Как добраться до Каламаты на самолёте
В Каламате 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kalamata Airport» вам не избежать
Список аэропортов Каламаты
- Каламата KLXKalamata Airport
Самые дешёвые билеты в Каламату из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.11.2020
|из 🇬🇷Салоников
|3 734
|1ч 10м
|11.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|4 669
|17ч 10м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇨🇭Женевы
|7 523
|9ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|7 752
|44ч 35м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|8 690
|18ч (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|10 518
|33ч 30м (⇵2)
|04.06.2021
|из 🇮🇹Милана
|11 080
|15ч 15м (⇵1)
|01.07.2021
|из 🇷🇺Москвы
|14 248
|29ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Каламаты
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Каламаты, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Салоники
- 12.11.202001.12.2020
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