Путешествие на юг Крита и целый день отдыха на одних из самых известных пляжах побережья Ливийского моря! Эта поездка начнётся в северо-западной части Крита, откуда экскурсионный автобус отправится на юг к пляжу Дамнони, который известен своим серым песком и бирюзовой водой. Вы можете остаться на этих пляжах или же отправиться в дальнейший путь уже по морю — на пальмовый пляж 🏖️ Превели, что находится в одной из соседних бухт.

Пляж Превели — отличное место для отдыха, купания в водах Ливийского моря 🌊 и прогулки по пальмовому лесу 🌲. Для этого запланировано около 3 часов свободного времени: хватит и на джунгли, и на море, и на пляж. Ближе к 14:30 корабль доставит вас в бухту Дамнони: здесь можно либо продолжить пляжный отдых, либо отлично устроиться в таверне и пообедать перед отправлением.

Обратный путь пройдёт через Курталиотское ущелье. В нём нас ждёт небольшая остановка, во время которой вы сможете прогуляться 👣 и сделать достаточно фотографий этого живописного места с его уникальной природной красотой, разнообразной растительностью и небольшими водопадами.