Обзорная экскурсия по острову Корфу

В путешествии мы увидим императорский дворец, посетим мужской монастрь и узнаем как связан был с...

В путешествии мы увидим императорский дворец, посетим мужской монастрь и узнаем как связан был с этими местами Ф.

Ушаков, искупаемся в лазурных водах в бухте Одиссея и насладимся очарованием провинции в горных деревушках.

Я расскажу истории здешних мест, которые местные жители передают из поколения в поколения.
Обзорная экскурсия по острову Корфу
Обзорная экскурсия по острову Корфу
Обзорная экскурсия по острову Корфу
Обзорная экскурсия по острову Корфу
Обзорная экскурсия по острову Корфу

Что вы увидите 🤩

  • дворец Австро-Венгерской императрицы Сиси
  • монастырь Богородицы Палиокастритисы
  • бухта Одиссея
  • горные деревушки Белла Виста, Лаконес, Макрадес.
Что вас ждет
«Ионическая жемчужина»
Экскурсию начнем с посещения «ионической жемчужины» — дворца Австро-Венгерской императрици Сиси.
Дворец находится на южной части острова в небольшой деревушке Гастури неподалёку от кипарисовой рощи. Территория дворца вместе с террасами ботанического сада занимает 50 тыс. м². Из панорамных окон видны старый город Корфу и город Саранда.
Дворец был построен всего за 2 года, над интерьерами работали итальянские архитекторы. Вы услышите необычную историю создания дворца и рассказы местных жителей о бурной, но одинокой жизни Сиси.
Монастырь Богородицы Палиокастритисы
После знакомства с этим уникальным местом мыотправимся в район Палиокастрицы. По дороге я расскажу о местных традициях и познакомлю с уникальным керкирейским архитектурным стилем острова.
Мы посетим мужской монастырь Богородицы Палиокастритисы и Животворного источника. Монастырь, основанный в XV в., располагается на высоте 160 м.
Здесь вы узнаете истории о связе Фёдора Ушакова — русского флотоводца, с монастырём, при входе увидите уникальный канонир — памятный подарок с судна адмирала. Территория монастыря славится самыми красивыми ландшафтами на острове.
Бухта Одиссея
После экскурсии в монастыре мы спустимся в мифологическую бухту Одиссея с нефритовым оттенком вод Адриатического побережья. При желании мы сможем искупаться в бухте, где произошла первая встреча Одиссея и царицы Навсики в рассказах Гомера.
Живописные панорамы и дегустация деревенских продуктов
Далее мы отправимся к самым живописным панорамным местам, поднимемся на высоту 650 м. над уровнем моря, проедем через горные деревушки Белла Виста, Лаконес, Макрадес. На протяжении пути мы будем останавливаться на балконах панорамных мест и, при желании, дегустировать местные традиционные деревенские продукты.
Важно знать
В путешествии пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • комфортный транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обед (по желанию),
  • входные билеты в музей (Дворец Сиси).

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Экскурсия по Корфу индивидуальная
€380

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • комфортный транспорт.
Что не входит
  • обед (по желанию)
  • входные билеты в музей (Дворец Сиси).
Место начала и завершения
Ваш отель или порт
Когда и сколько длится?
Когда: По договорёности
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По договорёности

ГЕОРГИЙ
ГЕОРГИЙ
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