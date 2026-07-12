Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше уменьшить пути вас ждут плато, горы и леса, традиционные деревушки, виноградники и оливковые рощи.



Вы пересечёте весь Крит с севера на юг, поднимитесь на высоту почти 1000 метров, а затем спуститесь к Ливийскому морю. Кстати, в пути вас ждёт вкусный обед — барбекю на углях! Хотите отправиться на внедорожниках на южное побережье острова Крит? Пассажиром или водителем? Устроим отличное приключение — джип-сафари на Крите и путешествие через сердце ласситийских гор к южным берегам острова. В 5 1 отзыв

Ираклион. ру Ваш гид на Крите Задать вопрос Групповая экскурсия €72 за человека 5 1 отзыв 🇬🇧 🇩🇪 10 часов 1-10 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Хотите отправиться на внедорожниках на южное побережье острова Крит? Пассажиром или водителем? Устроим отличное приключение — джип-сафари на Крите и путешествие через сердце ласситийских гор к южным берегам острова. В пути вас ждут плато, горы и леса, традиционные деревушки, виноградники и оливковые рощи. Вы пересечёте весь Крит с севера на юг, поднимитесь на высоту почти 1000 метров, а затем спуститесь к Ливийскому морю. Кстати, в пути вас ждёт вкусный обед — барбекю на углях! Первая часть путешествия лежит среди зеленых оливковых рощ. Вы будете взбираться всё выше и выше по грунтовым дорогам через горные деревушки к крутым склонам ласситийских гор. Первая остановка запланирована в традиционной критской деревне Кастамоница. Это настоящее сокровище для любителей нетуристических мест и неизведанных троп. В этих местах есть и руины римских мостов, и древнегреческих построек, и… уютные кофейни на тенистой центральной площади деревни. Время на традиционный кофе — и отправляемся дальше! Около полудня начинается путь на юг, и ландшафт меняется прямо на глазах: суровые сухие скалистые склоны сменят зелёные заросли, а вдалеке покажется Ливийское море, которое уже совсем скоро порадует вас глубокой синевой чистейших вод и возможностью искупаться. После купания, обеда и отдыха группа отправляется в обратный путь. Нас ждёт очередная смена окружающего пейзажа, а заключительной остановкой будет деревушка Ини со старой церковью и животворящим источником. С нами можно отправиться на джип-сафари из района Ираклиона, а весь маршрут составит около 150 километров и почти полностью займёт световой день. Внимание! Экскурсия проводится для следующих курортов: Амудара, Аналипси, Аниссарас, Гувес, Гурнес, Ираклион (город), Картерос, Коккини Хани, Малия, Сисси, Сталида и Херсониссос. Если вы старше 21 года, стаж вождения составляет более 1 года, а с собой есть водительское удостоверение, то вы сможете переквалифицироваться из пассажиров в водители одного из внедорожников.

четверг (время выезда зависит от расположения отеля) Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Деревня Кастамоница

Побережье Ливийского моря

Деревня Ини Что включено Трансфер на автобусе из отеля до места сбора группы и обратно

Участие в поездке в качестве пассажира или водителя

Сафари джипы с открытым верхом, бензин на весь маршрут

Обед с барбекю на углях

Сопровождение англоязычного гида. Что не входит в цену Кофе и перекусы в тавернах и кофейнях - от 3 евро

Видео о поездке - 10 евро. Где начинаем и завершаем? Начало: От отеля или ближайшей точки сбора Завершение: У отеля или ближайшей точки сбора Когда и сколько длится? Когда: четверг (время выезда зависит от расположения отеля) Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.