Moris M. проводит ещё 3 экскурсии

Бухта Балос — красивейшее место на Крите. И вместе с тем очень опасное для самостоятельного посещения. Для тех, кто не хочет рисковать, можно доверить путешествие на Балос профессионалу. Вместе преодолеем дорогу на Балос. Желающие смогут прокатиться на осликах. Окунемся в лазурную водицу одного из лучших пляжей мира. МИРА, Карл! Белый песочек и все оттенки моря 🌊 не оставляют никого равнодушным.

Так же в этот маршрут сможем включить посещение Ботанического сада Крита и выпить 🍹 чашечку греческого кофе на закате в венецианской Ханье.