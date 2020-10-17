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Летим в Пизу

Как добраться до Пизы на самолёте

В Пизе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Pisa International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Пизы

  1. Пиза PSA
    Pisa International Airport

Самые дешёвые билеты в Пизу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
17.10.2020из 🇮🇹Кальяри4541ч 5м
13.10.2020из 🇮🇹Милана99615ч 25м (⇵1)
16.10.2020из 🇮🇹Бари1 0651ч 20м
23.10.2020из 🇮🇹Палермо1 1931ч 25м
18.10.2020из 🇸🇪Гётеборга1 2152ч 35м
14.10.2020из 🇮🇹Бриндизи1 3621ч 25м
15.10.2020из 🇮🇹Катании1 4121ч 35м
11.11.2020из 🇧🇪Брюсселя1 5441ч 45м
16.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне1 54614ч 10м (⇵1)
17.10.2020из 🇲🇹Валлетты1 72621ч 25м (⇵1)
20.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа1 7666ч 15м (⇵1)
26.10.2020из 🇲🇦Марракеша1 87711ч 50м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇴Бухареста1 90815ч 25м (⇵2)
20.10.2020из 🇵🇱Варшавы1 97226ч 45м (⇵1)
20.10.2020из 🇵🇱Вроцлава1 99727ч 5м (⇵1)
28.10.2020из 🇬🇷Афин2 09432ч 5м (⇵2)
19.10.2020из 🇫🇷Парижа2 21039ч 15м (⇵2)
20.10.2020из 🇦🇱Тираны2 2751ч 50м
13.10.2020из 🇮🇹Венеции2 30926ч 15м (⇵1)
16.10.2020из 🇫🇷Ниццы2 36213ч 15м (⇵1)
15.10.2020из 🇬🇧Лондона2 4582ч 10м
17.10.2020из 🇮🇹Рима2 55729ч 45м (⇵2)
25.11.2020из 🇵🇹Лиссабона2 57529ч 45м (⇵2)
08.11.2020из 🇬🇧Бристоля2 59219ч 5м (⇵1)
20.10.2020из 🇪🇸Барселоны2 72523ч 30м (⇵2)
19.10.2020из 🇬🇷Ханьи2 80311ч 20м (⇵1)
20.10.2020из 🇪🇸Жироны3 08820ч 15м (⇵2)
20.10.2020из 🇱🇹Вильнюса3 18326ч 35м (⇵1)
15.11.2020из 🇱🇻Риги3 36217ч 40м (⇵1)
13.10.2020из 🇳🇱Амстердама3 47628ч 15м (⇵2)
15.10.2020из 🇮🇹Комизо3 63314ч (⇵2)
19.10.2020из 🇮🇹Трапани3 7531ч 30м
23.11.2020из 🇷🇺Москвы4 04210ч 35м (⇵1)
30.10.2020из 🇫🇷Бордо4 12934ч 20м (⇵2)
03.12.2020из 🇮🇹Ламеции-Терме4 17832ч 55м (⇵2)
07.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга4 20616ч 25м (⇵1)
20.10.2020из 🇵🇱Катовице4 26539ч (⇵2)
11.11.2020из 🇬🇧Манчестера4 67437ч 55м (⇵2)
23.10.2020из 🇲🇩Кишинёва4 72228ч (⇵2)
05.11.2020из 🇹🇷Стамбула5 11229ч 40м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Уфы5 95932ч 55м (⇵2)
27.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга6 07535ч 50м (⇵2)
19.10.2020из 🇧🇾Минска6 21543ч 10м (⇵2)
28.10.2020из 🇺🇦Львова6 26739ч 35м (⇵2)
09.11.2020из 🇩🇪Мюнхена6 81810ч 10м (⇵1)
13.10.2020из 🇮🇹Ольбии7 57231ч 30м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)7 63830ч 10м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону8 36353ч 35м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Казани10 05732ч (⇵2)
16.10.2020из 🇭🇷Загреба13 01339ч 20м (⇵2)
03.11.2020из 🇷🇺Омска13 27143ч 40м (⇵2)
11.01.2021из 🇰🇿Алматы18 74147ч (⇵2)
31.07.2021из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)23 97229ч 30м (⇵2)
15.10.2020из 🇦🇿Баку24 36637ч 50м (⇵2)
02.01.2021из 🇸🇳Дакара31 96914ч 40м (⇵1)
18.09.2021из 🇯🇵Токио51 81656ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пизы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Катания, Пальма-де-Мальйорка, Палермо, Ламеция-Терме и Тирана

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Пизы