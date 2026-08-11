В путешествии мы увидим императорский дворец, посетим мужской монастрь и узнаем как связан был с этими местами Ф. Ушаков, искупаемся в лазурных водах в бухте Одиссея и насладимся очарованием провинции в горных деревушках. Я расскажу истории здешних мест, которые местные жители передают из поколения в поколения.
Описание экскурсии
Что вас ждет «Ионическая жемчужина» Экскурсию начнем с посещения «ионической жемчужины» — дворца Австро-Венгерской императрици Сиси. Дворец находится на южной части острова в небольшой деревушке Гастури неподалёку от кипарисовой рощи. Территория дворца вместе с террасами ботанического сада занимает 50 тыс. м². Из панорамных окон видны старый город Корфу и город Саранда. Дворец был построен всего за 2 года, над интерьерами работали итальянские архитекторы. Вы услышите необычную историю создания дворца и рассказы местных жителей о бурной, но одинокой жизни Сиси. Монастырь Богородицы Палиокастритисы После знакомства с этим уникальным местом мы отправимся в район Палиокастрицы. По дороге я расскажу о местных традициях и ознакомлю с уникальным керкирейским архитектурным стилем острова. Мы посетим мужской монастырь Богородицы Палиокастритисы и Животворного источника. Монастырь, основанный в XV в., располагается на высоте 160 м. С территории монастыря перед вами откроются красивые виды на бухты уже адриатического побережья. Здесь вы узнаете истории о связи Фёдора Ушакова — российского флотоводца, с монастырём, при входе увидите уникальный канонир — памятный подарок с судна адмирала. Территория монастыря славится самыми красивыми ландшафтами на острове. Бухта Одиссея После экскурсии в монастыре мы спустимся в мифологическую бухту Одиссея с нефритовым оттенком вод Адриатического побережья. При желании мы сможем искупаться в бухте, где произошла первая встреча Одиссея и царицы Навсики в рассказах Гомера. Живописные панорамы и дегустация деревенских продуктов Далее мы отправимся к самым живописным панорамным местам, поднимемся на высоту 650 м. над уровнем моря, проедем через горные деревушки Белла Виста, Лаконес, Макрадес. На протяжении пути мы будем останавливаться на балконах панорамных мест и, при желании, дегустировать местные традиционные деревенские продукты. Важно знать В путешествии пригодится удобная одежда и обувь по погоде. В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида, • комфортный транспорт. Туристы оплачивают самостоятельно:
обед (по желанию), • входные билеты в музей (Дворец Сиси).
По договорёности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Австро-Венгерской императрицы Сиси
- Монастырь Богородицы Палиокастритисы
- Бухта Одиссея
- Горные деревушки Белла Виста, Лаконес, Макрадес
Что включено
- Услуги гида,
- Комфортный транспорт.
Что не входит в цену
- Обед (по желанию),
- Входные билеты в музей (Дворец Сиси).
Место начала и завершения?
Ваш отель или порт
Когда и сколько длится?
Когда: По договорёности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 174 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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