Побалуйте себя плаванием в кристально чистых водах острова Крит на паруснике, выбрав понравившийся...
Побалуйте себя плаванием в кристально чистых водах острова Крит на паруснике, выбрав понравившийся вам маршрут. Команда парусника предлагает различные варианты круизов с остановкой для купания, однодневного путешествия, ночного путешествия, рыбалки.
Мы будем стараться сделать ваше пребывание приятным и незабываемым.
Мы будем стараться сделать ваше пребывание приятным и незабываемым.
Что вы увидите 🤩
- Пещеры
- природу
- закат солнца.
Побалуйте себя путешествием на паруснике по Критскому морю!
Побалуйте себя плаванием в кристально чистых водах острова Крит на паруснике, выбрав понравившийся вам маршрут.
Команда парусника предлагает различные варианты круизов с остановкой для купания, однодневного путешествия, ночного путешествия, рыбалки. Мы будем стараться сделать ваше пребывание приятным и незабываемым.
Предлагаем следующие варианты путешествия:
- полудневный круиз 4 часа, с остановкой для купания в удивительных местах. Включено вино и фрукты (до 9 человек),
- полный день круиза 8 часов, с остановкой на пляже, с купанием и рыбалкой,
- путешествие на закате 3 часа, даст вам возможность полюбоваться фантастическими красками заката солнца, наслаждаясь Критским вином и фруктами, купанием, рыбалкой,
- особенное «рыбное место»,
- возможна комбинация круизов и построение маршрута по вашему желанию.
- Есть возможность доставить вас на другие острова Греции, на устраивающий вас срок.
- На паруснике есть спальные места для 5 человек.
- Команда парусника с нетерпением ждет вас и приложит все усилия, чтобы у вас остались прекрасные воспоминания о пребывании на Крите.
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на яхте
- Вино
- Фрукты
- Соки
- Закуски.
- Что не входит
- Трансфер до яхты.
- Место начала и завершения
- Удобное для туристов
- Когда и сколько длится?
- Когда: По желанию туристов в любой день по запросу. .Экскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
По желанию туристов в любой день по запросу. .
Елена Я.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихЗадать вопрос
Еще несколько похожих предложений в Ираклионе
Индивидуальная экскурсия
8ч
€330
за 1-3 чел.
Археологическое путешествие по острову Крит
Исследовать мифы и легенды Минойского дворца, Пещеры Зевса и монастыря Богородицы Кера
Индивидуальная экскурсия
10ч
€490
за 1-6 чел.
Три пляжа и семь морей Крита
Путешествие в мини-группе навстречу райским уголкам острова
9ч
€65
за 1 чел.
Весь Крит за один день
Увидеть главные достопримечательности, скрытые места острова и искупаться в Ливийском море
во вторник в 08:00
Индивидуальная экскурсия
7ч
€359
за 1-7 чел.
Крит для детей или сказка на острове
Зрелищная пещера, музей-таверна критского быта и шедевры резьбы по дереву
Индивидуальная экскурсия
6ч
€340
за 1-4 чел.
Православные святыни Крита
История острова через знакомство с традициями Элладской православной церкви
Индивидуальная экскурсия
8ч
€345
за 1-7 чел.
Панорамы Крита
Природный обзорный и гастрономический автомобильный тур восточной части острова
8ч
€64
за 1 чел.
Крит для любопытных
Путешествие по неизведанной восточной части острова, к аутентичным деревушкам и секретному монастырю
в понедельник в 08:30
9ч
€65
за 1 чел.
Душевный и духовный Крит
Посетить секретные горные монастыри, отдохнуть на пляже Матала и отобедать в колоритной таверне
в понедельник, четверг и субботу в 09:00
9ч
€65
за 1 чел.
Религиозная история Крита
Изучить традиции греческой православной церкви и посетить главные монастыри острова
в субботу в 08:00
Индивидуальная экскурсия
7ч
€280
за 1-3 чел.
Остров Крит — мозаика культур
Монастырь Аркади, гончарная деревня Маргаритос и венецианский Ретимно
Индивидуальная экскурсия
6ч
275€234
за 1-15 чел.
Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
Увидеть самое мистическое место Крита, побывать в пещере Идеон Андрон и посетить горную деревушку
9ч
€65
за 1 чел.
Восточный Крит: большое путешествие
Отправиться из Ираклиона на поиски сокровищ и заглянуть в уютные городки, деревушки и монастыри
во вторник и субботу в 09:00
Елена Я. проводит ещё 1 экскурсию
Индивидуальный тур
6ч
€260
за 1-3 чел.
Винодельни Крита
Винный тур на Крите - это Мечта… Вы научитесь разбираться в большом разнообразии вкуснейших вин,...
По желанию туристов в любой день по запросу. .