3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Три пляжа и семь морей Крита

Комфортное путешествие навстречу райским уголкам острова
Одно из трех мест, куда вас приведет эта поездка — живописный и труднодоступный уголок релакса.

Вы увидите трио морей в бухте Балос, полежите на розовом песке пляжа Элафониси или поплаваете, любуясь пальмами Ваи.

Куда бы мы ни отправились, вы насладитесь панорамами и сделаете лучшие фото, а я наполню день рассказами о Крите.
4.9
9 отзывов
Три пляжа и семь морей Крита
Три пляжа и семь морей Крита
Три пляжа и семь морей Крита

Описание экскурсии

Комфортная поездка и хроники острова

Мы отправимся к самым удалённым и красивейшим точкам Крита. По дороге вы будете любоваться пейзажами, а я — рассказывать об острове: о его истории, мифологии и географии, о культуре, традициях и современной жизни. Конечно, вас также ждут остановки в живописных местах для фотографий.

Места, где дальше только море!

Главная цель этого путешествия — понежиться на пляжах и искупаться в лазурном море. В зависимости от дня экскурсии, вы окажетесь в одном из трех уголков, каждый из которых очаровывает красотой и недосягаемостью:

  • Бухта Балос — место слияния трех морей на северо-западе Крита с уютным пляжем, лагуной и необитаемым островом Грамвуса. Балос охраняется государством, ведь здесь можно увидеть до 17 оттенков морской глади!
  • Элафониси — дивный пляж с «поцелуем» двух морей и розовым песком, куда вы попадете, проехав через захватывающее дух ущелье. Здесь же можно пообедать в колоритной таверне и заглянуть в необычные мастерские.
  • Пляж Ваи — пальмовый рай Европы, к которому ведет живописнейший маршрут: оливковые рощи, древний монастырь, виды на бухты и рыбацкие деревушки.

Кому подойдет экскурсия

Семьям с детьми от 5 лет, дружеским компаниям, парам, искателям приключений и просто желающим полюбоваться красотой Крита.

Организационные детали

  • На каждое направление необходим один день экскурсии. Напишите мне, чтобы уточнить возможное направление в желаемый вами день
  • На экскурсии вас сопровождают водитель и гид. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне 2019 с кондиционированием воздуха. Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости
  • Транспортные расходы и питьевая вода включены в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: обед в таверне, билеты в исторические места и храмы, морской транспорт до Балоса
  • Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, заряженный фотоаппарат со свободной памятью, купальные принадлежности, головной убор от солнца
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек за дополнительную плату по договорённости
  • Я сама составляю маршруты прогулок по Криту и тщательно выбираю только самое интересное, исключительно те места, которые люблю сама

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Ираклионе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 1043 туристов
Меня зовут Аня и вот уже почти целое десятилетие я живу на сказочном острове Крит. Моя страсть — это в первую очередь неизведанные уголки, раскрывающие местный колорит. Со мной вас
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ждут экскурсии по горным деревням, виноградникам, оливковым рощам, безлюдным пляжам. Вы увидите ущелья, церквушки в скалах, водопады, традиционные мастерские и многое другое. Во время дружеских пешеходных прогулок я показываю Крит изнутри, даю попробовать на вкус, заглянуть в традиционный домик и побывать в роли его жителя! А семейные экскурсии полного дня мы проводим на комфортабельном автомобиле вместе с мужем: показываем его родные места и рассказываем о быте местных.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Очень рады, что угадали с выбором гида. Анна приятный в общении человек, ответственная, с грамотной речью. За время экскурсии мы узнали много интересных фактов, традиций, легенд о Крите, поданных легко
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и с юмором. Приятно удивились, когда на пляже острова Балос Анна быстро сориентировалась и заняла для нас два последних лежака с зонтиком, а потом достала из сумки-холодильника лёгкий завтрак и угостила нас. Отдельное спасибо водителю, который аккуратно возил нас на этой экскурсии.
С лёгким сердцем рекомендуем Анну в качестве гида по Криту.

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Т
Из Москвы планировала экскурсию "Три пляжа и семь морей Крита", однако уже после внесения предоплаты выяснилось, что у Анны на этот день запланирована другая экскурсия. Анна предложила мне замену -"Все
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краски западного Крита". Я согласилась и совсем не пожалела об этом. Анна составила прекрасный маршрут, ее муж превосходно вел комфортабельный автомобиль. Удобное время начала экскурсии, успеваешь нормально позавтракать в отеле. Искать место встречи не надо. Машина подъезжает прямо к отелю, туда же доставляет и по окончании экскурсии. Время проходит очень приятно и душевно. Чем хороша индивидуальная экскурсия, можно корректировать маршрут. Так как я через день собиралась на экскурсию "Чарующий западный Крит", некоторые участки с нынешней повторялись. Анна внесла изменения, добавила новые места, что было очень любезно с ее стороны.
Крит, конечно, впечатляет! Неизгладимое впечатление произвели два ущелья - Черного дрозда и Хлопающих парусов. Головокружительная высота, причудливая форма скал и удивительная вьющаяся змейкой дорога. Какой приятный оказался обед возле водопадов и удивительно вкусная кристально чистая вода из святого источника! Мы посмотрели частное семейное предприятие по производству оливкового масла, побывали на южном побережье Крита, где лицезрели вдали самую южную оконечность Европы. Побывали в мужском монастыре, где соседствуют католические и православные элементы, имеется свой живой уголок, а кошки пьют из святого источника. И даже успели искупаться в море. Все отлично!

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О
Поездка на Элафонисси прошла просто сказочно!!! Ездили двоем с подругой на комфортном семиместном минивене с гидом Анной! В полной мере насладились красивейшими волшебными видами Крита, а также интереснейшим рассказом про
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историю, быт, природу и многое другое! Очень содержательно и интересно! В поездке учтены все наши пожелания по осешению мест и интересующих покупок! Поздка довольно долгая, но учитывая незабываемые впечатления это того стоит! Огромное спасибо Анничке и ее супругу за прекрасную экскурсию и комфортную поездку! Будем с удовольствием заказывать еще!!!

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Ирина
Это уже вторая экскурсия, которую проводила для нас Анна, и в этот раз мы остались очень довольны! Отлично отдохнули, основной целью был пляж Элафониси, но по пути мы заезжали в
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несколько интересных мест, особенно запомнился магазин необычных изделий из дерева, необыкновенное место, из которого просто не хочется уходить и невозможно уйти хоть что-нибудь не купить на память, очень рекомендую. Даже места, которые Анна выбирает для обеда необычные и очень колоритные. Ещё раз СПАСИБО!

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Р
Брали экскурсию на Элафониси. Остались в полном восторге. Замечательный гид Наташа, колоритный водитель, отличный транспорт - все было спланировано и организовано на должном уровне. Мы увидели не только туристический Крит, но совершенно неизвестную нам Грецию. Отдельное спасибо за посещение аутентичной таверни с традиционной критской кухней. Незабываемое путешествие.
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М
Очень хорошо провели день, внучкам 11 и 14 лет понравились оба пляжа и вся программа. Чудесным завершением был ужин в таверне, девочки испугались только огромных размеров порций. Спасибо Анне и её супругу за организацию, было ощущение поездки с хорошими знакомыми
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