Меня часто спрашивают — стоит ли посещать Кносский дворец? И я однозначно отвечаю — да! Помните мифы о лабиринте Минотавра? Есть версии, что он и был дворцом легендарного царя Миноса,

который, в реконструированном виде, я приглашаю вас исследовать. Помимо мифологических загадок, Кноссос ценен как образец поразительной инженерии и архитектуры своего времени. Это сооружение — мост в древнейшую европейскую цивилизацию в эпоху ее расцвета и величия, и без нее представление о наследии Крита будет неполным.

Описание экскурсии

Главный дворец минойской цивилизации

В 5 км к югу от Ираклиона находится восстановленный дворец Кноссос — сооружение со сложным планом, что и стало поводом для сопоставления его с лабиринтом. Я расскажу о минойской цивилизации, которая долгое время считалась мифической, об открытии знаменитого археолога Артура Эванса и городе Кноссе — влиятельном политическом центре Средиземноморья. На экскурсии по территории дворца (по вашему желанию) вас будет сопровождать местный гид — профессиональный историк. Перед вами предстанет один из первых в истории человечества примеров возведения многоэтажных зданий и системы коммуникаций — с водопроводом, канализаций и вентиляционными шахтами. Вы узнаете о методах создания естественного и искусственного освещения, отопления, а также о древнейшей дороге в Европе. Мифологические сюжеты тоже не останутся в стороне — вы услышите о древнегреческих персонажах: создателе лабиринта Дедале, критском чудовище Минотавре и победившем его Тесее.

По пути в Ираклион…

Исследовав тайны дворца, вы отправитесь в столицу. Увидите бастион венецианской крепости Rocca al Mare и крепостные стены 15 столетия н. э., голубую лазурь Эгейского моря и венецианскую марину. Как ни странно, эти два места имеют связь еще со времен самих венецианцев — какую именно, вы узнаете на экскурсии.

Архитектура и гастрономия столицы

В Ираклионе я познакомлю вас с миром вкусов и ароматов Крита: на аутентичных рынках, в самобытных магазинчиках и кафе вы попробуете различные местные продукты, без которых немыслима гастрономическая культура острова. В городе вы осмотрите старинные церкви, а в секретных двориках я расскажу о тонкостях критского менталитета, культуры и традиций. Прогулка при желании завершится в известной таверне с лучшим видом на гавань, где я помогу вам сориентироваться в разнообразии национальных блюд.

Кому подойдёт экскурсия

Почитателям архитектуры, религии, истории, культуры и древности.

Семьям с детьми, компаниям друзей/коллег и парам.

Организационные детали