Moris M. проводит ещё 3 экскурсии

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Бухта мечты

Moris M.
Moris M. – Гид из Крита
Приглашаю вас в путешествие в самое красивое 🤩 место на острове 🏝️ Крит — бухту Балос.

Здесь никто не живет, а добраться до бухты достаточно сложно.

По этой причине здесь сохранилась удивительная природа, которая поражает своей красотой.
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Бухта мечты
Бухта мечты
Бухта Балос — красивейшее место на Крите. И вместе с тем очень опасное для самостоятельного посещения. Для тех, кто не хочет рисковать, можно доверить путешествие на Балос профессионалу. Вместе преодолеем дорогу на Балос. Желающие смогут прокатиться на осликах. Окунемся в лазурную водицу одного из лучших пляжей мира. МИРА, Карл! Белый песочек и все оттенки моря 🌊 не оставляют никого равнодушным.
Так же в этот маршрут сможем включить посещение Ботанического сада Крита и выпить 🍹 чашечку греческого кофе на закате в венецианской Ханье.
Что входит
  • Гид на автомобиле (он же водитель)
  • экскурсия на 6-8 часов
Что не входит
  • Обед
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Бухта мечты
Бухта мечты
Бухта мечты
Бухта мечты

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Moris M.
Moris M.
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