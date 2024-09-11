Обзорные экскурсии на Корфу

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Корфу изнутри

Все самые интересные места волшебного острова на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Вы совершите путешествие по идиллическим деревням и важнейшим историческим достопримечательностям Корфу, искупаетесь в Ионическом море, покатаетесь на лодке по гротам Палеокастрицы и оцените мощь византийской крепости Ангелокастро. А еще раскроете тайны стровитян и на один день почувствуете себя настоящими местными жителями!
4.7
3 отзыва
Корфу изнутри
Корфу изнутри
Корфу изнутри

Описание экскурсии

Все краски Корфу

Вы прокатитесь по самым аутентичным и живописным деревушкам Корфу, насладитесь невероятными видами со смотровой площадки монастыря Животворящий источник в Палеокастрице, поплаваете на лодке по гротам и услышите историю византийской крепости Ангелокастро, насчитывающей уже 1000 лет. От красоты увиденного у вас так захватит дух, что придется освежиться в изумрудной воде Ионического моря и запить впечатления вкусным местным вином!

Cекреты острова

Я расскажу историю Корфу от путешествия Одиссея до наших дней и поделюсь интересными фактами о том, как живут современные островитяне. Вы услышите о местных праздниках и фестивалях, греческом виноделии, гастрономических традициях и даже танцах. Заглянете в магазины, где никогда не бывали туристы, попробуете традиционные блюда в настоящей таверне и ощутите невероятное дружелюбие местных жителей.

Организационные детали

  • Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
  • Экскурсия проходит на кондиционированном автомобиле
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • В стоимость экскурсии не включены: билеты в крепость Ангелокастро — €15 с чел., детям бесплатно; катание на лодке — €20 с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Корфу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 60 туристов
Меня зовут Татьяна, я живу на Корфу уже много лет, говорю по-гречески и много общаюсь с местными жителями. На экскурсиях стремлюсь погрузить путешественников в атмосферу не туристического, а настоящего Корфу: прекрасного, вкусного и очень дружелюбного!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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С
Благодарим Мари за экскурсию на машине по Корфу! История и красоты Корфу, безусловно, нас очень впечатлили, хотя это не основное, что вы можете получить от этой экскурсии. А вот что
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вы не найдете, скорее всего, нигде еще - это Корфу взглядом ИЗНУТРИ! Если вы хотите узнать больше о том, как живут местные жители и даже пообщаться с ними, поужинать потрясающими блюдами греческой кухни в доброжелательной обстановке, то Вам точно к Мари! Однако же, если вы предпочитаете аккуратный и спокойный стиль вождения, то подумайте еще раз 😉

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К
Большое спасибо за экскурсию! Скорректировали маршрут, много увидели, очень довольны)
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А
Выбрал эту экскурсию потому, что на неё не было отзывов и хотелось поддержать организаторов. Результат: хорошая поездка, гид Марина знающая, доброжелательная, учла все наши пожелания, всю экскурсию провела на хорошем уровне. Единственный недостаток - хотелось бы, чтобы Татьяна, как организатор экскурсии предоставляли гиду более комфортную машину.
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