3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Одно из трех мест, куда вас приведет эта поездка — живописный и труднодоступный уголок релакса.
Вы увидите трио морей в бухте Балос, полежите на розовом песке пляжа Элафониси или поплаваете, любуясь пальмами Ваи.
Куда бы мы ни отправились, вы насладитесь панорамами и сделаете лучшие фото, а я наполню день рассказами о Крите.
Вы увидите трио морей в бухте Балос, полежите на розовом песке пляжа Элафониси или поплаваете, любуясь пальмами Ваи.
Куда бы мы ни отправились, вы насладитесь панорамами и сделаете лучшие фото, а я наполню день рассказами о Крите.
Описание экскурсии
Комфортная поездка и хроники острова
Мы отправимся к самым удалённым и красивейшим точкам Крита. По дороге вы будете любоваться пейзажами, а я — рассказывать об острове: о его истории, мифологии и географии, о культуре, традициях и современной жизни. Конечно, вас также ждут остановки в живописных местах для фотографий.
Места, где дальше только море!
Главная цель этого путешествия — понежиться на пляжах и искупаться в лазурном море. В зависимости от дня экскурсии, вы окажетесь в одном из трех уголков, каждый из которых очаровывает красотой и недосягаемостью:
- Бухта Балос — место слияния трех морей на северо-западе Крита с уютным пляжем, лагуной и необитаемым островом Грамвуса. Балос охраняется государством, ведь здесь можно увидеть до 17 оттенков морской глади!
- Элафониси — дивный пляж с «поцелуем» двух морей и розовым песком, куда вы попадете, проехав через захватывающее дух ущелье. Здесь же можно пообедать в колоритной таверне и заглянуть в необычные мастерские.
- Пляж Ваи — пальмовый рай Европы, к которому ведет живописнейший маршрут: оливковые рощи, древний монастырь, виды на бухты и рыбацкие деревушки.
Кому подойдет экскурсия
Семьям с детьми от 5 лет, дружеским компаниям, парам, искателям приключений и просто желающим полюбоваться красотой Крита.
Организационные детали
- На каждое направление необходим один день экскурсии. Напишите мне, чтобы уточнить возможное направление в желаемый вами день
- На экскурсии вас сопровождают водитель и гид. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне 2019 с кондиционированием воздуха. Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости
- Транспортные расходы и питьевая вода включены в стоимость экскурсии
- Дополнительные расходы: обед в таверне, билеты в исторические места и храмы, морской транспорт до Балоса
- Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, заряженный фотоаппарат со свободной памятью, купальные принадлежности, головной убор от солнца
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек за дополнительную плату по договорённости
- Я сама составляю маршруты прогулок по Криту и тщательно выбираю только самое интересное, исключительно те места, которые люблю сама
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Ираклионе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 1043 туристов
Меня зовут Аня и вот уже почти целое десятилетие я живу на сказочном острове Крит. Моя страсть — это в первую очередь неизведанные уголки, раскрывающие местный колорит. Со мной вас
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Очень рады, что угадали с выбором гида. Анна приятный в общении человек, ответственная, с грамотной речью. За время экскурсии мы узнали много интересных фактов, традиций, легенд о Крите, поданных легко
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Т
Из Москвы планировала экскурсию "Три пляжа и семь морей Крита", однако уже после внесения предоплаты выяснилось, что у Анны на этот день запланирована другая экскурсия. Анна предложила мне замену -"Все
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О
Поездка на Элафонисси прошла просто сказочно!!! Ездили двоем с подругой на комфортном семиместном минивене с гидом Анной! В полной мере насладились красивейшими волшебными видами Крита, а также интереснейшим рассказом про
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Это уже вторая экскурсия, которую проводила для нас Анна, и в этот раз мы остались очень довольны! Отлично отдохнули, основной целью был пляж Элафониси, но по пути мы заезжали в
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Р
Брали экскурсию на Элафониси. Остались в полном восторге. Замечательный гид Наташа, колоритный водитель, отличный транспорт - все было спланировано и организовано на должном уровне. Мы увидели не только туристический Крит, но совершенно неизвестную нам Грецию. Отдельное спасибо за посещение аутентичной таверни с традиционной критской кухней. Незабываемое путешествие.
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М
Очень хорошо провели день, внучкам 11 и 14 лет понравились оба пляжа и вся программа. Чудесным завершением был ужин в таверне, девочки испугались только огромных размеров порций. Спасибо Анне и её супругу за организацию, было ощущение поездки с хорошими знакомыми
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