Посетить лучшие смотровые площадки острова, заглянуть в древний монастырь и узнать о местной жизни

Приглашаю в фантастически красивое путешествие по северо-западной части Корфу! Вы подниметесь на крепость Ангелокастро и «Трон Кайзера», побываете в колоритной таверне, осмотрите монастырь с чудотворной иконой и увидите остров с разных ракурсов.

А я раскрою, как он образовался, как строится здесь быт и почему греки так долго живут.
Корфу с высоты
Корфу с высоты
Корфу с высоты
Корфу с высоты
Корфу с высоты
Корфу с высоты
Корфу с высоты
Корфу с высоты
Корфу с высоты
Корфу с высоты
Корфу с высоты
Корфу с высоты
Корфу с высоты
Корфу с высоты
Корфу с высоты

Что вас ожидает

Захватывающие дух панорамы

Мы проедем по невероятно живописным местам. В программе экскурсии:

  • Крепость Ангелокастро — одна из самых высоких крепостей острова, откуда открывается потрясающий вид на окрестности. Я расскажу интересные факты из истории крепости и раскрою, почему ее называют «замок ангела».
  • Курорт Палеокастрица — живописнейшая часть Корфу. Вы полюбуетесь с высоты целым каскадом скалистых бухт с прозрачной бирюзовой водой и уютными пляжами. А я поделюсь легендами, связанными с этими местами.
  • Монастырь Пресвятой Богородицы «Живоносный источник» — построенный в 1225 году, он неоднократно разрушался и восстанавливался. Вы осмотрите его внутреннее убранство и оцените старинную чудотворную икону Девы Марии, в честь которой назван монастырь.
  • «Трон Кайзера» — смотровая площадка на вершине скалы. Вы насладитесь круговой панорамой острова: морями, изумрудными холмами, очаровательными городами и деревнями.
  • Традиционная таверна — вы попробуете блюда греческой кухни и, если пожелаете, узнаете несколько местных рецептов.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Ситроен С3 Пикассо
  • Еда и напитки в таверне оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Евгения
Евгения
Добро пожаловать на Корфу, дорогой путешественник! Меня зовут Евгения, живу здесь с 2004 года. Более 10 лет работаю в туризме, а недавно решила создать свою компанию. В арсенале нашей команды есть небольшой комфортабельный автомобиль ситроен с3 Пикассо, на котором в сопровождении профессионала вы отправитесь в путешествие. Главное на отдыхе — получить хорошие впечатления и положительные, радостные эмоции. Вот этим мы и занимаемся — заряжаем вас Радостью! Лицензия выдана министерством туризма Греции.
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