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Экскурсия и отдых на пальмовом пляже Превели (из района Ретимно)

Ираклион. ру
Ираклион. ру – Гид из Крита
Разнообразный отдых на пляжах южного Кртита.

Отдых на пляже Дамнони с серым песком.

Отдых на пляже Превели и прогулка 👣 по пальмовому лесу 🌲.

На обратном пути мы увидим водопады Курталиотского ущелья.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €26.5 за человека

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Экскурсия и отдых на пальмовом пляже Превели (из района Ретимно)
Экскурсия и отдых на пальмовом пляже Превели (из района Ретимно)

Что вы увидите

  • Бухта и пляж Дамнони
  • Пляж Превели
  • Курталиотское ущелье
Путешествие на юг Крита и целый день отдыха на одних из самых известных пляжах побережья Ливийского моря! Эта поездка начнётся в северо-западной части Крита, откуда экскурсионный автобус отправится на юг к пляжу Дамнони, который известен своим серым песком и бирюзовой водой. Вы можете остаться на этих пляжах или же отправиться в дальнейший путь уже по морю — на пальмовый пляж 🏖️ Превели, что находится в одной из соседних бухт.
Пляж Превели — отличное место для отдыха, купания в водах Ливийского моря 🌊 и прогулки по пальмовому лесу 🌲. Для этого запланировано около 3 часов свободного времени: хватит и на джунгли, и на море, и на пляж. Ближе к 14:30 корабль доставит вас в бухту Дамнони: здесь можно либо продолжить пляжный отдых, либо отлично устроиться в таверне и пообедать перед отправлением.
Обратный путь пройдёт через Курталиотское ущелье. В нём нас ждёт небольшая остановка, во время которой вы сможете прогуляться 👣 и сделать достаточно фотографий этого живописного места с его уникальной природной красотой, разнообразной растительностью и небольшими водопадами.
Что входит
  • Путешествие на экскурсионном автобусе от отеля и обратно
  • Сопровождение экскурсовода в течение всей поездки.
Что не входит
  • Билет на корабль — 12 евро для взрослых и 6 евро для детей
  • Обед в пути или на корабле — от 10 евро.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Экскурсия и отдых на пальмовом пляже Превели (из района Ретимно)
Экскурсия и отдых на пальмовом пляже Превели (из района Ретимно)
Экскурсия и отдых на пальмовом пляже Превели (из района Ретимно)
Экскурсия и отдых на пальмовом пляже Превели (из района Ретимно)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ираклион. ру
Ираклион. ру
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