Хотите отправиться на внедорожниках на южное побережье острова Крит? Пассажиром или водителем? Устроим отличное приключение — джип-сафари на Крите и путешествие через сердце ласситийских гор ⛰️ к южным берегам острова. В пути вас ждут плато, горы и леса, традиционные деревушки, виноградники и оливковые рощи. Вы пересечёте весь Крит с севера на юг, поднимитесь на высоту почти 1000 метров, а затем спуститесь к Ливийскому морю. Кстати, в пути вас ждёт вкусный обед — барбекю на углях!

Первая часть путешествия лежит среди зеленых оливковых рощ. Вы будете взбираться всё выше и выше по грунтовым дорогам через горные деревушки к крутым склонам ласситийских гор. Первая остановка запланирована в традиционной критской деревне Кастамоница. Это настоящее сокровище для любителей нетуристических мест и неизведанных троп. В этих местах есть и руины римских мостов, и древнегреческих построек, и… уютные кофейни на тенистой центральной площади деревни. Время на традиционный кофе — и отправляемся дальше!

Около полудня начинается путь на юг, и ландшафт меняется прямо на глазах: суровые сухие скалистые склоны сменят зелёные заросли, а вдалеке покажется Ливийское море 🌊, которое уже совсем скоро порадует вас глубокой синевой чистейших вод и возможностью искупаться. После купания, обеда и отдыха группа отправляется в обратный путь. Нас ждёт очередная смена окружающего пейзажа, а заключительной остановкой будет деревушка Ини со старой церковью и животворящим источником.

С нами можно отправиться на джип-сафари из района Ираклиона, а весь маршрут составит около 150 километров и почти полностью займёт световой день.

Для детей до 4-х лет экскурсия ⛳ бесплатно, но брать с собой маленьких детей не рекомендуем.