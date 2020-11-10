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Летим в Каламату

Как добраться до Каламаты на самолёте

В Каламате 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kalamata Airport» вам не избежать

Список аэропортов Каламаты

  1. Каламата KLX
    Kalamata Airport

Самые дешёвые билеты в Каламату из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
10.11.2020из 🇬🇷Салоников3 7341ч 10м
11.11.2020из 🇦🇹Вены4 66917ч 10м (⇵1)
31.10.2020из 🇨🇭Женевы7 5239ч 15м (⇵1)
16.10.2020из 🇬🇧Лондона7 75244ч 35м (⇵2)
11.11.2020из 🇳🇱Амстердама8 69018ч (⇵2)
21.10.2020из 🇬🇷Афин10 51833ч 30м (⇵2)
04.06.2021из 🇮🇹Милана11 08015ч 15м (⇵1)
01.07.2021из 🇷🇺Москвы14 24829ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Каламаты, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Салоники

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