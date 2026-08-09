Вас ждет путешествие на юг Крита и целый день отдыха на одних из самых известных пляжах побережья Ливийского моря! Пляж Дамнони с серым песком. Не менее прекрасный пляж Превели с прогулкой по пальмовому лесу. А на обратном пути мы полюбуемся на водопады Курталиотского ущелья.
Описание экскурсииПутешествие на юг Крита и целый день отдыха на одних из самых известных пляжах побережья Ливийского моря! Эта поездка начнётся в северо-западной части Крита, откуда экскурсионный автобус отправится на юг к пляжу Дамнони, который известен своим серым песком и бирюзовой водой. Вы можете остаться на этих пляжах или же отправиться в дальнейший путь уже по морю — на пальмовый пляж Превели, что находится в одной из соседних бухт. Пляж Превели — отличное место для отдыха, купания в водах Ливийского моря и прогулки по пальмовому лесу. Для этого запланировано около 3 часов свободного времени: хватит и на джунгли, и на море, и на пляж. Ближе к 14:30 корабль доставит вас в бухту Дамнони: здесь можно либо продолжить пляжный отдых, либо отлично устроиться в таверне и пообедать перед отправлением. Обратный путь пройдёт через Курталиотское ущелье. В нём нас ждёт небольшая остановка, во время которой вы сможете прогуляться и сделать достаточно фотографий этого живописного места с его уникальной природной красотой, разнообразной растительностью и небольшими водопадами. Внимание! Экскурсия проводится для следующих курортов: Аделианос Кампос, Бали, Панормо, Платаниас, Ретимно (город), Скалета, Ставроменос, Сфакаки.
среда (время выезда зависит от расположения отеля)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта и пляж Дамнони
- Пляж Превели
- Курталиотское ущелье
Что включено
- Путешествие на экскурсионном автобусе от отеля и обратно
- Сопровождение экскурсовода в течение поездки.
Что не входит в цену
- Билет на корабль - 14 евро для взрослых и 7 евро для детей
- Обед в пути или на корабле - от 10 евро.
Где начинаем и завершаем?
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Завершение: У отеля или ближайшей точки сбора
Когда и сколько длится?
Когда: среда (время выезда зависит от расположения отеля)
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Крита
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