экскурсию заранее, примерно за месяц. Организатор Анна учла все наши личные пожелания. В день экскурсии из отеля нас забрал пунктуальный вежливый хороший водитель. В машине кондиционер, вода. Во дворце нас читать дальшеуменьшить
встретила экскурсовод Элени, к тому же ещё и археолог. Всё без очередей. Элени всё рассказывала в тени, жара не утомила. Благодаря Элени в Кносском дворце узнали историю Крита, начиная от 4000 лет до н. э., в лёгкой форме. К нам пробовали присоеденится русскоговорящие девочки с детьми, которые просто взяли себе аудиогиды и остались ими недовольны. Никакой аудиогид так интересно и красочно не расскажет и не покажет, как Элени. Далее была прогулка по Ираклиону - улицы с магазинами, рынок, церкви и порт. Элени нас сориентировала и мы попросили 1,5 часа личного времени. Посетили кафе, магазины и рынок. Заранее договорились с водителем через Анну о времени и месте встречи. В назначенное время с кондиционером и прохладной водой спокойно добрались до отеля. В такую жару мы с пользой провели время, не затрачивая силы и время на поиски и очереди и дорогу. Благодарим Вас Анна, Стерьёз и Элени! Если вернёмся на Крит, то обязательно закажем с вами экскурсию.
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О
Ольга
Экскурсия замечательная! Мы очень рады, что выбрали Аню для нашей первой экскурсии по Криту. Она учла все наши пожелания и ответила на все вопросы. Отличная прогулка по Ираклиону! Замечательная экскурсия в Кносский дворец, куда Аня дала нам аудиогид и мы в своем темпе, не оплачивая дополнительного экскурсовода из музея, осмотрели весь дворец! Очень рекомендуем эту экскурсию!
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N
Natalia
Я была одна и Анна посвятила экскурсию исключительно мне, изменив стандартную программу. Мы вместе прогулялись по тенистым улочкам исторического центра Ираклиона, посетили потайные уголки города, недоступные обычным туристам. Эта экскурсия очень живописная, душистая и вкусная, а ещё познавательная:-) Огромное спасибо Анне и до новых встреч!
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Ольга
Огромное спасибо за великолепную экскурсию! Всё отлично организовано, очень интересная подача информации, очаровательнейшие люди - и водитель трансфера, и организатор экскурсии и экскурсовод! Если Вы хотите провести интересный и насыщенный день в Ираклионе - настоятельно рекомендую обращаться к Анне и её коллегам!
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