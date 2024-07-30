Приглашаю в фантастически красивое путешествие по северо-западной части Корфу! Вы подниметесь на крепость Ангелокастро и «Трон Кайзера», побываете в колоритной таверне, осмотрите монастырь с чудотворной иконой и увидите остров с разных ракурсов. А я раскрою, как он образовался, как строится здесь быт и почему греки так долго живут.
Описание экскурсии
Захватывающие дух панорамы
Мы проедем по невероятно живописным местам. В программе экскурсии:
- Крепость Ангелокастро — одна из самых высоких крепостей острова, откуда открывается потрясающий вид на окрестности. Я расскажу интересные факты из истории крепости и раскрою, почему ее называют «замок ангела».
- Курорт Палеокастрица — живописнейшая часть Корфу. Вы полюбуетесь с высоты целым каскадом скалистых бухт с прозрачной бирюзовой водой и уютными пляжами. А я поделюсь легендами, связанными с этими местами.
Мы совершим прогулку на моторной лодке по ее чудесным гротам. Сделаем остановку для купания на экологическом пляже «парадайс», удостоенном голубым флагом, куда можно добраться только по воде.
- «Трон Кайзера» — смотровая площадка на вершине скалы. Вы насладитесь круговой панорамой острова: морями, изумрудными холмами, очаровательными городами и деревнями.
- Традиционная таверна — вы попробуете блюда греческой кухни и, если пожелаете, узнаете несколько местных рецептов.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Peugeot 208 Like для 4 пассажиров
- За доплату экскурсию можно провести для группы до 6 человек на Peugeot Rifter — уточняйте в переписке детали
- Еда и напитки в таверне оплачиваются дополнительно
- В стоимость экскурсии не входит аренда моторной лодки. Оплачивается дополнительно — примерно стоимость 60-70 евро за час
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваша локация
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Корфу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 867 туристов
Добро пожаловать на Корфу, дорогой путешественник! Меня зовут Евгения, живу здесь с 2004 года. Более 10 лет работаю в туризме, а недавно решила создать свою компанию. В арсенале нашей команды
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Большое спасибо! Замечательная экскурсия. Много интересной информации, красивые виды. Гид Евгения очень доброжелательная, автомобиль очень комфортный. Морская прогулка просто прекрасна, ещё и с купанием в одной из красивейших лагун. Отдельная благодарность капитану. Советую морскую прогулку всем обязательно, море оставляет массу впечатлений. Природа острова красивейшая. Всё ооочень понравилось. 👍
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Добрый день.
Хочу поблагодарить прекрасного экскурсовода Евгению за замечательную, очень интересную экскурсию.
Великолепное знание всех мест по которым проезжали, речь, стилистика, ударения, всё прекрасно. Доброжелательное отношение, терпение и такт.
Хочу поблагодарить прекрасного экскурсовода Евгению за замечательную, очень интересную экскурсию.
Великолепное знание всех мест по которым проезжали, речь, стилистика, ударения, всё прекрасно. Доброжелательное отношение, терпение и такт.
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Т
Провели замечательный день в сопровождении гида Александра. Много увидели, узнали об истории острова. Мифы и реальность в рассказе Александра создали у нас впечатления о многосторонней и загадочной жизни острова. Мы очень благодарны Александру за приятное и познавательное путешествие по острову Корфу.
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О
Экскурсия на очень высоком уровне. Женя отличный экскурсовод и водитель. Всем рекомендую.
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B
Знающий, опытный гид Евгения.
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