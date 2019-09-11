3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Комфортная поездка и хроники острова
Небольшой дружной компанией мы отправимся к удаленным и красивейшим точкам Крита. По дороге вы будете любоваться пейзажами, а я — рассказывать об острове: о его истории, мифологии и географии, о культуре, традициях и современной жизни. Конечно, вас также ждут остановки в живописных местах для фотографий.
Места, где дальше только море!
Главная цель этого путешествия — понежиться на пляжах и искупаться в лазурном море. В зависимости от дня экскурсии, вы окажетесь в одном из трех уголков, каждый из которых очаровывает красотой и недосягаемостью:
Семьям с детьми от 5 лет, дружеским компаниям, парам, искателям приключений и просто желающим полюбоваться красотой Крита.