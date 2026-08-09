Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждет путешествие на юг Крита и целый день отдыха на одних из самых известных пляжах побережья Ливийского моря! Пляж Дамнони с серым песком. Не менее прекрасный пляж Превели с прогулкой по пальмовому лесу. А на обратном пути мы полюбуемся на водопады Курталиотского ущелья.

Ираклион. ру Ваш гид на Крите Задать вопрос Групповая экскурсия €36 за человека 🇬🇧 английский 9 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Путешествие на юг Крита и целый день отдыха на одних из самых известных пляжах побережья Ливийского моря! Эта поездка начнётся в северо-западной части Крита, откуда экскурсионный автобус отправится на юг к пляжу Дамнони, который известен своим серым песком и бирюзовой водой. Вы можете остаться на этих пляжах или же отправиться в дальнейший путь уже по морю — на пальмовый пляж Превели, что находится в одной из соседних бухт. Пляж Превели — отличное место для отдыха, купания в водах Ливийского моря и прогулки по пальмовому лесу. Для этого запланировано около 3 часов свободного времени: хватит и на джунгли, и на море, и на пляж. Ближе к 14:30 корабль доставит вас в бухту Дамнони: здесь можно либо продолжить пляжный отдых, либо отлично устроиться в таверне и пообедать перед отправлением. Обратный путь пройдёт через Курталиотское ущелье. В нём нас ждёт небольшая остановка, во время которой вы сможете прогуляться и сделать достаточно фотографий этого живописного места с его уникальной природной красотой, разнообразной растительностью и небольшими водопадами. Внимание! Экскурсия проводится для следующих курортов: Аделианос Кампос, Бали, Панормо, Платаниас, Ретимно (город), Скалета, Ставроменос, Сфакаки.

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