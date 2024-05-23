Индивидуальные экскурсии в Ираклионе с личным гидом

Найдено 25 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Ираклионе на русском языке, цены от €175, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душа Крита
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Душа Крита
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи
Начало: По договорённости
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 365 за всё до 7 чел.
Все краски западного Крита
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Все краски западного Крита: от ущелий до пляжей Ираклиона
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей западного Крита, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 385 за всё до 7 чел.
Атмосферная прогулка по Ираклиону
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
17 отзывов
Атмосферная прогулка по Ираклиону: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ираклиона: от крепостей до аутентичных кафе. Насладитесь критскими деликатесами и узнайте о местных традициях
Начало: В вашем отеле по договоренности
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 329 за всё до 7 чел.
Встреча с настоящим Критом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Встреча с настоящим Критом: культура, вино, природа Ираклиона
Погрузитесь в уникальный мир критской культуры и природы: от винодельни до живописных озер и древних руин
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 375 за всё до 7 чел.
Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Эксклюзивная экскурсия: Кносский дворец и тайны лабиринта Минотавра
Погрузитесь в мир древних мифов и архитектурных чудес вместе с эксклюзивной экскурсией по Кносскому дворцу
Начало: У касс Кносского дворца
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 175 за всё до 5 чел.
Археологическое путешествие по острову Крит
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Великолепные виды и древние мифы Крита: Путешествие в прошлое
Откройте для себя мифы и легенды Крита, посетив Кносский дворец, Пещеру Зевса и монастырь Богородицы Кера. Погрузитесь в атмосферу древней Греции
Завтра в 08:30
14 июня в 08:30
180 за всё до 4 чел.
Сердце Крита и Кносский дворец
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Сердце Крита и Кносский дворец: экскурсия по Ираклиону
Посетите Кносский дворец и Ираклион на индивидуальной экскурсии. Узнайте о мифах, древней архитектуре и вкусах Крита
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 365 за всё до 7 чел.
Панорамы Крита
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Панорамы Крита: Экскурсия по восточному побережью и культурное наследие
Погрузитесь в красоту восточного Крита, открывая залив Мирабелло, остров Спиналонга и уникальные традиции оливкового масла
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 345 за всё до 7 чел.
Три пляжа и семь морей Крита
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Три пляжа и семь морей Крита
Путешествие по трем удивительным пляжам Крита: Балос, Элафониси и Ваи. Комфортная поездка, увлекательные рассказы и незабываемые виды ждут вас
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 490 за всё до 5 чел.
Идиллия деревенского Крита
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Идиллия деревенского Крита
Посетить горные деревушки, попробовать традиционную кухню и исследовать фантастическую пещеру
Начало: На ресепшн или паркинге вашего отеля
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 295 за всё до 8 чел.
Тайны Кносского дворца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Тайны Кносского дворца: путешествие в сердце древней истории Ираклиона
Загадки древнего мира ждут вас! Откройте тайны Кносского дворца, где история оживает среди древних руин
Начало: У Кносского дворца
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
195 за всё до 4 чел.
Православные святыни Крита
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Экскурсия по православным святыням Крита: путешествие души в Ираклионе
Познайте сакральное сердце Крита, посетив его величественные монастыри и храмы в компании опытного гида
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
340 за всё до 4 чел.
Крит для детей или сказка на острове
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
Крит для детей: сказка на острове Ираклион - путешествие в мир традиций
Приглашаем в увлекательное путешествие по Ираклиону, где вас ждут тайны критских пещер, вкусные блюда в тавернах и мастерство ремесленников
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 359 за всё до 7 чел.
Остров Крит - мозаика культур
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Остров Крит - мозаика культур: от монастыря Аркади до Ретимно
Погрузитесь в уникальную атмосферу Крита: от духовности монастыря Аркади до красоты Ретимно и ремесленного искусства Маргаритос
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300 за всё до 3 чел.
Покорить самую высокую вершину Крита - Тимиос Ставрос
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Покорить самую высокую вершину Крита - Тимиос Ставрос: Путешествие и виды
Восхитительная экскурсия на вершину Тимиос Ставрос ждет тех, кто жаждет незабываемых впечатлений и панорамных видов Крита
Начало: ресепшн вашего отеля
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
299270 за человека
Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Горное плато Нида в Ираклионе: следы Зевса и критская культура
Вас ждет уникальное путешествие на горное плато Нида, где вы познакомитесь с легендами, культурой и кухней Крита
Начало: У вашего отеля
10 июня в 11:00
12 июня в 08:00
от 299270 за всё до 8 чел.
Тур Православия. Восток
Индивидуальная
8 часов
Тур Православия Восток: духовное путешествие по святым местам Крита
Погрузитесь в атмосферу духовности и мира, посещая древние монастыри и храмы Крита в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 228 за всё до 3 чел.
Природа шепчет
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия Природа шепчет: озеро Курнас, водопады Аргируполи, пляж
Отдохните от городской суеты, насладитесь красотами Крита: озеро Курнас, водопады Аргируполи и белоснежный пляж ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 228 за всё до 3 чел.
Тур Православия. Запад
Индивидуальная
8 часов
Тур Православия Запад: уникальные святыни и монастыри Крита
Погрузитесь в мир духовности и красоты православных святынь Запада Крита. Уникальный день, полный открытий и вдохновения
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 228 за всё до 3 чел.
Бухта мечты
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия в Бухту Балос, Ираклион - приключение жизни
Приглашаем вас на экскурсию в Бухту Балос - жемчужину Крита, где природа поражает своей нетронутой красотой
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 300 за всё до 3 чел.
Экскурсия на юг Крита
Индивидуальная
9 часов
Живописное путешествие на юг Крита: от монастыря Превели до озера Курнас
Погрузитесь в красоту южного Крита: отражение гор в озере Курнас, прохлада водопадов Аргируполиса и дух истории в деревне Аргируполис
Начало: Удобное для туристов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
280 за всё до 3 чел.
Путешествие на яхте по Критскому морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
4 часа
Путешествие на яхте по Критскому морю: эксклюзивный отдых
Погрузитесь в атмосферу роскоши и приключений, выбрав путешествие на яхте по Критскому морю. Ваш персональный круиз ждет
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
1 000 за всё до 6 чел.
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Индивидуальная
10 часов
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Ждем вас на индивидуальной экскурсии по лучшим пляжам Крита! Побывайте на озере Курнас, пляже Элафониси с розовым песком и пляжах Фаласарны
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
280 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по топ-местам восточного Крита
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
Фотопрогулка по живописным местам восточного Крита
Погрузитесь в красоту восточного Крита: уникальные пейзажи, аутентичные деревни и профессиональные фото
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
430 за всё до 4 чел.
Тайны западного Крита: от загадочных пещер до венецианских улочек
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Западный Крит: от пещеры Мелидони до венецианских улочек Ретимно
Погрузитесь в удивительный мир западного Крита вместе с опытным гидом. Познакомьтесь с историей, культурой и природой острова
Начало: У ресепшна вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 380 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    23 мая 2024
    Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
    Елена потрясающий рассказчик, знающий гид, очень дружелюбна и приветлива. С удовольсвием обратимся еще раз.
  • В
    Вера
    22 мая 2024
    Тайны Кносского дворца
    Замечательная и очень познавательная экскурсия. Очень понравилось👍🏼
  • А
    Андрей
    25 апреля 2024
    Все краски западного Крита
    Экскурсия полностью повторила успех первой, которая прошла в понедельник. Все было спланировано и проведено на высшем уровне. Глубокая благодарность гиду и водителю.
  • А
    Андрей
    23 апреля 2024
    Душа Крита
    Очень хорошо спланированная и проведенная экскурсия, замечательные гид и водитель. День, который надолго оставит прекрасные воспоминания.
  • А
    Алексей
    5 апреля 2024
    Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
    Экскурсию по дворцу Кносса проводила для нас Светлана. Светлана - опытный гид, которая уже много лет живёт на Крите. Она
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    провела интереснейшую экскурсию по дворцу, рассказывая как о самом дворце, так и об истории и культуре Крита. Мы были с тремя детьми от 8 до 14 лет и Светлана смогла увлечь всю семью, отвечая на взрослые и детские вопросы понятным, увлекательным языком. Если на Крите у вас будет только одна экскурсия, то посетите дворец Кносса, не пожалеете! Отдельная благодарность Дарье из Трипстера за прекрасную организацию экскурсии.

    Экскурсию по дворцу Кносса проводила для нас Светлана. Светлана - опытный гид, которая уже много летЭкскурсию по дворцу Кносса проводила для нас Светлана. Светлана - опытный гид, которая уже много летЭкскурсию по дворцу Кносса проводила для нас Светлана. Светлана - опытный гид, которая уже много лет
  • П
    Полина
    28 февраля 2024
    Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
    Огромная благодарность Светлане за великолепную экскурсию! Мы с сыном были на экскурсии еще летом, но положительный отзыв, как всегда, некогда написать
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    😀 Интересная подача материала, очень эрудированный человек. Сын изучает в гимназии историю Древней Греции, и экскурсия Светланы для него была очень полезна. У Светланы составлен прекрасный маршрут по Кносскому дворцу, есть ответы на все наши вопросы. Очень рекомендую воспользоваться услугами Светланы, иначе просто будете смотреть на развалины крито-микенского периода)

    Огромная благодарность Светлане за великолепную экскурсию!Огромная благодарность Светлане за великолепную экскурсию!Огромная благодарность Светлане за великолепную экскурсию!Огромная благодарность Светлане за великолепную экскурсию!
  • Л
    Лена
    18 декабря 2023
    Тайны Кносского дворца
    Очень эрудированный и образованный гид
  • Л
    Лииаи
    4 ноября 2023
    Сердце Крита и Кносский дворец
    Огромное Спасибо за экскурсию с Еленией. Это было великолепно!
  • L
    Lev
    15 октября 2023
    Сердце Крита и Кносский дворец
    Очень интересно. Великолепный экскурсовод.
  • Ю
    Юлия
    29 августа 2023
    Душа Крита
    Замечательная прогулка с Анной! Я с мужем и детьми-подростками просто в восторге. Не хотелось, чтобы заканчивался день. После экскурсии мы
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    захотели вернуться на Крит следующим летом, так как поняли, что осталось много всего неохваченного. Обо всех этих местах рассказывает Анна, чувствуется, как она любит остров, и эта любовь к острову передается и путешественникам. Экскурсия очень грамотно построена, но, если вам не все интересно, Анна всегда готова поменять маршрут и показать что-то другое. Отдельно хотелось бы поблагодарить ее мужа, который мастерски провозит вас на машине по любым горным дорогам. Желаю, чтобы каждый оказавшийся на Крите, проделал бы этот маршрут с Анной и ее мужем. Еще раз благодарим за великолепный показ и рассказ о Крите.

Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Индивидуальные»

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  4. Встреча с настоящим Критом
  5. Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в июне 2024
Сейчас в Ираклионе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 175 до 1 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 178 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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