  1. Греция
  2. Экскурсии

Джип-сафари из района Ираклион

Ираклион. ру
Ираклион. ру – Гид из Крита
Вы отправитесь в путешествие через сердце ласситийских гор ⛰️ к южным берегам острова — в качестве пассажира или водителя.

Вас ждёт дикая природа, бесконечные плато, горы и леса, маленькие деревушки, огромные виноградники и оливковые рощи.

На внедорожнике мы пересечём весь Крит с севера на юг, поднимемся на почти километровую высоту, а затем спустимся к Ливийскому морю.

Кстати, в пути будет и вкусный обед — барбекю на углях!
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €62.5 за человека

    Заказать экскурсию
Джип-сафари из района Ираклион
Джип-сафари из района Ираклион

Что вы увидите

  • Деревня Кастамоница
  • Побережье Ливийского моря
  • Деревня Ини
Хотите отправиться на внедорожниках на южное побережье острова Крит? Пассажиром или водителем? Устроим отличное приключение — джип-сафари на Крите и путешествие через сердце ласситийских гор ⛰️ к южным берегам острова. В пути вас ждут плато, горы и леса, традиционные деревушки, виноградники и оливковые рощи. Вы пересечёте весь Крит с севера на юг, поднимитесь на высоту почти 1000 метров, а затем спуститесь к Ливийскому морю. Кстати, в пути вас ждёт вкусный обед — барбекю на углях!
Первая часть путешествия лежит среди зеленых оливковых рощ. Вы будете взбираться всё выше и выше по грунтовым дорогам через горные деревушки к крутым склонам ласситийских гор. Первая остановка запланирована в традиционной критской деревне Кастамоница. Это настоящее сокровище для любителей нетуристических мест и неизведанных троп. В этих местах есть и руины римских мостов, и древнегреческих построек, и… уютные кофейни на тенистой центральной площади деревни. Время на традиционный кофе — и отправляемся дальше!
Около полудня начинается путь на юг, и ландшафт меняется прямо на глазах: суровые сухие скалистые склоны сменят зелёные заросли, а вдалеке покажется Ливийское море 🌊, которое уже совсем скоро порадует вас глубокой синевой чистейших вод и возможностью искупаться. После купания, обеда и отдыха группа отправляется в обратный путь. Нас ждёт очередная смена окружающего пейзажа, а заключительной остановкой будет деревушка Ини со старой церковью и животворящим источником.
С нами можно отправиться на джип-сафари из района Ираклиона, а весь маршрут составит около 150 километров и почти полностью займёт световой день.
Для детей до 4-х лет экскурсия ⛳ бесплатно, но брать с собой маленьких детей не рекомендуем.
Что входит
  • Трансфер на автобусе из отеля до места сбора группы и обратно
  • Участие в поездке в качестве пассажира или водителя
  • Внедорожник с открытым верхом, бензин на весь маршрут
  • Обед с барбекю на углях
  • Сопровождение русскоязычного и/или англоязычного гида
Что не входит
  • Кофе и перекусы в тавернах и кофейнях — от 3 евро
  • Видео о поездке — 10 евро
  • Из района Агия Пелагия подвоз на экскурсию осуществляется на такси за дополнительную стоимость
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Джип-сафари из района Ираклион
Джип-сафари из района Ираклион
Джип-сафари из района Ираклион
Джип-сафари из района Ираклион

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ираклион. ру
Ираклион. ру
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Ираклион. ру проводит ещё 6 экскурсий

Однодневный круиз на остров Санторини (из Ираклиона и Лассити)
159
16 часов
Однодневный круиз на остров Санторини (из Ираклиона и Лассити)
3 отзыва
Остров Хриси (из Ираклиона и Лассити)
27
10 часов
Остров Хриси (из Ираклиона и Лассити)
2 отзыва
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса (из Ретимно)
42
10 часов
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса (из Ретимно)
2 отзыва
Поездка в Самарийское ущелье (из Ханья и Ретимно)
33.5
16 часов
Поездка в Самарийское ущелье (из Ханья и Ретимно)
2 отзыва
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион (из Ираклиона и Лассити)
29.5
6 часов
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион (из Ираклиона и Лассити)
1 отзыв
Круиз на остров Санторини (1 день) из Ретимно и Ханья
179
16 часов
Круиз на остров Санторини (1 день) из Ретимно и Ханья
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Крите

Прогулка по городу-мечте Ханье
106
3 часа
Прогулка по городу-мечте Ханье
25 отзывов
Знакомство с историей и архитектурой одного из красивейших городов Крита на пешеходной экскурсии
Все краски западного Крита
От 365
8 часов
Все краски западного Крита
18 отзывов
Природные богатства острова, церквушки в скалах, таверны, вино и душевные разговоры
История Ретимно — в «Великолепном веке»
106
3 часа
История Ретимно — в «Великолепном веке»
16 отзывов
Узнать, как жил венецианский город в эпоху правления османов и в чём правдив турецкий сериал
Встреча с настоящим Критом
От 375
8 часов
Встреча с настоящим Критом
16 отзывов
Винно-гастрономическая поездка по самобытным и атмосферным уголкам острова
Археологическое путешествие по острову Крит
375
8 часов
Археологическое путешествие по острову Крит
13 отзывов
Исследовать мифы и легенды Минойского дворца, Пещеры Зевса и монастыря Богородицы Кера
Душа Крита
От 365
8 часов
Душа Крита
11 отзывов
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи