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Экскурсия на остров Спиналонга и залив Элунда (из Лассити)

5
1 отзыв
Ираклион. ру
Ираклион. ру – Гид из Крита
Отправляйтесь на один день из Лассити на соседний полуостров Спиналонга и Колокита.

Маршрут начинается с курорта Элунда.

Корабль доставит вас на пляж 🏖️ Колокита, где вы сможете покупаться и позагорать.

А после переберетесь на полуостров Спиналонга, чтобы погулять по территории бывшего Международного лепрозория.

Все путешествие продлится 6 часов.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €40.5 за человека

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Экскурсия на остров Спиналонга и залив Элунда (из Лассити)
Экскурсия на остров Спиналонга и залив Элунда (из Лассити)

Что вы увидите

  • Остров Спиналонга
  • Остров Колокита
  • Курорт Элунда
Спиналонга: «остров проклятых», «остров прокажённых», «остров печали и скорби», «остров-крепость», остров 🏝️, который за свою историю 📖 пережил так много событий… Именно благодаря этой экскурсии 🧭 вам станет известна вся история Спиналонги — венецианской крепости, лепрозория, места ссылки и последнего пристанища многих людей.
Утром экскурсионный автобус доставит вас на курорт Элунда, откуда на корабле 🛳️ вы отправитесь сначала до острова Колокита, а затем до острова Спиналонга. На Колоките у вас будет порядка двух часов чтобы искупаться, позагорать и пообедать. Во второй половине дня вас ждёт очередной выход в море 🌊 и двухчасовая экскурсия ⛳ по Спиналонге.
График поездки
10:00 - 10:30Выезд из отеля
10:30Прибытие на курорт Элунда, подъем на борт корабля
11:00 - 12:00Прибытие на остров Колокита, купание в море
12:00 - 13:00Обед и отправление на Спиналонгу
13:30 - 15:00Прибытие на остров Спиналонга, экскурсия и свободное время
15:20Прибытие на курорт Элунда, возвращение в автобус
15:30 - 16:00Возвращение в отель
Что входит
  • Трансфер на экскурсионном автобусе от отеля и обратно
  • Билеты на корабль
  • Сопровождение экскурсовода в течение всей поездки
  • Обед на корабле: барбекю, салат, вино или безалкогольные напитки, фрукты.
Что не входит
  • Из района Агия Пелагия подвоз на экскурсию осуществляется на такси за дополнительную стоимость.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Экскурсия на остров Спиналонга и залив Элунда (из Лассити)
Экскурсия на остров Спиналонга и залив Элунда (из Лассити)
Экскурсия на остров Спиналонга и залив Элунда (из Лассити)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ираклион. ру
Ираклион. ру
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