Спиналонга: «остров проклятых», «остров прокажённых», «остров печали и скорби», «остров-крепость», остров 🏝️, который за свою историю 📖 пережил так много событий… Именно благодаря этой экскурсии 🧭 вам станет известна вся история Спиналонги — венецианской крепости, лепрозория, места ссылки и последнего пристанища многих людей.

Утром экскурсионный автобус доставит вас на курорт Элунда, откуда на корабле 🛳️ вы отправитесь сначала до острова Колокита, а затем до острова Спиналонга. На Колоките у вас будет порядка двух часов чтобы искупаться, позагорать и пообедать. Во второй половине дня вас ждёт очередной выход в море 🌊 и двухчасовая экскурсия ⛳ по Спиналонге.

График поездки

10:00 - 10:30Выезд из отеля

10:30Прибытие на курорт Элунда, подъем на борт корабля

11:00 - 12:00Прибытие на остров Колокита, купание в море

12:00 - 13:00Обед и отправление на Спиналонгу

13:30 - 15:00Прибытие на остров Спиналонга, экскурсия и свободное время

15:20Прибытие на курорт Элунда, возвращение в автобус

15:30 - 16:00Возвращение в отель