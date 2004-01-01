Добро пожаловать на Корфу, дорогой путешественник! Меня зовут Евгения, живу здесь с 2004 года. Более 10 лет работаю в туризме, а недавно решила создать свою компанию. В арсенале нашей команды есть небольшой комфортабельный автомобиль ситроен с3 Пикассо, на котором в сопровождении профессионала вы отправитесь в путешествие. Главное на отдыхе — получить хорошие впечатления и положительные, радостные эмоции. Вот этим мы и занимаемся — заряжаем вас Радостью! Лицензия выдана министерством туризма Греции.