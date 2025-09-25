3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Одно из трех мест, куда вас приведет эта поездка — живописный и труднодоступный уголок релакса. Вы увидите трио морей в бухте Балос, полежите на розовом песке пляжа Элафониси или поплаваете, любуясь пальмами Ваи. Куда бы мы ни отправились, вы насладитесь панорамами и сделаете лучшие фото, а я наполню день рассказами о Крите.

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Описание экскурсии

Комфортная поездка и хроники острова

Мы отправимся к самым удалённым и красивейшим точкам Крита. По дороге вы будете любоваться пейзажами, а я — рассказывать об острове: о его истории, мифологии и географии, о культуре, традициях и современной жизни. Конечно, вас также ждут остановки в живописных местах для фотографий.

Места, где дальше только море!

Главная цель этого путешествия — понежиться на пляжах и искупаться в лазурном море. В зависимости от дня экскурсии, вы окажетесь в одном из трех уголков, каждый из которых очаровывает красотой и недосягаемостью:

Бухта Балос — место слияния трех морей на северо-западе Крита с уютным пляжем, лагуной и необитаемым островом Грамвуса. Балос охраняется государством, ведь здесь можно увидеть до 17 оттенков морской глади!

— место слияния трех морей на северо-западе Крита с уютным пляжем, лагуной и необитаемым островом Грамвуса. Балос охраняется государством, ведь здесь можно увидеть до 17 оттенков морской глади! Элафониси — дивный пляж с «поцелуем» двух морей и розовым песком, куда вы попадете, проехав через захватывающее дух ущелье. Здесь же можно пообедать в колоритной таверне и заглянуть в необычные мастерские.

— дивный пляж с «поцелуем» двух морей и розовым песком, куда вы попадете, проехав через захватывающее дух ущелье. Здесь же можно пообедать в колоритной таверне и заглянуть в необычные мастерские. Пляж Ваи — пальмовый рай Европы, к которому ведет живописнейший маршрут: оливковые рощи, древний монастырь, виды на бухты и рыбацкие деревушки.

Кому подойдет экскурсия

Семьям с детьми от 5 лет, дружеским компаниям, парам, искателям приключений и просто желающим полюбоваться красотой Крита.

Организационные детали