  1. Греция
  2. Экскурсии

  3. Сердце Крита и Кносский дворец

Прогулка по Ираклиону и главный памятник минойской цивилизации с гидом-историком

Anna
Задать вопрос
Anna – ваш гид
Меня часто спрашивают — стоит ли посещать Кносский дворец? И я однозначно отвечаю — да! Помните мифы о лабиринте Минотавра? Есть версии, что он и был дворцом легендарного царя Миноса, который, в реконструированном виде, я приглашаю вас исследовать.

Помимо мифологических загадок, Кноссос ценен как образец поразительной инженерии и архитектуры своего времени.

Это сооружение — мост в древнейшую европейскую цивилизацию в эпоху ее расцвета и величия, и без нее представление о наследии Крита будет неполным.
От 365 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Сердце Крита и Кносский дворец
Сердце Крита и Кносский дворец

Что вас ожидает

Главный дворец минойской цивилизации
В 5 км к югу от Ираклиона находится восстановленный дворец Кноссос — сооружение со сложным планом, что и стало поводом для сопоставления его с лабиринтом. Я расскажу о минойской цивилизации, которая долгое время считалась мифической, об открытии знаменитого археолога Артура Эванса и городе Кноссе — влиятельном политическом центре Средиземноморья. На экскурсии по территории дворца (по вашему желанию) вас будет сопровождать местный гид — профессиональный историк. Перед вами предстанет один из первых в истории человечества примеров возведения многоэтажных зданий и системы коммуникаций — с водопроводом, канализаций и вентиляционными шахтами. Вы узнаете о методах создания естественного и искусственного освещения, отопления, а также о древнейшей дороге в Европе. Мифологические сюжеты тоже не останутся в стороне — вы услышите о древнегреческих персонажах: создателе лабиринта Дедале, критском чудовище Минотавре и победившем его Тесее.

По пути в Ираклион…
Исследовав тайны дворца, вы отправитесь в столицу, а по пути заедете в бастион венецианской крепости Rocca al Mare и подниметесь на крепостные стены 15 столетия н.э., с которых сможете запечатлеть голубую лазурь Эгейского моря и венецианскую марину. Как ни странно, эти два места имеют связь еще со времен самих венецианцев — какую именно, вы узнаете на экскурсии.

Архитектура и гастрономия столицы
В Ираклионе я познакомлю вас с миром вкусов и ароматов Крита: на аутентичных рынках, в самобытных магазинчиках и кафе вы попробуете местное «жидкое золото» — оливковое масло, несколько видов традиционных сыров, алкогольный напиток раки, оливки и другие продукты, без которых немыслима гастрономическая культура острова. В портовой части вы осмотрите старинные крепости и церкви, а в секретных двориках я расскажу о тонкостях критского менталитета, культуры и традиций. Прогулка завершится в известной таверне с лучшим видом на гавань, где я помогу вам сориентироваться в разнообразии национальных блюд. А напоследок вас будет ждать приятный сюрприз!

Кому подходит экскурсия

  • Почитателям архитектуры, религии, истории, культуры и древности.
  • Семьям с детьми, компаниям друзей/коллег и парам.

Организационные детали

  • На экскурсии вас сопровождают водитель и гид. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне 2019 года выпуска, с кондиционированием воздуха. Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости.
  • В Кносском дворце экскурсию ведет профессиональный историк. Это отдельная экскурсия и оплачивается дополнительно: 70 евро с группы. Либо вы можете посетить дворец самостоятельно — от меня вы в любом случае услышите множество интересных фактов за пределами объекта.
  • Экскурсия начинается, как правило, утром и заканчивается во второй половине дня.
  • Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии. Мы встретим вас в отеле, если вы живете в следующих населенных пунктах: Hersonissos, Analipsi, Anissaras, Gouves, Kokkini Hani, Malia, Stalida, Heraklion, Karteros, Amoudara, Agia Pelagia, область Lassiti, Agios Nikolaos.
  • По договоренности — Ierapetra, Elounda, Sitia, Bali, Rethymno, Chania
  • Проведение экскурсий на транспорте категории Люкс за дополнительную плату по договоренности.
  • Не входит в стоимость: обед в таверне — 10-20 евро/чел; входные билеты в музеи, археологические и исторические памятники. Стоимость билета во дворец 16 евро, для детей до 18 лет, студентов и безработных (по предъявлению удостоверения) вход бесплатный, для пенсионеров скидка 50%.
  • Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, заряженный фотоаппарат со свободной памятью.
Сердце Крита и Кносский дворец
Сердце Крита и Кносский дворец
Сердце Крита и Кносский дворец
Сердце Крита и Кносский дворец
Сердце Крита и Кносский дворец
Сердце Крита и Кносский дворец
Сердце Крита и Кносский дворец
Сердце Крита и Кносский дворец
Сердце Крита и Кносский дворец

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Anna
Anna
Меня зовут Аня и вот уже почти целое десятилетие я живу на сказочном острове Крит. Моя страсть — это в первую очередь неизведанные уголки, раскрывающие местный колорит. Со мной вас ждут экскурсии по горным деревням, виноградникам, оливковым рощам, безлюдным пляжам. Вы увидите ущелья, церквушки в скалах, водопады, традиционные мастерские и многое другое. Во время дружеских пешеходных прогулок я показываю Крит изнутри, даю попробовать на вкус, заглянуть в традиционный домик и побывать в роли его жителя! А семейные экскурсии полного дня мы проводим на комфортабельном автомобиле вместе с мужем: показываем его родные места и рассказываем о быте местных.
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

13 августа 2019
Экскурсия замечательная! Мы очень рады, что выбрали Аню для нашей первой экскурсии по Криту. Она учла все наши пожелания и ответила на все вопросы. Отличная прогулка по Ираклиону! Замечательная экскурсия в Кносский дворец, куда Аня дала нам аудиогид и мы в своем темпе, не оплачивая дополнительного экскурсовода из музея, осмотрели весь дворец! Очень рекомендуем эту экскурсию!

Anna проводит ещё 2 экскурсии

Три пляжа и семь морей КритаТри пляжа и семь морей КритаТри пляжа и семь морей Крита
От 490 за экскурсию
10 часов
3 отзыва
Путешествие в мини-группе навстречу райским уголкам острова
Одно из трех мест, куда вас приведет эта поездка — живописный и труднодоступный уголок релакса. Вы увидите трио морей в бухте Балос, полежите на розовом песке пляжа Элафониси или поплаваете, любуясь пальмами Ваи. Куда бы мы ни отправились, вы насладитесь панорамами и сделаете лучшие фото, а я наполню день рассказами о Крите.
Атмосферная прогулка по ИраклионуАтмосферная прогулка по ИраклионуАтмосферная прогулка по Ираклиону
От 329 за экскурсию
7 часов
11 отзывов
Архитектурное и гастрономическое достояние критской культуры
Вы посетите самые «вкусные» точки города — колоритные рынки и базары, аутентичные магазины и кафе, в которых продегустируете традиционные сыры, оливковое масло, местную водку «раки», оливки и многое другое. Познакомитесь с самобытной атмосферой портовой части Ираклиона, осмотрите старинные крепости и церкви, заглянете в секретные дворики столицы и узнаете о критском менталитете, культуре и традициях. В завершении вас ждет ароматный греческий кофе с чудесным видом на город.

Выбирайте и другие экскурсии в Ираклионе

История и архитектураВсеЗа городомНа автомобилеГастрономическиеНа автобусеСо скидкойИндивидуальныеОбзорныеГрупповые