1 чел.
По популярности
Мини-группа
9 часов
Очарование Западного Крита: Пещера, Озеро и Венецианский Ретимно
Вместе с группой до 8 человек откройте красоты Западного Крита: от древних пещер до венецианских улиц Ретимно
Начало: В Ираклионе и его пригородах
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за человека
Мини-группа
9 часов
Восточный Крит: путешествие по историческим и живописным местам
За 9 часов вы увидите как известные достопримечательности, так и скрытые сокровища Восточного Крита. Насладитесь культурой и природой острова
Начало: Ираклион и его пригороды
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€120 за человека
Мини-группа
8 часов
Крит для любопытных: от монастыря до Агиос Николаос
Погрузитесь в атмосферу настоящего Крита: от исторических монастырей до живописных деревушек и береговой линии
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: в понедельник в 08:30
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
€90 за человека
Мини-группа
9 часов
Экскурсия по Криту: монастыри, деревни и пляж Матала в Ираклионе
Погрузитесь в уникальную атмосферу Крита, посетив его скрытые монастыри, аутентичные деревни и изумительный пляж Матала
Начало: В Ираклионе и его пригородах
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€120 за человека
Мини-группа
9 часов
Паромное приключение по греческим островам: Афины, Крит, Миконос, Санторини
Погрузитесь в морское приключение, посещая живописные греческие острова. От Ираклиона до Санторини - каждый остров уникален
Начало: Порты отправления: Пирей, Ханья, Ираклион
Расписание: Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €52.50 за человека
Групповая
10 часов
Необитаемый остров Хриси: экскурсия с пляжами и древними кедрами
Погрузитесь в мир дикой природы на острове Хриси. Золотые пляжи, вековые кедры и море оттенков синего сделают ваш отдых незабываемым
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: среда, пятница, воскресенье (время зависит от отеля)
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€35 за человека
Групповая
10 часов
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса: путешествие из Ираклиона
Погрузитесь в мир древней мифологии и истории Крита с экскурсией на Кносский дворец, плато Лассити и в пещеру Зевса
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: вторник (время выезда зависит от расположения отеля)
11 июня в 07:30
18 июня в 07:30
€55 за человека
Групповая
10 часов
Лагуна Балос и остров Грамвуса: уникальное слияние трех морей на Крите
Погрузитесь в мир кристально чистых вод и белоснежных пляжей лагуны Балос и исторического острова Грамвуса
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: понедельник, четверг и суббота (время зависит от расположения отеля)
13 июня в 06:00
17 июня в 06:00
€60 за человека
Мини-группа
10 часов
Джип-сафари на Крите: от Ираклиона к Ливийскому морю
Вас ждет незабываемое путешествие на джипах по Криту, от северных берегов до Ливийского моря, с обедом на свежем воздухе
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: четверг (время выезда зависит от расположения отеля)
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€80 за человека
Групповая
6 часов
Остров Спиналонга и залив Мирабелло: историческое путешествие с обедом
Погрузитесь в удивительный мир истории и природы, посетив остров Спиналонга и залив Мирабелло в компании новых друзей
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: понедельник, среда и суббота (время зависит от расположения от отеля)
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€55 за человека
Групповая
6 часов
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион из области Ираклион
Лёгкая и содержательная экскурсия, знакомящая с минойской цивилизацией и историей Крита. Посетите Кносский дворец и Археологический музей Ираклиона
Начало: У отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: среда и суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
€45 за человека
Мини-группа
4 часа
Прогулка на парусной яхте из Ираклиона: остров Зевса и купание в бухтах
Проведите полдня в море на белоснежной яхте, наслаждаясь солнцем, ветром и кристально чистой водой вокруг острова Зевса
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: ежедневно, кроме воскресения в 08:30 и 12:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€120 за человека
Групповая
16 часов
Путешествие по Самарийскому ущелью: от Ираклиона к Агия Румели
Пройдите по дну самого длинного ущелья Европы, наслаждаясь красотами природы и свежим воздухом. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: В этом сезоне больше не проводится 2023
11 июня в 06:00
13 июня в 06:00
€65 за человека
Мини-группа
12 часов
Православные святыни Крита: эксклюзивная экскурсия в мини-группе
Окунитесь в мир греческой православной культуры, посещая древние монастыри и храмы Крита в уютной атмосфере мини-группы
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
€95 за человека
Групповая
12 часов
Западный Крит: Ханья, Ретимно и озеро Курнас - групповая экскурсия
Погрузитесь в мир венецианской архитектуры и природных чудес Крита, посетив Ханью, Ретимно и озеро Курнас
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: среда и суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
16 июня в 07:00
23 июня в 07:00
€55 за человека
Групповая
13 часов
Западный Крит: исторические и природные красоты из Ираклиона
Погрузитесь в мир критской культуры и природы: от величественного монастыря до живописного города Ханья и озера Курнас
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: пятница (время выезда зависит от расположения отеля)
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
€95 за человека
Групповая
5 часов
Критский вечер в деревне Карузанос: погружение в традиции и культуру
Проведите незабываемый вечер, наслаждаясь критскими танцами и традиционными угощениями в живописной деревне Карузанос
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
15 июня в 18:00
22 июня в 18:00
€50 за человека
Групповая
8 часов
Аквапарк Water City: семейные водные приключения в сердце Крита
Проведите незабываемый день в аквапарке Water City, где вас ждут захватывающие горки, расслабляющие зоны и веселье для детей
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: Ежедневно (время выезда зависит от расположения отеля)
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€50 за человека
Мини-группа
8 часов
Хайкинг по живописному ущелью Рихтис в Ираклионе
Отправляйтесь на восток Крита и покорите живописное ущелье Рихтис. Увидите гигантские платаны, услышите голоса птиц и почувствуете мощь водопада
Начало: У ресепшена вашего отеля
Расписание: в воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
16 июня в 07:30
€100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон8 мая 2024Всё прошло на высшем уровне, крайне рекомендую
- ААндрей26 апреля 2024Планирование и проведение экскурсии - на высшем уровне. Глубина и разносторонность знаний гида, ее мастерство в передаче этих знаний поистине впечатляет.
- ООльга11 октября 2023Очень интересная экскурсия. Мы побывали во многих местах и услышали богатую историю Крита. Экскурсовода Лену благодарю от всего сердца. Скучно нам не было❤️
- ННаталья27 августа 2023Всё на высшем уровне. Александр замечательный экскурсовод! Однозначно будем рекомендовать друзьям.
- ЗЗоя8 августа 2023Великолепный тур с Еленой. Это кладезь информации. Экскурсия прошла на одном дыхании, лучшие локации для фото. Все четко по воемени. Еще раз спасибо Елене и Трипстеру.
- ИИрина28 июля 2023Замечательная поездка, по удивительным местам Крита. Отлично все организовано, замечально построен маршрут! Спасибо огромное!
- ЭЭдуард21 июля 2023Все отлично.
- ТТатьяна27 сентября 2022Экскурсия Душевный и духовный Крит это наша вторая экскурсия с гидом Еленой. Организация экскурсий очень понравилась. Дарья, с которой я
- ТТатьяна24 августа 2022Очень остались довольны экскурсией. Евстафий очень приятный, образованный, опытный и дружелюбный человек. Замечательно провели день в его компании, знакомясь с достопримечательностями и культурой Крита. Всем очень советую, не пожалеете
- ЛЛюдмила3 октября 2021Елена очень грамотный экскурсовод, на все вопросы отвечала с большими знаниями. Единственный минус, что не предупредили что нужно взять тёплую одежду,
Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ираклионе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в июне 2024
Сейчас в Ираклионе в категории "Групповые" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 35 до 120. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Ираклионе из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Ираклиона по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции