Белая парусная яхта 🛥️, бесшумно рассекающая лазурные водные просторы. Вы загораете в открытом море 🌊, подставляя лицо морскому ветру. За штурвалом — опытный шкипер. Впереди — несколько часов под парусами, остров 🏝️ Зевса, обед и купание в тихих бухтах.

Это путешествие на парусной яхте на полдня в составе небольшой группы (до 8-ми человек). Утром вас заберёт трансфер из отеля и привезет к яхте в морской порт Ираклиона. Выход в море проводит опытный греческий капитан — сертифицированный инструктор и преподаватель в морской школе Крита. Яхта возьмёт курс с Крита на остров Зевса, и суммарно вы проведете около четырёх часов в море и бухтах около этого острова.

Если вы пожелаете, то капитан позволит вам встать за штурвал и немного расскажет об управлении яхтой. Во время прогулки вы сможете немного порыбачить, понырять с маской и ластами. Кроме того, во время путешествия вас будет ждать обед или ужин — на яхте есть всё необходимое!

Программа утренней экскурсии:

8:00 - 9:00Выезд из отеля

9:00 - 9:30Подьём на борт яхты, отплытие к острову Зевса

10:30Прибытие на остров Зевса

10:30 - 12:30Купание в море и обед

14:00Возвращение в порт Ираклиона

14:30 - 15:30Возвращение в отели

Программа вечерней экскурсии:

14:00 - 15:00Выезд из отеля

15:00 - 15:30Подьём на борт яхты, отплытие к острову Зевса

16:30Прибытие на остров Зевса

16:30 - 18:30Купание в море и ужин

19:30Возвращение в порт Ираклиона

20:00 - 20:30Возвращение в отели

Длительность

До 40 минутОт отелей до порта Ираклиона

Около часаНа яхте до острова Зевса

2 часаКупание в море, обед или ужин

Около часаНа яхте до острова Крит

До 40 минутОт порта Ираклиона до отелей

Дети до 4х лет к прогулке 👣 на яхте не допускаются.