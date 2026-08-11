Что вас ждет «Ионическая жемчужина» Экскурсию начнем с посещения «ионической жемчужины» — дворца Австро-Венгерской императрици Сиси. Дворец находится на южной части острова в небольшой деревушке Гастури неподалёку от кипарисовой рощи. Территория дворца вместе с террасами ботанического сада занимает 50 тыс. м². Из панорамных окон видны старый город Корфу и город Саранда. Дворец был построен всего за 2 года, над интерьерами работали итальянские архитекторы. Вы услышите необычную историю создания дворца и рассказы местных жителей о бурной, но одинокой жизни Сиси. Монастырь Богородицы Палиокастритисы После знакомства с этим уникальным местом мы отправимся в район Палиокастрицы. По дороге я расскажу о местных традициях и ознакомлю с уникальным керкирейским архитектурным стилем острова. Мы посетим мужской монастырь Богородицы Палиокастритисы и Животворного источника. Монастырь, основанный в XV в., располагается на высоте 160 м. С территории монастыря перед вами откроются красивые виды на бухты уже адриатического побережья. Здесь вы узнаете истории о связи Фёдора Ушакова — российского флотоводца, с монастырём, при входе увидите уникальный канонир — памятный подарок с судна адмирала. Территория монастыря славится самыми красивыми ландшафтами на острове. Бухта Одиссея После экскурсии в монастыре мы спустимся в мифологическую бухту Одиссея с нефритовым оттенком вод Адриатического побережья. При желании мы сможем искупаться в бухте, где произошла первая встреча Одиссея и царицы Навсики в рассказах Гомера. Живописные панорамы и дегустация деревенских продуктов Далее мы отправимся к самым живописным панорамным местам, поднимемся на высоту 650 м. над уровнем моря, проедем через горные деревушки Белла Виста, Лаконес, Макрадес. На протяжении пути мы будем останавливаться на балконах панорамных мест и, при желании, дегустировать местные традиционные деревенские продукты. Важно знать В путешествии пригодится удобная одежда и обувь по погоде. В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида, • комфортный транспорт. Туристы оплачивают самостоятельно:

обед (по желанию), • входные билеты в музей (Дворец Сиси).