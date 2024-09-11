Обзорные экскурсии на Корфу

Вы совершите путешествие по идиллическим деревням и важнейшим историческим достопримечательностям Корфу, искупаетесь в Ионическом море, покатаетесь на лодке по гротам Палеокастрицы и оцените мощь византийской крепости Ангелокастро. А еще раскроете тайны стровитян и на один день почувствуете себя настоящими местными жителями!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Все краски Корфу

Вы прокатитесь по самым аутентичным и живописным деревушкам Корфу, насладитесь невероятными видами со смотровой площадки монастыря Животворящий источник в Палеокастрице, поплаваете на лодке по гротам и услышите историю византийской крепости Ангелокастро, насчитывающей уже 1000 лет. От красоты увиденного у вас так захватит дух, что придется освежиться в изумрудной воде Ионического моря и запить впечатления вкусным местным вином!

Cекреты острова

Я расскажу историю Корфу от путешествия Одиссея до наших дней и поделюсь интересными фактами о том, как живут современные островитяне. Вы услышите о местных праздниках и фестивалях, греческом виноделии, гастрономических традициях и даже танцах. Заглянете в магазины, где никогда не бывали туристы, попробуете традиционные блюда в настоящей таверне и ощутите невероятное дружелюбие местных жителей.

Организационные детали