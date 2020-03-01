Обзорные экскурсии на Корфу

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Все самые интересные места волшебного острова на насыщенной авто-пешеходной экскурсии

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Вы совершите путешествие по идиллическим деревням и важнейшим историческим достопримечательностям Корфу, искупаетесь в Ионическом море, покатаетесь на лодке по гротам Палеокастрицы и оцените мощь византийской крепости Ангелокастро.

А еще раскроете тайны стровитян и на один день почувствуете себя настоящими местными жителями!
300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Корфу изнутри
Корфу изнутри

Что вас ожидает

Все краски Корфу
Вы прокатитесь по самым аутентичным и живописным деревушкам Корфу, насладитесь невероятными видами со смотровой площадки монастыря Животворящий источник в Палеокастрице, поплаваете на лодке по гротам и услышите историю византийской крепости Ангелокастро, насчитывающей уже 1000 лет. От красоты увиденного у вас так захватит дух, что придется освежиться в изумрудной воде Ионического моря и запить впечатления вкусным местным вином!

Cекреты острова
Я расскажу историю Корфу от путешествия Одиссея до наших дней и поделюсь интересными фактами о том, как живут современные островитяне. Вы услышите о местных праздниках и фестивалях, греческом виноделии, гастрономических традициях и даже танцах. Заглянете в магазины, где никогда не бывали туристы, попробуете традиционные блюда в настоящей таверне и ощутите невероятное дружелюбие местных жителей.

Организационные детали

  • Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном кондиционированном автомобиле.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • В стоимость экскурсии не включены: билеты в крепость Ангелокастро — 2 евро с человека, детям бесплатно; катание на лодке — 10 евро с человека.
Корфу изнутри
Корфу изнутри
Корфу изнутри
Корфу изнутри
Корфу изнутри
Корфу изнутри
Корфу изнутри
Корфу изнутри
Корфу изнутри
Корфу изнутри
Корфу изнутри
Корфу изнутри
Корфу изнутри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Меня зовут Татьяна, я живу на Корфу уже 5 лет, говорю по-гречески и много общаюсь с местными жителями. На экскурсиях стремлюсь погрузить путешественников в атмосферу не туристического, а настоящего Корфу: прекрасного, вкусного и очень дружелюбного!
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Обзорные экскурсии на Корфу

Незабываемой красоты КорфуНезабываемой красоты КорфуНезабываемой красоты Корфу
300 за экскурсию
8 часов
39 отзывов
Фантастические виды острова и целый альбом фотографий в придачу
Уверен, как и другие, вы оказались на Корфу ради необыкновенной природы, античной и византийской истории, великолепных песчаных пляжей и отдыха в удовольствие. Так давайте запечатлим этот счастливый момент на фото! Я отвезу вас к самым восхитительным местам острова, которыми пестрят путеводители, и малоизведанным, нетуристическим уголкам, куда ступала нога не каждого жителя Корфу. Вы исследуете крепости, замки, горы, пляжи, живописные места, монастыри, храмы и красоты легендарной природы. После такого дня Корфу навсегда останется в Ваших сердцах!
Большое путешествие по КорфуБольшое путешествие по КорфуБольшое путешествие по Корфу
300 за экскурсию
6 часов
23 отзыва
Узнать остров от и до на автомобильной экскурсии
Добро пожаловать на остров, который часто называют жемчужиной Ионического моря. На экскурсии, вы поймёте, почему Корфу заслужил это звание — с двух смотровых площадок полюбуетесь его панорамами, заглянете в прекрасный дворец императрицы Сисси и в церковь Святого Спиридона в Керкире. Увидите необычный Мышиный остров и бухты курортной Палеокастрицы. А я обязательно расскажу вам об истории каждого уголка острова, его флоре, фауне, религии и образе жизни.
Магия легендарного КорфуМагия легендарного КорфуМагия легендарного Корфу
300 за экскурсию
9 часов
Узнать Корфу за один день и получить на память фотофильм о своем путешествии
Необыкновенная природа Корфу и его исторические памятники стоят того, чтобы остаться на фотографиях — после этой экскурсии вы получите не только яркие впечатления, но и фотофильм о вашем путешествии. Вы исследуете популярные и малоизвестные достопримечательности острова, побываете в крепостях и монастырях и услышите их истории, насладитесь видом со смотровых площадок и отдохнете на пляже.
Красочный КорфуКрасочный КорфуКрасочный Корфу
250 за экскурсию
6 часов
5 отзывов
Полюбоваться видами с лучших точек, «поохотиться» на самолеты и взглянуть на остров глазами местных
Вас ждет свидание с «леди Ионического моря» – так называют остров Керкира за красоту местной природы. Вы полюбуетесь голубизной волн и буйной зеленью, панорамой белоснежного монастыря и бухтой-сердцем. Оцените вкусы Корфу и увидите руины крепости над морем. А мои рассказы о жизни по-гречески дополнят этот насыщенный день.

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