Групповые экскурсии Ираклиона

Найдено 19 экскурсий в категории «Групповые» в Ираклионе на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Очарование Западного Крита
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
15 отзывов
Очарование Западного Крита: Пещера, Озеро и Венецианский Ретимно
Вместе с группой до 8 человек откройте красоты Западного Крита: от древних пещер до венецианских улиц Ретимно
Начало: В Ираклионе и его пригородах
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за человека
Восточный Крит: большое путешествие
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
14 отзывов
Восточный Крит: путешествие по историческим и живописным местам
За 9 часов вы увидите как известные достопримечательности, так и скрытые сокровища Восточного Крита. Насладитесь культурой и природой острова
Начало: Ираклион и его пригороды
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
120 за человека
Крит для любопытных
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
2 отзыва
Крит для любопытных: от монастыря до Агиос Николаос
Погрузитесь в атмосферу настоящего Крита: от исторических монастырей до живописных деревушек и береговой линии
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: в понедельник в 08:30
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
90 за человека
Душевный Крит
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
4 отзыва
Экскурсия по Криту: монастыри, деревни и пляж Матала в Ираклионе
Погрузитесь в уникальную атмосферу Крита, посетив его скрытые монастыри, аутентичные деревни и изумительный пляж Матала
Начало: В Ираклионе и его пригородах
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
120 за человека
Билеты на паром на греческие острова Афины - Крит
🚢 На пароме
Мини-группа
9 часов
Паромное приключение по греческим островам: Афины, Крит, Миконос, Санторини
Погрузитесь в морское приключение, посещая живописные греческие острова. От Ираклиона до Санторини - каждый остров уникален
Начало: Порты отправления: Пирей, Ханья, Ираклион
Расписание: Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 52.50 за человека
Остров Хриси из района Ираклиона
Групповая
10 часов
Необитаемый остров Хриси: экскурсия с пляжами и древними кедрами
Погрузитесь в мир дикой природы на острове Хриси. Золотые пляжи, вековые кедры и море оттенков синего сделают ваш отдых незабываемым
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: среда, пятница, воскресенье (время зависит от отеля)
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
35 за человека
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса из района Ираклион
Групповая
10 часов
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса: путешествие из Ираклиона
Погрузитесь в мир древней мифологии и истории Крита с экскурсией на Кносский дворец, плато Лассити и в пещеру Зевса
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: вторник (время выезда зависит от расположения отеля)
11 июня в 07:30
18 июня в 07:30
55 за человека
Место слияния трех морей: поездка в лагуну Балос
Групповая
10 часов
Лагуна Балос и остров Грамвуса: уникальное слияние трех морей на Крите
Погрузитесь в мир кристально чистых вод и белоснежных пляжей лагуны Балос и исторического острова Грамвуса
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: понедельник, четверг и суббота (время зависит от расположения отеля)
13 июня в 06:00
17 июня в 06:00
60 за человека
Джип-сафари из района Ираклион
🛣 Джиппинг
Мини-группа
10 часов
Джип-сафари на Крите: от Ираклиона к Ливийскому морю
Вас ждет незабываемое путешествие на джипах по Криту, от северных берегов до Ливийского моря, с обедом на свежем воздухе
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: четверг (время выезда зависит от расположения отеля)
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
80 за человека
Экскурсия на остров Спиналонга и залив Мирабелло из области Ираклион
Групповая
6 часов
Остров Спиналонга и залив Мирабелло: историческое путешествие с обедом
Погрузитесь в удивительный мир истории и природы, посетив остров Спиналонга и залив Мирабелло в компании новых друзей
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: понедельник, среда и суббота (время зависит от расположения от отеля)
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
55 за человека
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион из области Ираклион
Групповая
6 часов
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион из области Ираклион
Лёгкая и содержательная экскурсия, знакомящая с минойской цивилизацией и историей Крита. Посетите Кносский дворец и Археологический музей Ираклиона
Начало: У отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: среда и суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
45 за человека
Прогулка на яхте из района Ираклион
🛥 На яхте
Мини-группа
4 часа
Прогулка на парусной яхте из Ираклиона: остров Зевса и купание в бухтах
Проведите полдня в море на белоснежной яхте, наслаждаясь солнцем, ветром и кристально чистой водой вокруг острова Зевса
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: ежедневно, кроме воскресения в 08:30 и 12:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
120 за человека
Экскурсия в Самарийское ущелье из района Ираклиона
Групповая
16 часов
Путешествие по Самарийскому ущелью: от Ираклиона к Агия Румели
Пройдите по дну самого длинного ущелья Европы, наслаждаясь красотами природы и свежим воздухом. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: В этом сезоне больше не проводится 2023
11 июня в 06:00
13 июня в 06:00
65 за человека
Православные святыни Крита в мини-группе из района Ираклион
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
Православные святыни Крита: эксклюзивная экскурсия в мини-группе
Окунитесь в мир греческой православной культуры, посещая древние монастыри и храмы Крита в уютной атмосфере мини-группы
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
95 за человека
Западный Крит: Ханья и Ретимно и озеро Курнас из района Ираклион
Групповая
12 часов
Западный Крит: Ханья, Ретимно и озеро Курнас - групповая экскурсия
Погрузитесь в мир венецианской архитектуры и природных чудес Крита, посетив Ханью, Ретимно и озеро Курнас
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: среда и суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
16 июня в 07:00
23 июня в 07:00
55 за человека
Западный Крит: достопримечательности для ценителей из района Ираклион
Групповая
13 часов
Западный Крит: исторические и природные красоты из Ираклиона
Погрузитесь в мир критской культуры и природы: от величественного монастыря до живописного города Ханья и озера Курнас
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: пятница (время выезда зависит от расположения отеля)
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
95 за человека
Критский вечер в деревне Карузанос из района Ираклиона
Групповая
5 часов
Критский вечер в деревне Карузанос: погружение в традиции и культуру
Проведите незабываемый вечер, наслаждаясь критскими танцами и традиционными угощениями в живописной деревне Карузанос
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
15 июня в 18:00
22 июня в 18:00
50 за человека
Аквапарк Water City из области Ираклион
Групповая
8 часов
Аквапарк Water City: семейные водные приключения в сердце Крита
Проведите незабываемый день в аквапарке Water City, где вас ждут захватывающие горки, расслабляющие зоны и веселье для детей
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: Ежедневно (время выезда зависит от расположения отеля)
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
50 за человека
Хайкинг по живописному ущелью Рихтис
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
Хайкинг по живописному ущелью Рихтис в Ираклионе
Отправляйтесь на восток Крита и покорите живописное ущелье Рихтис. Увидите гигантские платаны, услышите голоса птиц и почувствуете мощь водопада
Начало: У ресепшена вашего отеля
Расписание: в воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
16 июня в 07:30
100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    8 мая 2024
    Очарование Западного Крита
    Всё прошло на высшем уровне, крайне рекомендую
    Всё прошло на высшем уровне, крайне рекомендую
  • А
    Андрей
    26 апреля 2024
    Восточный Крит: большое путешествие
    Планирование и проведение экскурсии - на высшем уровне. Глубина и разносторонность знаний гида, ее мастерство в передаче этих знаний поистине впечатляет.
  • О
    Ольга
    11 октября 2023
    Восточный Крит: большое путешествие
    Очень интересная экскурсия. Мы побывали во многих местах и услышали богатую историю Крита. Экскурсовода Лену благодарю от всего сердца. Скучно нам не было❤️
  • Н
    Наталья
    27 августа 2023
    Очарование Западного Крита
    Всё на высшем уровне. Александр замечательный экскурсовод! Однозначно будем рекомендовать друзьям.
  • З
    Зоя
    8 августа 2023
    Восточный Крит: большое путешествие
    Великолепный тур с Еленой. Это кладезь информации. Экскурсия прошла на одном дыхании, лучшие локации для фото. Все четко по воемени. Еще раз спасибо Елене и Трипстеру.
    Великолепный тур с Еленой. Это кладезь информации. Экскурсия прошла на одном дыхании, лучшие локации для фотоВеликолепный тур с Еленой. Это кладезь информации. Экскурсия прошла на одном дыхании, лучшие локации для фото
  • И
    Ирина
    28 июля 2023
    Душевный Крит
    Замечательная поездка, по удивительным местам Крита. Отлично все организовано, замечально построен маршрут! Спасибо огромное!
  • Э
    Эдуард
    21 июля 2023
    Очарование Западного Крита
    Все отлично.
  • Т
    Татьяна
    27 сентября 2022
    Душевный Крит
    Экскурсия Душевный и духовный Крит это наша вторая экскурсия с гидом Еленой. Организация экскурсий очень понравилась. Дарья, с которой я
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    вела переписку, оперативно отвечала на все письма, В отель к нам приезжали в точно назначенное время. В программу экскурсии входило посещение монастыря и храмов, о которых мы получили интересную информацию. Очень запомнилась прогулка в горах с великолепными пейзажами, а также обед в таверне у дядюшки Захария, в приятной компании наших попутчиков и очень интересный десерт, приготовленный как желе из апельсинового сока с манкой. Купание в Южно-Критском море тоже оставило незабываемое впечатление. Очень рекомендую воспользоваться услугами гида Елены.

    Экскурсия Душевный и духовный Крит это наша вторая экскурсия с гидом Еленой. Организация экскурсий очень понравиласьЭкскурсия Душевный и духовный Крит это наша вторая экскурсия с гидом Еленой. Организация экскурсий очень понравиласьЭкскурсия Душевный и духовный Крит это наша вторая экскурсия с гидом Еленой. Организация экскурсий очень понравиласьЭкскурсия Душевный и духовный Крит это наша вторая экскурсия с гидом Еленой. Организация экскурсий очень понравилась
  • Т
    Татьяна
    24 августа 2022
    Крит для любопытных
    Очень остались довольны экскурсией. Евстафий очень приятный, образованный, опытный и дружелюбный человек. Замечательно провели день в его компании, знакомясь с достопримечательностями и культурой Крита. Всем очень советую, не пожалеете
  • Л
    Людмила
    3 октября 2021
    Душевный Крит
    Елена очень грамотный экскурсовод, на все вопросы отвечала с большими знаниями. Единственный минус, что не предупредили что нужно взять тёплую одежду,
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    так как на горе было очень холодно. А в целом экскурсия очень насыщенная и интересная, идея обеда в аутентичной греческой таверне это вообще шедевр! Огромная благодарность Елене!

Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Групповые»

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Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в июне 2024
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