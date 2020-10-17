Как добраться до Пизы на самолёте
В Пизе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Pisa International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Пизы
- Пиза PSAPisa International Airport
Самые дешёвые билеты в Пизу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|17.10.2020
|из 🇮🇹Кальяри
|454
|1ч 5м
|13.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|996
|15ч 25м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇮🇹Бари
|1 065
|1ч 20м
|23.10.2020
|из 🇮🇹Палермо
|1 193
|1ч 25м
|18.10.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|1 215
|2ч 35м
|14.10.2020
|из 🇮🇹Бриндизи
|1 362
|1ч 25м
|15.10.2020
|из 🇮🇹Катании
|1 412
|1ч 35м
|11.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|1 544
|1ч 45м
|16.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|1 546
|14ч 10м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|1 726
|21ч 25м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|1 766
|6ч 15м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇲🇦Марракеша
|1 877
|11ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|1 908
|15ч 25м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|1 972
|26ч 45м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|1 997
|27ч 5м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|2 094
|32ч 5м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|2 210
|39ч 15м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇦🇱Тираны
|2 275
|1ч 50м
|13.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|2 309
|26ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|2 362
|13ч 15м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|2 458
|2ч 10м
|17.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|2 557
|29ч 45м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|2 575
|29ч 45м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇬🇧Бристоля
|2 592
|19ч 5м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|2 725
|23ч 30м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇬🇷Ханьи
|2 803
|11ч 20м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇪🇸Жироны
|3 088
|20ч 15м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|3 183
|26ч 35м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇱🇻Риги
|3 362
|17ч 40м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|3 476
|28ч 15м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Комизо
|3 633
|14ч (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇮🇹Трапани
|3 753
|1ч 30м
|23.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|4 042
|10ч 35м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇫🇷Бордо
|4 129
|34ч 20м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇮🇹Ламеции-Терме
|4 178
|32ч 55м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|4 206
|16ч 25м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇵🇱Катовице
|4 265
|39ч (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|4 674
|37ч 55м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|4 722
|28ч (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|5 112
|29ч 40м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|5 959
|32ч 55м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|6 075
|35ч 50м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|6 215
|43ч 10м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|6 267
|39ч 35м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|6 818
|10ч 10м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇮🇹Ольбии
|7 572
|31ч 30м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|7 638
|30ч 10м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|8 363
|53ч 35м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|10 057
|32ч (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇭🇷Загреба
|13 013
|39ч 20м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|13 271
|43ч 40м (⇵2)
|11.01.2021
|из 🇰🇿Алматы
|18 741
|47ч (⇵2)
|31.07.2021
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|23 972
|29ч 30м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|24 366
|37ч 50м (⇵2)
|02.01.2021
|из 🇸🇳Дакара
|31 969
|14ч 40м (⇵1)
|18.09.2021
|из 🇯🇵Токио
|51 816
|56ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Пизы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пизы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Катания, Пальма-де-Мальйорка, Палермо, Ламеция-Терме и Тирана
- 13.11.202016.11.2020
- 13.11.202016.11.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону