  1. Греция
  2. Экскурсии

Прогулка на яхте из района Ираклион

Ираклион. ру
Ираклион. ру – Гид из Крита
Наша яхта 🛥️ отвезет вас на остров 🏝️ Зевса.

Во время четырёхчасового плавания по Средиземному морю вы займетесь подводным плаванием, порыбачите и даже попробуете управлять судном под контролем капитана.

Экскурсия ⛳ предусматривает легкое угощение.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €79 за человека

    Заказать экскурсию
Прогулка на яхте из района Ираклион
Прогулка на яхте из района Ираклион

Что вы увидите

  • Остров Зевса
  • Критское море
Белая парусная яхта 🛥️, бесшумно рассекающая лазурные водные просторы. Вы загораете в открытом море 🌊, подставляя лицо морскому ветру. За штурвалом — опытный шкипер. Впереди — несколько часов под парусами, остров 🏝️ Зевса, обед и купание в тихих бухтах.
Это путешествие на парусной яхте на полдня в составе небольшой группы (до 8-ми человек). Утром вас заберёт трансфер из отеля и привезет к яхте в морской порт Ираклиона. Выход в море проводит опытный греческий капитан — сертифицированный инструктор и преподаватель в морской школе Крита. Яхта возьмёт курс с Крита на остров Зевса, и суммарно вы проведете около четырёх часов в море и бухтах около этого острова.
Если вы пожелаете, то капитан позволит вам встать за штурвал и немного расскажет об управлении яхтой. Во время прогулки вы сможете немного порыбачить, понырять с маской и ластами. Кроме того, во время путешествия вас будет ждать обед или ужин — на яхте есть всё необходимое!

Программа утренней экскурсии:

    8:00 - 9:00Выезд из отеля
    9:00 - 9:30Подьём на борт яхты, отплытие к острову Зевса
    10:30Прибытие на остров Зевса
    10:30 - 12:30Купание в море и обед
    14:00Возвращение в порт Ираклиона
    14:30 - 15:30Возвращение в отели

    Программа вечерней экскурсии:

      14:00 - 15:00Выезд из отеля
      15:00 - 15:30Подьём на борт яхты, отплытие к острову Зевса
      16:30Прибытие на остров Зевса
      16:30 - 18:30Купание в море и ужин
      19:30Возвращение в порт Ираклиона
      20:00 - 20:30Возвращение в отели
      Длительность
      До 40 минутОт отелей до порта Ираклиона
      Около часаНа яхте до острова Зевса
      2 часаКупание в море, обед или ужин
      Около часаНа яхте до острова Крит
      До 40 минутОт порта Ираклиона до отелей
      Дети до 4х лет к прогулке 👣 на яхте не допускаются.
      Что входит
      • Аренда яхты
      • Услуги капитана (наши капитаны говорят по-английски)
      • Снаряжение для плавания
      • Снасти для рыбалки
      • Обед или ужин
      • Питьевая вода
      • Трансфер из районов Картерос и Аммудара
      Что не входит
      • Трансфер до порта Ираклиона и обратно – 10 евро с человека для районов Аниссарас, Аналипси, Гувес, Гурнес, Картерос, Коккини Хани, Сталида и Херсониссос.
      • Трансфер из районов Агии Пелагии, Мальи и Сисси и обратно — 15 евро за человека.
      Начало и место завершения
      🚩 ваш отель
      Прогулка на яхте из района Ираклион
      Прогулка на яхте из района Ираклион
      Прогулка на яхте из района Ираклион
      Прогулка на яхте из района Ираклион

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Ираклион. ру
      Ираклион. ру
      Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
      Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

      Ираклион. ру проводит ещё 6 экскурсий

      Однодневный круиз на остров Санторини (из Ираклиона и Лассити)
      159
      16 часов
      Однодневный круиз на остров Санторини (из Ираклиона и Лассити)
      3 отзыва
      Остров Хриси (из Ираклиона и Лассити)
      27
      10 часов
      Остров Хриси (из Ираклиона и Лассити)
      2 отзыва
      Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса (из Ретимно)
      42
      10 часов
      Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса (из Ретимно)
      2 отзыва
      Поездка в Самарийское ущелье (из Ханья и Ретимно)
      33.5
      16 часов
      Поездка в Самарийское ущелье (из Ханья и Ретимно)
      2 отзыва
      Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион (из Ираклиона и Лассити)
      29.5
      6 часов
      Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион (из Ираклиона и Лассити)
      1 отзыв
      Круиз на остров Санторини (1 день) из Ретимно и Ханья
      179
      16 часов
      Круиз на остров Санторини (1 день) из Ретимно и Ханья
      1 отзыв

      Еще несколько необычных экскурсий в Крите

      Прогулка по городу-мечте Ханье
      106
      3 часа
      Прогулка по городу-мечте Ханье
      25 отзывов
      Знакомство с историей и архитектурой одного из красивейших городов Крита на пешеходной экскурсии
      Все краски западного Крита
      От 365
      8 часов
      Все краски западного Крита
      18 отзывов
      Природные богатства острова, церквушки в скалах, таверны, вино и душевные разговоры
      История Ретимно — в «Великолепном веке»
      106
      3 часа
      История Ретимно — в «Великолепном веке»
      16 отзывов
      Узнать, как жил венецианский город в эпоху правления османов и в чём правдив турецкий сериал
      Встреча с настоящим Критом
      От 375
      8 часов
      Встреча с настоящим Критом
      16 отзывов
      Винно-гастрономическая поездка по самобытным и атмосферным уголкам острова
      Археологическое путешествие по острову Крит
      375
      8 часов
      Археологическое путешествие по острову Крит
      13 отзывов
      Исследовать мифы и легенды Минойского дворца, Пещеры Зевса и монастыря Богородицы Кера
      Душа Крита
      От 365
      8 часов
      Душа Крита
      11 отзывов
      Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи