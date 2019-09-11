3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие в мини-группе навстречу райским уголкам острова

Anna
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Anna – ваш гид
Одно из трех мест, куда вас приведет эта поездка — живописный и труднодоступный уголок релакса.

Вы увидите трио морей в бухте Балос, полежите на розовом песке пляжа Элафониси или поплаваете, любуясь пальмами Ваи.

Куда бы мы ни отправились, вы насладитесь панорамами и сделаете лучшие фото, а я наполню день рассказами о Крите.
От 490 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автобусе
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Три пляжа и семь морей Крита
Три пляжа и семь морей Крита

Что вас ожидает

Комфортная поездка и хроники острова
Небольшой дружной компанией мы отправимся к удаленным и красивейшим точкам Крита. По дороге вы будете любоваться пейзажами, а я — рассказывать об острове: о его истории, мифологии и географии, о культуре, традициях и современной жизни. Конечно, вас также ждут остановки в живописных местах для фотографий.

Места, где дальше только море!
Главная цель этого путешествия — понежиться на пляжах и искупаться в лазурном море. В зависимости от дня экскурсии, вы окажетесь в одном из трех уголков, каждый из которых очаровывает красотой и недосягаемостью:

  • Бухта Балос — место слияния трех морей на северо-западе Крита с уютным пляжем, лагуной и необитаемым островом Грамвуса. Балос охраняется государством, ведь здесь можно увидеть до 17 оттенков морской глади!
  • Элафониси — дивный пляж с «поцелуем» двух морей и розовым песком, куда вы попадете, проехав через захватывающее дух ущелье. Здесь же можно пообедать в колоритной таверне и заглянуть в необычные мастерские.
  • Пляж Ваи — пальмовый рай Европы, к которому ведет живописнейший маршрут: оливковые рощи, древний монастырь, виды на бухты и рыбацкие деревушки.

Кому подойдет экскурсия

Семьям с детьми от 5 лет, дружеским компаниям, парам, искателям приключений и просто желающим полюбоваться красотой Крита.

Организационные детали

  • На каждое направление необходим один день экскурсии. Напишите мне, чтобы уточнить возможное направление в желаемый вами день.
  • На экскурсии вас сопровождают водитель и гид. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне 2019 года выпуска, с кондиционированием воздуха. Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости.
  • Транспортные расходы и питьевая вода в неограниченном количестве включены в стоимость.
  • Дополнительные расходы: обед в таверне — 10-20€ с человека; билет на кораблик на Балос — 19€ для взрослых (+ муниципальный сбор 1€), 9,5€ детям 5-12 лет, детям до 4 лет — бесплатно.
  • Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, заряженный фотоаппарат со свободной памятью, купальные принадлежности, головной убор от солнца.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек, а также на транспорте категории люкс (за дополнительную плату по договоренности).
  • Я сама составляю маршруты прогулок по Криту и тщательно выбираю только самое интересное, исключительно те места, которые люблю сама.
Три пляжа и семь морей Крита
Три пляжа и семь морей Крита
Три пляжа и семь морей Крита
Три пляжа и семь морей Крита
Три пляжа и семь морей Крита
Три пляжа и семь морей Крита
Три пляжа и семь морей Крита
Три пляжа и семь морей Крита
Три пляжа и семь морей Крита
Три пляжа и семь морей Крита
Три пляжа и семь морей Крита
Три пляжа и семь морей Крита
Три пляжа и семь морей Крита

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Меня зовут Аня и вот уже почти целое десятилетие я живу на сказочном острове Крит. Моя страсть — это в первую очередь неизведанные уголки, раскрывающие местный колорит. Со мной вас ждут экскурсии по горным деревням, виноградникам, оливковым рощам, безлюдным пляжам. Вы увидите ущелья, церквушки в скалах, водопады, традиционные мастерские и многое другое. Во время дружеских пешеходных прогулок я показываю Крит изнутри, даю попробовать на вкус, заглянуть в традиционный домик и побывать в роли его жителя! А семейные экскурсии полного дня мы проводим на комфортабельном автомобиле вместе с мужем: показываем его родные места и рассказываем о быте местных.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 сентября 2019
Это уже вторая экскурсия, которую проводила для нас Анна,
и в этот раз мы остались очень довольны! Отлично отдохнули, основной целью был пляж Элафониси, но по пути мы заезжали в несколько интересных мест, особенно запомнился магазин необычных изделий из дерева, необыкновенное место, из которого просто не хочется уходить и невозможно уйти хоть что-нибудь не купить на память, очень рекомендую. Даже места, которые Анна выбирает для обеда необычные и очень колоритные. Ещё раз СПАСИБО!
3 августа 2019
Из Москвы планировала экскурсию "Три пляжа и семь морей Крита", однако уже после внесения предоплаты выяснилось, что у Анны на этот день запланирована другая экскурсия. Анна предложила мне замену - "Все краски западного Крита". Я согласилась и совсем не пожалела об этом. Анна составила прекрасный маршрут, ее муж превосходно вел комфортабельный автомобиль. Удобное время начала экскурсии, успеваешь нормально позавтракать в отеле. Искать место встречи не надо. Машина подъезжает прямо к отелю, туда же доставляет и по окончании экскурсии. Время проходит очень приятно и душевно. Чем хороша индивидуальная экскурсия, можно корректировать маршрут. Так как я через день собиралась на экскурсию "Чарующий западный Крит", некоторые участки с нынешней повторялись. Анна внесла изменения, добавила новые места, что было очень любезно с ее стороны.
Крит, конечно, впечатляет! Неизгладимое впечатление произвели два ущелья - Черного дрозда и Хлопающих парусов. Головокружительная высота , причудливая форма скал и удивительная вьющаяся змейкой дорога. Какой приятный оказался обед возле водопадов и удивительно вкусная кристально чистая вода из святого источника! Мы посмотрели частное семейное предприятие по производству оливкового масла, побывали на южном побережье Крита, где лицезрели вдали самую южную оконечность Европы. Побывали в мужском монастыре, где соседствуют католические и православные элементы, имеется свой живой уголок, а кошки пьют из святого источника. И даже успели искупаться в море. Все отлично!
24 мая 2019
Поездка на Элафонисси прошла просто сказочно!!! Ездили двоем с подругой на комфортном семиместном минивене с гидом Анной! В полной мере насладились красивейшими волшебными видами Крита, а также интереснейшим рассказом про историю , быт , природу и многое другое! Очень содержательно и интересно! В поездке учтены все наши пожелания по осешению мест и интересующих покупок! Поздка довольно долгая, но учитывая незабываемые впечатления это того стоит! Огромное спасибо Анничке и ее супругу за прекрасную экскурсию и комфортную поездку! Будем с удовольствием заказывать еще!!!

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